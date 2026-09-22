“แทค ภรัณยู” ต่อสายตรง “เป๊ก สัณณ์ชัย” เผยคำแรกหลังถามถึง “นุช มั่วบ้านงาน”
พีคมาก! “แทค ภรัณยู” ต่อสายตรง “เป๊ก สัณณ์ชัย” เผยคำแรกหลังถามถึง “นุช มั่วบ้านงาน” อ้างสนิทสนมกัน เข้ามาทักทายสวมกอด
หลังจาก “นุช มั่วบ้านงาน” ออกมาชี้แจงในรายการโหนกระแส กรณีปรากฏภาพร่วมกับดาราและผู้มีชื่อเสียงหลายคน ก่อนถูกกล่าวหาว่านำภาพไปแอบอ้างและข่มขู่ให้ผู้อื่นว่ารู้จักคนใหญ่คนโต จนมีผู้เสียหายหลายรายออกมาเปิดเผยเรื่องราว รวมถึงภาพที่ปรากฏคู่กับ “เป๊ก” สัณณ์ชัย เองตระกูล สามีของธัญญ่า ธัญญาเรศ ด้วยเช่นกัน
นุชชี้แจงในรายการว่า “คุยไลน์กัน เจอกันก็ทักทายสวัสดีกัน เจอทีไรพี่เป๊กก็เข้ามากอด ว่าไงไอน้อง ทุกครั้งค่ะ ไอน้อง เดี๋ยวพี่มานะ ถามพี่เป๊กรู้จักได้ไง อันนี้ไม่ทราบ เจอกันเขาจะเรียกไอน้อง ไม่เคยบอกว่านุชชื่ออะไร”
ต่อมา “แทค” ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม น้องเขยของเป๊ก สัณณ์ชัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า “รู้จักพี่เป็กด้วย… กูเป็นญาติเป็นน้องเค้าก็ยังไม่เคยเห็นเลย…เล่นผิดคนละโชคดีนะ ตัวใครตัวมัน…”
จากนั้นแทค ภรัณยู โทรศัพท์ติดต่อไปยังเป๊ก สัณณ์ชัย โดยตรง ก่อนโพสต์ข้อความระบุว่า “เรียบร้อย…” พร้อมเปิดเผยคำตอบของเป๊ก สัณณ์ชัย ในตอนนั้นว่า “คำแรกที่พี่เป็กพูด ใครว่ะ มึงเป็นใครว่ะ ไอ่เ_ี้ย”
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