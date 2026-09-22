พระเอกดัง เปิดใจป่วยหลังออกกำลังกายผิดท่า คนฟิตต้องระวัง
ชาคริต แย้มนาม พระเอกวัย 48 ปี เปิดใจป่วยหมอนรองกระดูกคอปลิ้นทับเส้นประสาท หลังยกเวทท่า Back Squat ผิดท่า อาการหนักจนนึกว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ล่าสุดดีขึ้นราว 75% ไม่ต้องผ่าตัด
ชาคริต แย้มนาม พระเอกรุ่นใหญ่วัย 48 ปี คุณพ่อลูกหนึ่ง เปิดใจถึงอาการป่วยหมอนรองกระดูกคอปลิ้นไปทับเส้นประสาทข้อ C5 ซึ่งเกิดขึ้นขณะยกเวทท่า Back Squat หลังตั้งใจออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อรักษารูปร่างและสร้างกล้ามเนื้อ
ชาคริตเล่าว่า ช่วงที่เกิดอาการรู้สึกมึนตื้อไปถึงสมอง ร่างกายเหมือนจะน็อกตลอดเวลา แขนขวาร้าว ชา และไม่มีแรง อาการช่วงแรกรุนแรงจนเจ้าตัวตกใจ คิดว่ากำลังเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
พระเอกดังเคยมีปัญหาหมอนรองกระดูกหลังส่วนล่างมาตั้งแต่ราว 20 ปีก่อน และมีภาวะกระดูกเสื่อมและชำรุดง่ายกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มน้ำหนักและฟิตหุ่น จึงหักโหมยกเวทหนัก จนหมอนรองกระดูกต้นคอปลิ้นซ้ำอีกจุดหนึ่ง
หลังเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาการยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัด การรักษาใช้วิธีกายภาพบำบัดควบคู่กับการทานยาอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ปัจจุบันอาการดีขึ้นประมาณ 75% แต่ยังต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก
ชาคริตกล่าวถึงครอบครัวและลูกชายซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญว่า “ลูกยังเล็ก คือมันไม่อยากเจ็บ ไม่อยากป่วยอ่ะ คือมันไม่ได้ไม่อยากกลายเป็นภาระของครอบครัว เราอยากที่จะมีความสุขใช้ชีวิตกับครอบครัว วิ่งเล่นมันจนมันโต…”
หลังเบาดเจ็บใหญ่ ชาคริตหันมาระมัดระวังการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพในระยะยาวอย่างจริงจังมากขึ้น
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