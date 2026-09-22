เขมรเคลมไม่หยุด! จัดสัมมนาเรื่อง “สไบ” ปกป้องวัฒนธรรมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของกัมพูชา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 11:19 น.
เขมรเคลมไม่หยุด! จัดสัมมนาเรื่อง "สไบ" ปกป้องวัฒนธรรมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของกัมพูชา
ภาพจาก : FB 柬华日报, ASEAN Beauty Pageant

เขมรเคลมไม่หยุด! เตรียมจัดงานสัมมนาเรื่อง “สไบเขมร” 6 ต.ค.นี้ หวังปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของกัมพูชา

เรียกได้ว่าดราม่าเรื่องเขมรพยายามเคลมวัฒนธรรม และเครื่องแต่งกายของไทยว่าประเทศกัมพูชาเป็นต้นกำเนิดของเรื่องต่าง ๆ เอง ไม่ใช่ของไทยแต่อย่างใด ตามที่ได้เคยรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดมีรายงานว่า กระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะกัมพูชา เตรียมจัดงานสัมมนา เรื่อง ผ้าคลุมไหล่แบบดั้งเดิมของเขมร หรือ สไบ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2569 โดยรายละเอียดงานระบุว่า

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“Cambodia to Hold Workshop on Khmer Sbai in Traditional Customs and Weddings.

Cambodia’s Ministry of Culture and Fine Arts will hold an orientation workshop on the use of the Khmer sbai in traditional customs and wedding ceremonies on Oct. 6, 2026, in Phnom Penh.

The workshop aims to raise public awareness of the cultural significance and proper use of the sbai, while contributing to the preservation and promotion of Khmer cultural heritage.

The event is open to the public, particularly those working in fashion, beauty, wedding services and content creation. Registration is open until 6 p.m. on Sept. 30, 2026, via the QR code provided by the ministry.

The ministry encouraged collective efforts to safeguard and promote knowledge of the Khmer sbai, particularly among younger generations and those involved in modern cultural and creative industries.

กัมพูชาเตรียมจัดเวิร์กช็อปเรื่องสไบเขมรในธรรมเนียมประเพณีและงานแต่งงาน

กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชา เตรียมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการใช้สไบเขมรในธรรมเนียมประเพณีและพิธีแต่งงาน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2026 ที่กรุงพนมเปญ

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งานเวิร์กช็อปนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับความสำคัญทางวัฒนธรรมและการใช้สไบอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของเขมร

กิจกรรมดังกล่าวเปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในด้านแฟชั่น ความงาม บริการจัดงานแต่งงาน และการสร้างสรรค์คอนเทนต์ โดยเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2026 ผ่านคิวอาร์โค้ดที่ทางกระทรวงจัดเตรียมไว้

ทางกระทรวงยังได้สนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันปกป้องและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสไบเขมร โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่”

เขมรเคลมไม่หยุด! จัดสัมมนาเรื่อง สไบ ปกป้องวัฒนธรรมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของกัมพูชา-3

เขมรเคลมไม่หยุด! จัดสัมมนาเรื่อง สไบ ปกป้องวัฒนธรรมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของกัมพูชา-1
ภาพจาก : FB ASEAN Beauty Pageant
เขมรเคลมไม่หยุด! จัดสัมมนาเรื่อง สไบ ปกป้องวัฒนธรรมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของกัมพูชา-2
ภาพจาก : FB ASEAN Beauty Pageant

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อ้างอิงจาก : FB ASEAN Beauty Pageant, phnompenhpost.

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 11:19 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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