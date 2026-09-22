“แทค ภรัณยู” ต่อสายตรง “เป๊ก สัณณ์ชัย” เผยคำแรกหลังถามถึง “นุช มั่วบ้านงาน”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 11:33 น.

พีคมาก! “แทค ภรัณยู” ต่อสายตรง “เป๊ก สัณณ์ชัย” เผยคำแรกหลังถามถึง “นุช มั่วบ้านงาน” อ้างสนิทสนมกัน เข้ามาทักทายสวมกอด

หลังจาก “นุช มั่วบ้านงาน” ออกมาชี้แจงในรายการโหนกระแส กรณีปรากฏภาพร่วมกับดาราและผู้มีชื่อเสียงหลายคน ก่อนถูกกล่าวหาว่านำภาพไปแอบอ้างและข่มขู่ให้ผู้อื่นว่ารู้จักคนใหญ่คนโต จนมีผู้เสียหายหลายรายออกมาเปิดเผยเรื่องราว รวมถึงภาพที่ปรากฏคู่กับ “เป๊ก” สัณณ์ชัย เองตระกูล สามีของธัญญ่า ธัญญาเรศ ด้วยเช่นกัน

นุชชี้แจงในรายการว่า “คุยไลน์กัน เจอกันก็ทักทายสวัสดีกัน เจอทีไรพี่เป๊กก็เข้ามากอด ว่าไงไอน้อง ทุกครั้งค่ะ ไอน้อง เดี๋ยวพี่มานะ ถามพี่เป๊กรู้จักได้ไง อันนี้ไม่ทราบ เจอกันเขาจะเรียกไอน้อง ไม่เคยบอกว่านุชชื่ออะไร”

โฆษณา

ต่อมา “แทค” ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม น้องเขยของเป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า “รู้จักพี่เป็กด้วย… กูเป็นญาติเป็นน้องเค้าก็ยังไม่เคยเห็นเลย…เล่นผิดคนละโชคดีนะ ตัวใครตัวมัน…”

แทค โพสต์ เป๊ก สัณณ์ชัย
FB/ Tack Pharunyoo

จากนั้นแทค ภรัณยู โทรศัพท์ติดต่อไปยังเป๊ก สัณณ์ชัย โดยตรง ก่อนโพสต์ข้อความระบุว่า “เรียบร้อย…” พร้อมเปิดเผยคำตอบของเป๊ก สัณณ์ชัย ในตอนนั้นว่า “คำแรกที่พี่เป็กพูด ใครว่ะ มึงเป็นใครว่ะ ไอ่เ_ี้ย”

FB/ Tack Pharunyoo

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 11:33 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569

โปเกม่อนจับมือกับ ESA ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
Converse ขอโทษ พร้อมสั่งลบโฆษณาหลังโซเชียลสับเละภาพสื่อถึงกลุ่ม KKK

คอนเวิร์ส ยอมรับผิด สั่งลบโฆษณา รูปคล้ายแขวนคอ-เหยียดผิว ขอโทษไม่ควรเกิดขึ้น

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569

ศาลประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 8 ฆ่า “จุ๋ม-จันทรรัตน์” เหยื่อสาวล้างหนี้เงินกู้

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
อุตุฯ โต้เพจ ที&#039; ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม. ข่าว

อุตุฯ โต้เพจ ที’ ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม.

20 วินาที ที่แล้ว
ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง ข่าวต่างประเทศ

ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โปเกม่อนจับมือกับ ESA ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เผยพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ เหตุเรือประมงล่มในชลบุรี เร่งตามหาผู้สูญหาย 4 รายที่เหลือ

27 นาที ที่แล้ว
Converse ขอโทษ พร้อมสั่งลบโฆษณาหลังโซเชียลสับเละภาพสื่อถึงกลุ่ม KKK ข่าวต่างประเทศ

คอนเวิร์ส ยอมรับผิด สั่งลบโฆษณา รูปคล้ายแขวนคอ-เหยียดผิว ขอโทษไม่ควรเกิดขึ้น

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ศาลประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 8 ฆ่า “จุ๋ม-จันทรรัตน์” เหยื่อสาวล้างหนี้เงินกู้

30 นาที ที่แล้ว
ครม.เห็นชอบ ต่ออายุ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; เพิ่มเติม ยืนยันสิทธิผ่าน &quot;เป๋าตัง&quot; 1 ต.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ครม.เห็นชอบ ต่ออายุ “ไทยช่วยไทยพลัส” เพิ่มเติม ยืนยันสิทธิผ่าน “เป๋าตัง” 1 ต.ค.นี้

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เหรียญทองที่ 4 ของไทย! แอม กัญจุฑา สยบสาวบาห์เรน ผงาดคว้าทองประวัติศาสตร์ MMA เอเชียนเกมส์

