ดราม่า! นักศึกษาเผลอทิ้งไอโฟน โมโห คนเร่ร่อนเก็บได้-เตรียมขาย ทัวร์ลงยับเครียดหนัก
คดีพลิก นักศึกษาวัย 19 ปี เผลอทิ้งไอโฟนในถังขยะ ตามเจอคนเร่ร่อนเก็บได้ ยอมรับโกรธเพราะคู่กรณีถอดซิมเตรียมขายต่อ ก่อนทัวร์ลงทำเครียดหนัก ยันไม่ได้ดำเนินคดี
จากกรณีนักศึกษาหนุ่มวัย 19 ปี เผลอทิ้งโทรศัพท์ไอโฟน 13 ลงในถังขยะตนนำถุงขยะไปทิ้ง เมื่อกลับมาที่หอแล้วหามือถือไม่เจอจึงโทรศัพท์เข้ามือของตนเอง ซึ่งครั้งแรกโทรติด แต่เมื่อโทรอีกครั้งก็ไม่ติดแล้วจึงให้เพื่อนช่วยติดตามว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใด
หลังจากติดตามก็พบว่าไอโฟน 13 อยู่ที่ตลาดจึงรีบตามมาดู พบว่าคนเร่ร่อนซึ่งเป็น LGBTQ อายุ 39 ปีเป็นคนเก็บได้ ปิดมือถือ ถอดซิม และเตรียมนำไปขาย เมื่อเห็นภาพตนเองทำให้เขาโกรธมากจึงด่าทอไป ตอนแรกยอมรับว่าต้องการดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หลังจากมาถึงโรงพักแล้วก็ไม่ได้ดำเนินคดีใด ๆ
หลังจากข่าวถูกแชร์ออกไปในโลกโซเซียล ตอนนี้นักศึกษาหนุ่มเจอทัวร์ลงหนัก อยากให้สังคมเข้าใจตนเองบ้าง เพราะไม่มีใครอยากทิ้งโทรศัพท์มือถือของตนเอง ตนเองไม่ได้ร่ำรวย การจะซื้อมือถือเครื่องนี้ได้ก็ต้องเก็บเงิน พร้อมเผยสาเหตุที่ตอนแรกจะแจ้งความดำเนินคดี เพราะคนเร่ร่อนปิดมือถือและถอดซิม ในท้ายที่สุดตนก็ไม่ได้แจ้งความ ประกอบกับตำรวจแจ้งว่าตรวจเจอสารเสพติดในร่างกายคู่กรณี
ด้านนักศึกษาวัย 19 ปีฝากถึงคนที่โจมตีตนเองซึ่งไม่ได้ผิดอะไร แต่อยากให้เข้าใจมุมมองของเขาบ้าง เพราะตอนนี้เครียดหนักจนนอนไม่หลับ อย่างไรก็ดีขอบคุณคนที่เข้าใจตนเอง
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