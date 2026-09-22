ดราม่า! นักศึกษาเผลอทิ้งไอโฟน โมโห คนเร่ร่อนเก็บได้-เตรียมขาย ทัวร์ลงยับเครียดหนัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 11:05 น.
นศ. วัย 19 เผลอทิ้งไอโฟน เจอคนเร่ร่อนเก็บได้เตรียมขาย

คดีพลิก นักศึกษาวัย 19 ปี เผลอทิ้งไอโฟนในถังขยะ ตามเจอคนเร่ร่อนเก็บได้ ยอมรับโกรธเพราะคู่กรณีถอดซิมเตรียมขายต่อ ก่อนทัวร์ลงทำเครียดหนัก ยันไม่ได้ดำเนินคดี

จากกรณีนักศึกษาหนุ่มวัย 19 ปี เผลอทิ้งโทรศัพท์ไอโฟน 13 ลงในถังขยะตนนำถุงขยะไปทิ้ง เมื่อกลับมาที่หอแล้วหามือถือไม่เจอจึงโทรศัพท์เข้ามือของตนเอง ซึ่งครั้งแรกโทรติด แต่เมื่อโทรอีกครั้งก็ไม่ติดแล้วจึงให้เพื่อนช่วยติดตามว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใด

หลังจากติดตามก็พบว่าไอโฟน 13 อยู่ที่ตลาดจึงรีบตามมาดู พบว่าคนเร่ร่อนซึ่งเป็น LGBTQ อายุ 39 ปีเป็นคนเก็บได้ ปิดมือถือ ถอดซิม และเตรียมนำไปขาย เมื่อเห็นภาพตนเองทำให้เขาโกรธมากจึงด่าทอไป ตอนแรกยอมรับว่าต้องการดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หลังจากมาถึงโรงพักแล้วก็ไม่ได้ดำเนินคดีใด ๆ

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หลังจากข่าวถูกแชร์ออกไปในโลกโซเซียล ตอนนี้นักศึกษาหนุ่มเจอทัวร์ลงหนัก อยากให้สังคมเข้าใจตนเองบ้าง เพราะไม่มีใครอยากทิ้งโทรศัพท์มือถือของตนเอง ตนเองไม่ได้ร่ำรวย การจะซื้อมือถือเครื่องนี้ได้ก็ต้องเก็บเงิน พร้อมเผยสาเหตุที่ตอนแรกจะแจ้งความดำเนินคดี เพราะคนเร่ร่อนปิดมือถือและถอดซิม ในท้ายที่สุดตนก็ไม่ได้แจ้งความ ประกอบกับตำรวจแจ้งว่าตรวจเจอสารเสพติดในร่างกายคู่กรณี

ด้านนักศึกษาวัย 19 ปีฝากถึงคนที่โจมตีตนเองซึ่งไม่ได้ผิดอะไร แต่อยากให้เข้าใจมุมมองของเขาบ้าง เพราะตอนนี้เครียดหนักจนนอนไม่หลับ อย่างไรก็ดีขอบคุณคนที่เข้าใจตนเอง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 11:05 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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