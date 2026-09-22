เปิดรายชื่อ 9 คู่แข่ง เนเน่ รอยัล รอบชิง AGT 2026 ใครเป็นใคร โชว์อะไร
ทำความรู้จัก 9 คู่แข่งสุดโหดของ เนเน่ รอยัล ก่อนขึ้นเวทีรอบชิง อเมริกาก็อตทาเลนต์ 2026 ทั้งทีมมายากลเกาหลี นักร้องสาววัย 14 ปี หุ่นยนต์เต้น นักกายกรรมกลางอากาศ ทีมเต้น และโชว์สุนัข
อเมริกาก็อตทาเลนต์ หรือ เอจีที (AGT) ซีซัน 21 เตรียมแข่งขันรอบไฟนอล เพอร์ฟอร์แมนซ์ (Final Performances) วันที่ 22 กันยายน ตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับวันที่ 23 กันยายนในประเทศไทย โดย “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์สาววัย 16 ปีจากภูเก็ต เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน 10 คนและทีมสุดท้าย ผู้ชนะจะประกาศในวันที่ 23 กันยายนตามเวลาสหรัฐฯ หรือตรงกับวันที่ 24 กันยายนในไทย
เนเน่ผ่านเข้าสู่รอบชิงโดยตรงจากไลฟ์ โกลเดนบัซเซอร์ (Live Golden Buzzer) ของ เมล บี (Mel B) หลังร้องและเล่นกีตาร์เพลง “Black Hole Sun” ของวงซาวด์การ์เดน (Soundgarden) ในรอบควอเตอร์ไฟนอล (Quarterfinals) เธอเป็นหนึ่งใน 4 ทีมที่ได้ไลฟ์ โกลเดนบัซเซอร์ และไม่ต้องแข่งขันรอบเซมิไฟนอล (Semifinals) ร่วมกับฮันเดรด ฟิงเกอร์ส (Hundred Fingers), ไล โนเอล (Lai Noelle) และยูนิทรี (Unitree)
ส่วนอีก 6 ทีมได้ตั๋วรอบชิงจากคะแนนโหวตของผู้ชมในรอบเซมิไฟนอล ได้แก่ โอลิเวีย เบฟัส (Olivia Befus), เวโรนิกา โกรอชโควา (Veronika Goroshkova), อโคร เคไนน์ ครูว์ (Acro Canine Crew), คัม เฮียร์ (Come Here), รอยัล เลเซอร์ส (Royal Lasers) และเจโน พลีเกอร์ (Geno Ploeger)
1. ฮันเดรด ฟิงเกอร์ส ทีมมายากล 10 คนจากเกาหลีใต้
ฮันเดรด ฟิงเกอร์ส เป็นทีมมายากล 10 คนจากเกาหลีใต้ นำโดยยู โฮจิน (Yu Hojin) นักมายากลที่เคยแข่งขันเอจีทีแบบเดี่ยวมาแล้ว ทีมเน้นมายากลประเภทแมนิพูเลชัน (manipulation) โดยใช้ไพ่และอุปกรณ์ขนาดเล็กประกอบการเคลื่อนไหวพร้อมกันของสมาชิกทั้ง 10 คน รอบออดิชัน (Auditions) ได้โกลเดนบัซเซอร์จากโฮวี แมนเดล (Howie Mandel) ก่อนโฮวีจะเลือกทีมนี้อีกครั้งด้วยไลฟ์ โกลเดนบัซเซอร์ในรอบควอเตอร์ไฟนอล ส่งเข้าสู่รอบไฟนอลโดยตรง
2. ไล โนเอล นักร้องวัย 14 ปีจากเท็กซัส
ไล โนเอล เป็นนักร้องวัย 14 ปีจากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เธอเปิดตัวในเอจีทีด้วยเพลง “Die on This Hill” ของเซียนนา สไปโร (Sienna Spiro) และได้โกลเดนบัซเซอร์จากไซมอน โคเวลล์ (Simon Cowell) ส่งผ่านเข้าสู่ไลฟ์ โชว์ส (Live Shows) จากนั้นขึ้นรอบควอเตอร์ไฟนอลด้วยเพลง “Your Song” ของเอลตัน จอห์น (Elton John) ก่อนคีแนน ทอมป์สัน (Kenan Thompson) กรรมการรับเชิญในสัปดาห์นั้นจะกดไลฟ์ โกลเดนบัซเซอร์ ส่งเธอเข้าสู่รอบชิงโดยตรง