44 นาที ที่แล้ว
ประวัติ แอมป์ กัญจุฑา เหรียญทอง MMA ทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์โลกยูยิตสู ข่าวกีฬา

ประวัติ แอมป์ กัญจุฑา เหรียญทอง MMA ทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์โลกยูยิตสู

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เร่งตามหาเฮลิคอปเตอร์หลังสูญหายปริศนา บนเครื่องมีศิลปินชาวบราซิลคนดัง เพื่อนสนิท “เนย์มาร์”

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ติง กัมพูชา ไม่เหมาะสม กรณีเคลมชุดไทยกลางเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เตือนภัยขั้นสุด ไต้ฝุ่นตู้เจวียนซัดญี่ปุ่น สั่งอพยพ 1.9 ล้านคน ยกเลิกบิน 281 เที่ยว ดับ 2 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านแจ้ง ได้กลิ่นแก๊สฟุ้งออกจากถนน ตรวจสอบพบ เจอขยะทับถมอยู่ใต้ท่อน้ำ ข่าว

ชาวบ้านแจ้ง ได้กลิ่นแก๊สฟุ้งออกจากถนน จนท.รุดตรวจสอบ เจอขยะทับถมอยู่ใต้ท่อน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า! ไรเดอร์รับลูกค้าผิด ทิ้งหนุ่มออทิสติกไว้ข้างทาง พ่อแม่ใจจะขาด วินาทีกู้ภัยติดต่อเจอตัว ข่าว

ดราม่า! ไรเดอร์รับลูกค้าผิด ทิ้งหนุ่มออทิสติกไว้ข้างทาง พ่อแม่ใจจะขาด วินาทีกู้ภัยติดต่อเจอตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.กล้าธรรม แย้ง ค้านแบบมีศักดิ์ศรีและอย่างมีเหตุผล ไม่จับประชาชนเป็นตัวประกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรเคลมไม่หยุด! จัดสัมมนาเรื่อง &quot;สไบ&quot; ปกป้องวัฒนธรรมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของกัมพูชา ข่าว

เขมรเคลมไม่หยุด! จัดสัมมนาเรื่อง “สไบ” ปกป้องวัฒนธรรมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์ นักแบดสาววัย 19 ปี จากเด็กเชียงใหม่สู่แชมป์เยาวชนโลก ข่าวกีฬา

ประวัติ น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์ นักแบดสาววัย 19 ปี จากเด็กเชียงใหม่สู่แชมป์เยาวชนโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นศ. วัย 19 เผลอทิ้งไอโฟน เจอคนเร่ร่อนเก็บได้เตรียมขาย ข่าว

ดราม่า! นักศึกษาเผลอทิ้งไอโฟน โมโห คนเร่ร่อนเก็บได้-เตรียมขาย ทัวร์ลงยับเครียดหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เรือประมงจมทะเล ช่วยเหลือแล้ว 13 คน ยังไม่ทราบชะตากรรมอีก 7 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอแล็บแพนด้า อธิบายทำไม “พิ้งค์ พิชฌามลณ์” ถูกพักแข่งหลังพบสารฟูโรเซไมด์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง เปิดใจป่วยหลังออกกำลังกายผิดท่า คนฟิตต้องระวัง ข่าวดารา

พระเอกดัง เปิดใจป่วยหลังออกกำลังกายผิดท่า คนฟิตต้องระวัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มโพสต์เดือด หาคนถ่ายรูปกระบะแต่งล้อยื่น แค้นโดนปรับ 2,000 บาท โวยอยากถูกกม.แต่ขนส่งไม่รับแจ้ง ข่าว

หนุ่มโพสต์เดือด หาคนถ่ายรูปกระบะแต่งล้อยื่น แค้นโดนปรับ 2,000 บาท โวยอยากถูกกม.แต่ขนส่งไม่รับแจ้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแท้ๆ สวมสิทธิ์ลูกชาย สร้างหนี้-ทำร้ายร่างกาย เพื่อให้ตัวเองใช้ชีวิตหรู-เลื่อนขั้นบ.ประกันดัง ข่าว

พ่อแท้ๆ สวมสิทธิ์ลูกชาย สร้างหนี้-ทำร้ายร่างกาย ตัวเองใช้ชีวิตหรู-เลื่อนขั้นบ.ประกันดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 9 คู่แข่ง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ใครเป็นใคร โชว์อะไร บันเทิง

เปิดรายชื่อ 9 คู่แข่ง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ใครเป็นใคร โชว์อะไร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

แก้มบุ๋ม เศร้า สูญเสียคนสำคัญ ฝากข้อความบีบหัวใจ เดินทางให้สบาย ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปกระทรวงวัฒนธรรมเปิด ฟิล์มกระจก โชว์ภาพจากอดีตสู่มรดกความทรงจำของโลกของสยาม