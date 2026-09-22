ช็อกแฟนลูกยาง! ชมพู่ พรพรรณ โพสต์สตอรี่ ส่อแววเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้าย?
ช็อกแฟนลูกยาง! ชมพู่ พรพรรณ โพสต์สตอรี่แท็กถึงเพื่อนร่วมทีม หลังแข่งกับจีนรอบรองฯ ส่อแววเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้าย?
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติจีน ผลปรากฏว่าทัพลูกยางสาวไทยไม่สามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้ พลาดโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์ 2-3 เซต (25-23, 21-25, 11-25, 28-26, 6-15) แต่ยังมีลุ้นเหรียญทองแดง โดยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่ 22 กันยายน 2569
หลังจบการแข่งขัน “ชมพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ มือเซตและกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วัย 33 ปี โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ พร้อมแท็กถึงอดีตมือเซตทีมชาติไทย “ซาร่า” นุสรา ต้อมคำ ระบุข้อความว่า “No sad at all (ไม่เสียใจเลย) เพราะว่ามันไม่ได้แย่ไปซะทุกอย่าง ขอบคุณนะคะเจ้ ที่ทำให้แข็งแกร่งได้ขนาดนี้”
นอกจากนี้ ชมพู่ พรพรรณ ยังแท็กถึง “แนน” ทัดดาว นึกแจ้ง บอลเร็วทีมชาติไทย พร้อมข้อความว่า “ทัดดาว พี่ขอโทษ” แต่สิ่งที่ทำให้แฟนวอลเลย์บอลไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือสตอรี่ที่แท็กถึง “บีม” พิมพิชยา ก๊กรัมย์ บีหลังทีมชาติไทย พร้อมข้อความว่า “เธอไม่ทิ้งพี่…! พี่ก็ไม่เคยทิ้งเธอ จำไว้!! แล้วห้ามทิ้งทีมนี้นะ”
จากนั้น ชมพู่ พรพรรณ ได้ลงอีกหนึ่งสตอรี่ระบุไว้ว่า “พวกเธอเก่งมาก พี่ภูมิใจในทุกคนมากที่สุดแล้ว พี่คงคิดถึงบรรยากาศนี้อีกนานเลย” ข้อความดังกล่าวทำให้แฟนวอลเลย์บอลไทยต่างตั้งข้อสงสัยว่า นี่อาจเป็นการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายของชมพู่ พรพรรณ ในนามทีมชาติไทยหรือไม่ ทั้งนี้ยังต้องรอความชัดเจนจากเจ้าตัวอีกครั้งว่าจะเป็นอย่างที่หลาย ๆ คนสงสัยหรือไม่
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