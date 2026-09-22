ช็อกแฟนลูกยาง! ชมพู่ พรพรรณ โพสต์สตอรี่ ส่อแววเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้าย?

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 10:22 น.
ช็อกแฟนลูกยาง! ชมพู่ พรพรรณ โพสต์สตอรี่ ส่อแววเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้าย?

ช็อกแฟนลูกยาง! ชมพู่ พรพรรณ โพสต์สตอรี่แท็กถึงเพื่อนร่วมทีม หลังแข่งกับจีนรอบรองฯ ส่อแววเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้าย?

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีน ผลปรากฏว่าทัพลูกยางสาวไทยไม่สามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้ พลาดโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์ 2-3 เซต (25-23, 21-25, 11-25, 28-26, 6-15) แต่ยังมีลุ้นเหรียญทองแดง โดยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่ 22 กันยายน 2569

หลังจบการแข่งขัน “ชมพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ มือเซตและกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วัย 33 ปี โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ พร้อมแท็กถึงอดีตมือเซตทีมชาติไทย “ซาร่า” นุสรา ต้อมคำ ระบุข้อความว่า “No sad at all (ไม่เสียใจเลย) เพราะว่ามันไม่ได้แย่ไปซะทุกอย่าง ขอบคุณนะคะเจ้ ที่ทำให้แข็งแกร่งได้ขนาดนี้”

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IG/ guedpardhoy

นอกจากนี้ ชมพู่ พรพรรณ ยังแท็กถึง “แนน” ทัดดาว นึกแจ้ง บอลเร็วทีมชาติไทย พร้อมข้อความว่า “ทัดดาว พี่ขอโทษ” แต่สิ่งที่ทำให้แฟนวอลเลย์บอลไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือสตอรี่ที่แท็กถึง “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ บีหลังทีมชาติไทย พร้อมข้อความว่า “เธอไม่ทิ้งพี่…! พี่ก็ไม่เคยทิ้งเธอ จำไว้!! แล้วห้ามทิ้งทีมนี้นะ”

IG/ guedpardhoy

จากนั้น ชมพู่ พรพรรณ ได้ลงอีกหนึ่งสตอรี่ระบุไว้ว่า “พวกเธอเก่งมาก พี่ภูมิใจในทุกคนมากที่สุดแล้ว พี่คงคิดถึงบรรยากาศนี้อีกนานเลย” ข้อความดังกล่าวทำให้แฟนวอลเลย์บอลไทยต่างตั้งข้อสงสัยว่า นี่อาจเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายของชมพู่ พรพรรณ ในนามทีมชาติไทยหรือไม่ ทั้งนี้ยังต้องรอความชัดเจนจากเจ้าตัวอีกครั้งว่าจะเป็นอย่างที่หลาย ๆ คนสงสัยหรือไม่

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โพสต์สตอรี่ไอจีของ ชมพู่ พรพรรณ
IG/ guedpardhoy
IG/ guedpardhoy

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 10:22 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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