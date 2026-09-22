หนุ่มโพสต์เดือด หาคนถ่ายรูปกระบะแต่งล้อยื่น แค้นโดนปรับ 2,000 บาท โวยอยากถูกกม.แต่ขนส่งไม่รับแจ้ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 10:32 น.
หนุ่มโพสต์เดือด หาคนถ่ายรูปกระบะแต่งล้อยื่น แค้นโดนปรับ 2,000 บาท โวยอยากถูกกม.แต่ขนส่งไม่รับแจ้ง

หนุ่มโพสต์เดือดหาคนแอบถ่ายรูปรถกระบะแต่งล้อยื่น หลังขนส่งชุมพรส่งหนังสือเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท เจ้าตัวโวยอยากทำให้ถูกกฎหมายแต่ขนส่งไม่รับแจ้ง

ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร พร้อมภาพรถกระบะของตนเอง แสดงความไม่พอใจหลังมีพลเมืองดีถ่ายภาพรถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ เจ้าของรถประกาศตั้งรางวัลมอบให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าใครเป็นคนถ่ายภาพ พร้อมทิ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับโดยตรง

หนังสือราชการจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร ลงวันที่ 9 กันยายน 2569 ระบุถึง เจ้าของเฟซบุ๊ก ผู้ครอบครองรถกระบะอีซูซุ สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2569 บริเวณสี่แยกไฟแดงไข่น้อย ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภาพหลักฐานแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารถกระบะเสริมตู้ทึบ มีการตกแต่งขอบยางด้านนอกสุดยื่นล้นเกินตัวถังรถ การกระทำเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เจ้าหน้าที่กำหนดให้เดินทางไปชำระค่าปรับหรือส่งเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน 30 วัน

โฆษณา

เจ้าของรถระบายความอัดอั้นใจผ่านข้อความว่า นำรถไปต่อ พ.ร.บ. มาแล้วเมื่อวันที่ 9 ทั้งยังเป็นรถใช้งานส่วนบุคคล พยายามทำให้ถูกต้องตามระเบียบ ทว่าเจ้าหน้าที่ขนส่งกลับไม่รับดำเนินการ โดยระบุว่า “ผมจะไปทำให้ถูกกฎหมายข่นส่งไม่ทำให้คับ ทุกอย่างขนส่งยังทำให้ได้เลย ผมจะไปแจ้งใส่ล้อทำไมไม่ทำให้ไม่เข้าใจ”

ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก การดัดแปลงสภาพรถยนต์ด้วยการเปลี่ยนล้อให้ขอบยางยื่นล้นออกมานอกซุ้มล้อ ถือเป็นข้อห้ามด้านความปลอดภัย เนื่องจากหน้ารูปล้อที่ยื่นพ้นตัวถังอาจดีดเศษหินหรือกรวดใส่รถคันอื่น เพิ่มความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนผู้ร่วมทาง เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถอนุมัติจดทะเบียนแก้ไขส่วนควบลักษณะนี้ได้ ผู้ขับขี่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนขนาดล้อและระยะออฟเซตให้อยู่ภายในแนวซุ้มล้อตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

ภาพถ่ายรถกระบะอีซูซุเสริมตู้ทึบที่แต่งล้อยื่นล้นตัวถัง ซึ่งเจ้าของรถโพสต์พร้อมหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาจากขนส่งจังหวัดชุมพร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 10:32 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569

โปเกม่อนจับมือกับ ESA ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
Converse ขอโทษ พร้อมสั่งลบโฆษณาหลังโซเชียลสับเละภาพสื่อถึงกลุ่ม KKK

คอนเวิร์ส ยอมรับผิด สั่งลบโฆษณา รูปคล้ายแขวนคอ-เหยียดผิว ขอโทษไม่ควรเกิดขึ้น

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569

ศาลประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 8 ฆ่า “จุ๋ม-จันทรรัตน์” เหยื่อสาวล้างหนี้เงินกู้

เผยแพร่: 22 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
อุตุฯ โต้เพจ ที&#039; ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม. ข่าว

อุตุฯ โต้เพจ ที’ ฝันฟ้าอากาศ เตือนมหาอุทกภัย ยันฝนตกหนักตามฤดูกาล ไม่ใช่ฝนแช่ 24 ชม.

57 วินาที ที่แล้ว
ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง ข่าวต่างประเทศ

ทัพฟ้าศรีลังกา นิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นเครื่องบิน สวดมนต์ขอฝน-พรมน้ำมนต์ หวังแก้ภัยแล้ง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โปเกม่อนจับมือกับ ESA ส่ง “พิคาชู” ขึ้นไปอวกาศ เฉลิมฉลองสัปดาห์อวกาศ

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เผยพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ เหตุเรือประมงล่มในชลบุรี เร่งตามหาผู้สูญหาย 4 รายที่เหลือ

28 นาที ที่แล้ว
Converse ขอโทษ พร้อมสั่งลบโฆษณาหลังโซเชียลสับเละภาพสื่อถึงกลุ่ม KKK ข่าวต่างประเทศ

คอนเวิร์ส ยอมรับผิด สั่งลบโฆษณา รูปคล้ายแขวนคอ-เหยียดผิว ขอโทษไม่ควรเกิดขึ้น

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ศาลประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ คดีที่ 8 ฆ่า “จุ๋ม-จันทรรัตน์” เหยื่อสาวล้างหนี้เงินกู้

