ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 22 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:41 น.
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 22 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 23 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 5 ด้วย 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 4 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 50 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 23 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวม 38 เหรียญ

เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 8 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง รวม 32 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 15 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง

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ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 5 ด้วย 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ตามหลังอันดับ 4 คาซัคสถาน อยู่ 1 เหรียญทอง

ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 22 ก.ย. 69

อันดับ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 จีน 23 10 5 38
2 ญี่ปุ่น 8 12 12 32
3 เกาหลีใต้ 5 3 15 23
4 คาซัคสถาน 4 1 3 8
5 ไทย 3 1 0 4
6 ฮ่องกง 2 3 3 8
7 ไชนีส ไทเป 1 3 3 7
8 มาเก๊า 1 3 0 4
9 เมียนมา 1 1 1 3
9 อุซเบกิสถาน 1 1 1 3
11 คูเวต 1 0 2 3
12 อินเดีย 0 4 2 6
13 อินโดนีเซีย 0 1 6 7
14 อิรัก 0 1 2 3
15 จอร์แดน 0 1 1 2
15 เลบานอน 0 1 1 2
15 สิงคโปร์ 0 1 1 2
18 กาตาร์ 0 1 0 1
19 กัมพูชา 0 0 4 4
20 คีร์กีซสถาน 0 0 3 3
20 ฟิลิปปินส์ 0 0 3 3
20 เวียดนาม 0 0 3 3
23 ซาอุดีอาระเบีย 0 0 2 2
23 มาเลเซีย 0 0 2 2
25 บรูไน 0 0 1 1
25 อิหร่าน 0 0 1 1
25 มองโกเลีย 0 0 1 1
25 ปากีสถาน 0 0 1 1
25 ทาจิกิสถาน 0 0 1 1

อัปเดต ณ เวลา 09.40 น. ตามเวลาประเทศไทย

ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026

ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รวม 4 เหรียญ อยู่อันดับ 5 ของตารางเหรียญ

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทัพนักกีฬาไทยยังไม่ได้เหรียญเพิ่ม

แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:41 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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