3. ยูนิทรี โชว์เต้นระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์
ยูนิทรี เป็นโชว์ที่นำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาร่วมแสดงกับมนุษย์ รอบออดิชันมีอู๋ อวี้เฟย (Wu Yufei) นักเต้นชาวจีนวัย 26 ปี ขึ้นเวทีพร้อมหุ่นยนต์ยูนิทรี จี1 (Unitree G1) จำนวน 8 ตัว เต้นเพลง “Abracadabra” ของเลดี้ กาก้า (Lady Gaga) พร้อมท่าเต้นและตีลังกา ก่อนผ่านด้วยเสียงเยส (Yes) จากกรรมการทั้ง 4 คน
เมื่อกลับมาในรอบควอเตอร์ไฟนอล ทีมพัฒนาโชว์ให้มีทั้งการเต้นและท่าศิลปะการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ ก่อนโซเฟีย เวอร์การา (Sofia Vergara) ใช้ไลฟ์ โกลเดนบัซเซอร์ ส่งยูนิทรีข้ามรอบเซมิไฟนอลเข้าสู่ไฟนอล เป็นทีมที่ 4 และทีมสุดท้ายที่ได้สิทธิ์เข้าชิงด้วยวิธีนี้
4. โอลิเวีย เบฟัส นักฝึกสุนัขจากมิชิแกน
โอลิเวีย เบฟัส เป็นนักฝึกสุนัขจากเมืองมิดแลนด์ (Midland) รัฐมิชิแกน โชว์ของเธอเน้นการทำทริกร่วมกับสุนัข โดยโอลิเวียเป็นผู้ฝึกและควบคุมการแสดงบนเวทีด้วยตัวเอง
เธอต้องผ่านทั้งรอบควอเตอร์ไฟนอลและรอบเซมิไฟนอลด้วยคะแนนโหวตของผู้ชม ในรอบรองชนะเลิศ โอลิเวียนำธีมกีฬามาใช้กับโชว์ โดยหนึ่งในทริกที่ถูกพูดถึงคือสุนัขชื่อเอคโค (Echo) เล่นเทนนิสร่วมกับเธอ ก่อนผลโหวตจะส่งโอลิเวียเข้าสู่ 10 ทีมสุดท้าย
5. เวโรนิกา โกรอชโควา นักกายกรรมแอเรียล โพล จากยูเครน
เวโรนิกา โกรอชโควา เป็นนักกายกรรมชาวยูเครนที่ใช้เสาสูงสำหรับการแสดงแอเรียล โพล (Aerial Pole) ต้องอาศัยทั้งกำลังแขน การทรงตัว และการเคลื่อนไหวกลางอากาศ รอบออดิชันทำให้โซเฟีย เวอร์การากดโกลเดนบัซเซอร์ ส่งเธอเข้าสู่ไลฟ์ โชว์ส
โกลเดนบัซเซอร์ในรอบออดิชันยังไม่ได้ส่งตรงถึงไฟนอล ทำให้เวโรนิกาต้องแข่งขันต่อในรอบควอเตอร์ไฟนอล ซึ่งเธอผ่านด้วยคะแนนโหวตของผู้ชม ก่อนผ่านรอบเซมิไฟนอลด้วยผลโหวตอีกครั้งและได้หนึ่งใน 6 ที่นั่งที่เหลือของรอบชิง
6. อโคร เคไนน์ ครูว์ ทีมกายกรรมกับสุนัขจากแคนาดา
อโคร เคไนน์ ครูว์ เป็นทีมจากรัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา นำกายกรรมและการเต้นของสมาชิกในทีมมาผสมกับทริกของสุนัข โดยกลุ่มนักเต้นมาจากซูเปอร์โนวา อโคร สตูดิโอ (Supernova Acro Studio) ส่วนสุนัขได้รับการฝึกโดยเจนนิเฟอร์ เฟรเซอร์ (Jennifer Fraser)
