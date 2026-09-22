หนุ่มโพสต์เดือด หาคนถ่ายรูปกระบะแต่งล้อยื่น แค้นโดนปรับ 2,000 บาท โวยอยากถูกกม.แต่ขนส่งไม่รับแจ้ง
หนุ่มโพสต์เดือดหาคนแอบถ่ายรูปรถกระบะแต่งล้อยื่น หลังขนส่งชุมพรส่งหนังสือเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท เจ้าตัวโวยอยากทำให้ถูกกฎหมายแต่ขนส่งไม่รับแจ้ง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร พร้อมภาพรถกระบะของตนเอง แสดงความไม่พอใจหลังมีพลเมืองดีถ่ายภาพรถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เจ้าของรถประกาศตั้งรางวัลมอบให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าใครเป็นคนถ่ายภาพ พร้อมทิ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับโดยตรง
หนังสือราชการจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 9 กันยายน 2569 ระบุถึง เจ้าของเฟซบุ๊ก ผู้ครอบครองรถกระบะอีซูซุ สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2569 บริเวณสี่แยกไฟแดงไข่น้อย ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภาพหลักฐานแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารถกระบะเสริมตู้ทึบ มีการตกแต่งขอบยางด้านนอกสุดยื่นล้นเกินตัวถังรถ การกระทำเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เจ้าหน้าที่กำหนดให้เดินทางไปชำระค่าปรับหรือส่งเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน 30 วัน
เจ้าของรถระบายความอัดอั้นใจผ่านข้อความว่า นำรถไปต่อ พ.ร.บ. มาแล้วเมื่อวันที่ 9 ทั้งยังเป็นรถใช้งานส่วนบุคคล พยายามทำให้ถูกต้องตามระเบียบ ทว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งกลับไม่รับดำเนินการ โดยระบุว่า “ผมจะไปทำให้ถูกกฎหมายข่นส่งไม่ทำให้คับ ทุกอย่างขนส่งยังทำให้ได้เลย ผมจะไปแจ้งใส่ล้อทำไมไม่ทำให้ไม่เข้าใจ”
ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก การดัดแปลงสภาพรถยนต์ด้วยการเปลี่ยนล้อให้ขอบยางยื่นล้นออกมานอกซุ้มล้อ ถือเป็นข้อห้ามด้านความปลอดภัย เนื่องจากหน้ารูปล้อที่ยื่นพ้นตัวถังอาจดีดเศษหินหรือกรวดใส่รถคันอื่น เพิ่มความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนผู้ร่วมทาง เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถอนุมัติจดทะเบียนแก้ไขส่วนควบลักษณะนี้ได้ ผู้ขับขี่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนขนาดล้อและระยะออฟเซตให้อยู่ภายในแนวซุ้มล้อตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
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