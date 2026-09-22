หมอแล็บแพนด้า อธิบายทำไม “พิ้งค์ พิชฌามลณ์” ถูกพักแข่งหลังพบสารฟูโรเซไมด์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 10:34 น.

หมอแล็บแพนด้า อธิบายทำไม “พิ้งค์ พิชฌามลณ์” ถูกพักแข่ง ทานยาขับปัสสาวะ และพบสารฟูโรเซไมด์ เข้าข่ายยาขับปัสสาวะและสารบดบัง

จากกรณีเรื่องใหญ่ในวงการกีฬาไทย ภายหลังจากที่ น้องพิ้งค์ พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ ถูกตรวจพบสารต้องห้าม จนต้องโดนพักการแข่งขันในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยรายงานเบื้องต้นระบุว่าตรวจพบสาร “ฟูโรเซไมด์” (Furosemide) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มยาขับปัสสาวะและสารปกปิดสารต้องห้าม ประเภท S5 ตามบัญชีรายชื่อสารต้องห้ามขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด หมอแล็บแพนด้า หรือนาย ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์คนดังได้โพสต์ข้อความอธิบายว่า “สารที่ถูกตรวจพบคือ “ฟูโรซีไมด์” (Furosemide) ซึ่งเป็นยาขับปัสสาวะ สารนี้มันจะยับยั้งการดูดกลับของโซเดียมและคลอไรด์ที่ไต ทำให้น้ำถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะในปริมาณมากอย่างรวดเร็ว ปกติหมอเค้าจะใช้รักษาคนไข้ที่มีอาการบวมน้ำจากโรคหัวใจ โรคตับ โรคไต หรือผู้ป่วยความดันโลหิตสูงครับ

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เอ้า!! แลัวแค่ยาขับปัสสาวะ มันไม่ได้ช่วยเพิ่มแรงหรือทำให้วิ่งไวขึ้นซักหน่อย ทำไมถึงโดนแบน คืองี้ สาเหตุที่ WADA เค้าจัดให้อยู่ในหมวด S5: Diuretics and Masking Agents (ยาขับปัสสาวะและสารบดบัง) ก็เพราะว่า

1. ใช้บดบังสารต้องห้ามอื่น (Masking Agent) พอปัสสาวะถูกขับออกมาเยอะมาก ปัสสาวะจะเจือจางลง ทำให้ระดับความเข้มข้นของสารต้องห้ามตัวอื่น (เช่น สเตียรอยด์ หรือยารักษาโรคบางชนิด) ลดลงจนเครื่องมือตรวจไม่เจอ

2. ใช้รีดน้ำหนักเร่งด่วน (Weight Cutting) ขับน้ำออกจากร่างกายแบบสปีด เพื่อให้น้ำหนักลดลงทันที

3. การได้รับโดยไม่ตั้งใจ (Contamination) บางทีอาจปนเปื้อนอยู่ในอาหารเสริม ยาลดความอ้วน หรือนักกีฬาทานยารักษาโรคโดยไม่ได้ตรวจสอบกับทีมแพทย์กีฬาให้ดีก่อน

แล้วน้องพิ้งค์จะโดนบทลงโทษอะไรบ้าง มันจะไล่ไปตามสเต็ป เริ่มจาก
• ถูกพักการแข่งขันชั่วคราว ห้ามลงแข่งขัน ห้ามฝึกซ้อม ห้ามคุมทีม หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทันที (ชวดลงช่วยทีมชาติไทยแน่นอนแล้ว)
• ถ้ามีการลงแข่งในแมตช์หลังจากวันที่เก็บตัวอย่างตรวจ ผลการแข่งขันและคะแนนจะถูกยกเลิกทั้งหมด
• น้องพิ้งค์มีสิทธิ์ยื่นขอเปิดตรวจ ตัวอย่าง B (B-Sample) เพื่อยืนยันผล และยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬา (CAS) ได้ครับ
• แต่ถ้าตัวอย่าง B ยืนยันผลบวก หรือไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ ก็น่าจะโดนโทษแบนห้ามแข่งสูงสุด 2 ถึง 4 ปี ตามกฎของ WADA

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ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประมาท ปนเปื้อนโดยไม่มีเจตนา (No Significant Fault) โทษแบนอาจลดลงเหลือเพียงการตักเตือน หรือแบนสั้นลง (เช่น 6 เดือน ถึง 2 ปี) ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่นำไปโต้แย้ง

ก็ต้องรอติดตามผลการตรวจตัวอย่าง B และการสอบสวนจากสมาคมแบดมินตันฯ และทาง ITA กันต่อไปครับว่าจะมีความคืบหน้ายังไง เป็นกำลังใจให้กระบวนการยื่นเรื่องสอบสวนทำได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ โอ้ยยย แอบเสียดายยยย”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 10:34 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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