เทอร์รี ครูว์ส (Terry Crews) มอบโกลเดนบัซเซอร์ให้ทีมตั้งแต่รอบออดิชัน ส่งเข้าสู่ไลฟ์ โชว์ส จากนั้นอโคร เคไนน์ ครูว์ ต้องแข่งขันด้วยคะแนนจากผู้ชม ผ่านรอบควอเตอร์ไฟนอลเข้าสู่รอบเซมิไฟนอล และได้รับคะแนนมากพอเป็นหนึ่งใน 6 ทีมที่ตามเข้าไฟนอล
7. คัม เฮียร์ ทีมเต้นจากเกาหลีใต้
คัม เฮียร์ เป็นทีมเต้นจากเกาหลีใต้ที่ใช้การออกแบบท่าเต้นและการเคลื่อนไหวพร้อมกันของสมาชิกเป็นจุดหลักของโชว์ ทีมไม่ได้โกลเดนบัซเซอร์ แต่ผ่านเข้ามาถึงไลฟ์ โชว์ส ก่อนคะแนนโหวตของผู้ชมจะส่งผ่านรอบควอเตอร์ไฟนอลเข้าสู่รอบเซมิไฟนอล
ในรอบเซมิไฟนอล คัม เฮียร์ ใช้เพลง “Vampire” ของโอลิเวีย โรดริโก (Olivia Rodrigo) ประกอบการแสดง ก่อนผ่านเข้าสู่ไฟนอลจากคะแนนโหวต กลายเป็นอีกหนึ่งตัวแทนสายเต้นใน 10 ทีมสุดท้าย
8. รอยัล เลเซอร์ส ทีมเต้นผสมเลเซอร์และไฟแอลอีดี
รอยัล เลเซอร์ส เป็นทีมแสดง 3 คนที่นำการเต้นมาผสมกับเลเซอร์ วิดีโอ เสื้อผ้าแอลอีดี (LED) และกราฟิกบนจอ สมาชิกเคยทำงานเกี่ยวข้องกับการแสดงเอจีทีในลาสเวกัส ก่อนรวมตัวสร้างโชว์ของตัวเอง
รอบออดิชันทำให้เทอร์รี ครูว์สวิ่งไปกดโกลเดนบัซเซอร์ก่อนกรรมการจะให้ความเห็นครบ ส่งรอยัล เลเซอร์สเข้าสู่ไลฟ์ โชว์ส แต่ทีมยังต้องอาศัยคะแนนผู้ชมในรอบควอเตอร์ไฟนอลและรอบเซมิไฟนอล ก่อนคว้าหนึ่งใน 6 ที่นั่งรอบชิง
9. เจโน พลีเกอร์ นักมายากลที่ใช้เรื่องราวเป็นส่วนหนึ่งของโชว์
เจโน พลีเกอร์ เป็นนักมายากลและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอริโซนาสเตต (Arizona State University) เรียนด้านการละครและการตลาด เขาฝึกมายากลมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ และสนใจการนำเรื่องราวของตัวเองมาประกอบกับมายากล หลังเคยดูแมท ฟรังโก (Mat Franco) คว้าแชมป์เอจีทีเมื่อปี 2014 ต่อมาเจโนยังเคยทำงานฝึกงานกับฟรังโก ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้
เจโนผ่านรอบออดิชันก่อนเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอล และได้รับคะแนนโหวตจากผู้ชมให้ไปต่อ รอบเซมิไฟนอลเขาใช้มายากลไพ่ การทำนาย และอุปกรณ์หลายชิ้นประกอบเรื่องราวในโชว์ ก่อนผลโหวตส่งเข้าสู่ไฟนอล เป็นหนึ่งใน 6 ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านมาจากรอบรองชนะเลิศ
รอบไฟนอล เพอร์ฟอร์แมนซ์ จะมีผู้เข้าแข่งขันทั้ง 10 คนและทีมขึ้นแสดงเพื่อชิงคะแนนโหวตของผู้ชม ก่อนประกาศผู้ชนะเอจีที ซีซัน 21 ในคืนถัดไป โดยรายการกำหนดเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะไว้ที่ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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