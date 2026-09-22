จับตารัฐบาลญี่ปุ่น ถกเปลี่ยนกฎหมาย “ค้าบริการทางเพศ” เอาผิดคนซื้อด้วย
จับตารัฐบาลญี่ปุ่น ถกเปลี่ยนกฎหมาย “ค้าบริการทางเพศ” ภายหลังจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าให้ลงโทษเอาผิดผู้ซื้อบริการด้วย
เมื่อวันที่ 20 กันยายน เว็บไซต์ เจแปนทูเดย์ รายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญได้แนะรัฐบาลญี่ปุ่นแก้กฎหมายเกี่ยวกับซื้อขายบริการทางเพศ โดยแนะนำให้ลงโทษผู้ซื้อด้วย ซึ่งตามกฎหมายทุกวันนี้มีเพียงขายอย่างเดียวที่ต้องรับโทษปรับเงินหรือจำคุก
โดยในรายงานระบุว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมน่าจะทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและอาจเปลี่ยนกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งมีอายุกว่าหลายสิบปี
ทางผู้เชี่ยวชาญแนะว่า การกระทำต่างๆ เช่น การต่อรองซื้อบริการทางเพศในที่สาธารณะ และการเดินตามท้องถนนเพื่อ “เลือกดู” ผู้ให้บริการทางเพศ ควรถูกจัดว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีโทษตามกฎหมายเช่นกัน ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญยังเสนอให้ลงโทษผู้ซื้อทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในที่สาธารณะหรือผ่านทางออนไลน์
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญไม่ได้บอกว่าคณะทำงานไม่ได้เสนอแนะให้ยกเลิกโทษทางอาญาสำหรับการขายบริการทางเพศโดยสิ้นเชิง หรือปรับนิยามของการค้าประเวณีให้ครอบคลุมถึงการกระทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศ
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