30 นาที ที่แล้ว
ครม.เห็นชอบ ต่ออายุ &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; เพิ่มเติม ยืนยันสิทธิผ่าน &quot;เป๋าตัง&quot; 1 ต.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ครม.เห็นชอบ ต่ออายุ “ไทยช่วยไทยพลัส” เพิ่มเติม ยืนยันสิทธิผ่าน “เป๋าตัง” 1 ต.ค.นี้

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เหรียญทองที่ 4 ของไทย! แอม กัญจุฑา สยบสาวบาห์เรน ผงาดคว้าทองประวัติศาสตร์ MMA เอเชียนเกมส์

44 นาที ที่แล้ว
ประวัติ แอมป์ กัญจุฑา เหรียญทอง MMA ทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์โลกยูยิตสู ข่าวกีฬา

ประวัติ แอมป์ กัญจุฑา เหรียญทอง MMA ทีมชาติไทย ดีกรีแชมป์โลกยูยิตสู

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เร่งตามหาเฮลิคอปเตอร์หลังสูญหายปริศนา บนเครื่องมีศิลปินชาวบราซิลคนดัง เพื่อนสนิท “เนย์มาร์”

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ติง กัมพูชา ไม่เหมาะสม กรณีเคลมชุดไทยกลางเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เตือนภัยขั้นสุด ไต้ฝุ่นตู้เจวียนซัดญี่ปุ่น สั่งอพยพ 1.9 ล้านคน ยกเลิกบิน 281 เที่ยว ดับ 2 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านแจ้ง ได้กลิ่นแก๊สฟุ้งออกจากถนน ตรวจสอบพบ เจอขยะทับถมอยู่ใต้ท่อน้ำ ข่าว

ชาวบ้านแจ้ง ได้กลิ่นแก๊สฟุ้งออกจากถนน จนท.รุดตรวจสอบ เจอขยะทับถมอยู่ใต้ท่อน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า! ไรเดอร์รับลูกค้าผิด ทิ้งหนุ่มออทิสติกไว้ข้างทาง พ่อแม่ใจจะขาด วินาทีกู้ภัยติดต่อเจอตัว ข่าว

ดราม่า! ไรเดอร์รับลูกค้าผิด ทิ้งหนุ่มออทิสติกไว้ข้างทาง พ่อแม่ใจจะขาด วินาทีกู้ภัยติดต่อเจอตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.กล้าธรรม แย้ง ค้านแบบมีศักดิ์ศรีและอย่างมีเหตุผล ไม่จับประชาชนเป็นตัวประกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอลิลลี่ ตรวจเจอป่วยมะเร็งเต้านม วัย 32 ปี ข่าว

หมอลิลลี่ ช็อก ตรวจเจอมะเร็งเต้านม ไร้สัญญาณเตือน ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แทค ภรัณยู” ต่อสายตรง “เป๊ก สัณณ์ชัย” เผยคำแรกหลังถามถึง “นุช มั่วบ้านงาน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระทรวงวัฒนธรรมเปิด ฟิล์มกระจก โชว์ภาพจากอดีตสู่มรดกความทรงจำของโลกของสยาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรเคลมไม่หยุด! จัดสัมมนาเรื่อง &quot;สไบ&quot; ปกป้องวัฒนธรรมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของกัมพูชา ข่าว

เขมรเคลมไม่หยุด! จัดสัมมนาเรื่อง “สไบ” ปกป้องวัฒนธรรมเสื้อผ้าแบบดั้งเดิมของกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์ นักแบดสาววัย 19 ปี จากเด็กเชียงใหม่สู่แชมป์เยาวชนโลก ข่าวกีฬา

ประวัติ น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์ นักแบดสาววัย 19 ปี จากเด็กเชียงใหม่สู่แชมป์เยาวชนโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นศ. วัย 19 เผลอทิ้งไอโฟน เจอคนเร่ร่อนเก็บได้เตรียมขาย ข่าว

ดราม่า! นักศึกษาเผลอทิ้งไอโฟน โมโห คนเร่ร่อนเก็บได้-เตรียมขาย ทัวร์ลงยับเครียดหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เรือประมงจมทะเล ช่วยเหลือแล้ว 13 คน ยังไม่ทราบชะตากรรมอีก 7 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิด 9 คู่แข่ง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ใครเป็นใคร โชว์อะไร บันเทิง

เปิดรายชื่อ 9 คู่แข่ง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ใครเป็นใคร โชว์อะไร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

แก้มบุ๋ม เศร้า สูญเสียคนสำคัญ ฝากข้อความบีบหัวใจ เดินทางให้สบาย ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกแฟนลูกยาง! ชมพู่ พรพรรณ โพสต์สตอรี่ ส่อแววเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้าย? ข่าวกีฬา

ช็อกแฟนลูกยาง! ชมพู่ พรพรรณ โพสต์สตอรี่ ส่อแววเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้าย?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปพ่อแท้ๆ สวมสิทธิ์ลูกชาย สร้างหนี้-ทำร้ายร่างกาย ตัวเองใช้ชีวิตหรู-เลื่อนขั้นบ.ประกันดัง