ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 22 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดตล่าสุด วันที่ 22 กันยายน 2569 จีนนำเป็นอันดับ 1 ด้วย 23 เหรียญทอง ไทยอยู่อันดับ 5 ด้วย 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
การแข่งขัน เอเชียนเกมส์ 2026 ที่เมืองไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ามาถึงวันที่ 4 ของการชิงเหรียญ มีการชิงชัยไปแล้ว 50 เหรียญทอง โดยจีนขึ้นนำเป็นอันดับ 1 ของตารางเหรียญ ด้วย 23 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง รวม 38 เหรียญ
เจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วย 8 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง รวม 32 เหรียญ ตามหลังจีนอยู่ 15 เหรียญทอง ส่วนอันดับ 3 เป็นของเกาหลีใต้ 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง
ทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับ 5 ด้วย 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ตามหลังอันดับ 4 คาซัคสถาน อยู่ 1 เหรียญทอง
ตารางเหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026 อัปเดต 22 ก.ย. 69
|อันดับ
|ประเทศ
|ทอง
|เงิน
|ทองแดง
|รวม
|1
|จีน
|23
|10
|5
|38
|2
|ญี่ปุ่น
|8
|12
|12
|32
|3
|เกาหลีใต้
|5
|3
|15
|23
|4
|คาซัคสถาน
|4
|1
|3
|8
|5
|ไทย
|3
|1
|0
|4
|6
|ฮ่องกง
|2
|3
|3
|8
|7
|ไชนีส ไทเป
|1
|3
|3
|7
|8
|มาเก๊า
|1
|3
|0
|4
|9
|เมียนมา
|1
|1
|1
|3
|9
|อุซเบกิสถาน
|1
|1
|1
|3
|11
|คูเวต
|1
|0
|2
|3
|12
|อินเดีย
|0
|4
|2
|6
|13
|อินโดนีเซีย
|0
|1
|6
|7
|14
|อิรัก
|0
|1
|2
|3
|15
|จอร์แดน
|0
|1
|1
|2
|15
|เลบานอน
|0
|1
|1
|2
|15
|สิงคโปร์
|0
|1
|1
|2
|18
|กาตาร์
|0
|1
|0
|1
|19
|กัมพูชา
|0
|0
|4
|4
|20
|คีร์กีซสถาน
|0
|0
|3
|3
|20
|ฟิลิปปินส์
|0
|0
|3
|3
|20
|เวียดนาม
|0
|0
|3
|3
|23
|ซาอุดีอาระเบีย
|0
|0
|2
|2
|23
|มาเลเซีย
|0
|0
|2
|2
|25
|บรูไน
|0
|0
|1
|1
|25
|อิหร่าน
|0
|0
|1
|1
|25
|มองโกเลีย
|0
|0
|1
|1
|25
|ปากีสถาน
|0
|0
|1
|1
|25
|ทาจิกิสถาน
|0
|0
|1
|1
อัปเดต ณ เวลา 09.40 น. ตามเวลาประเทศไทย
ไทยได้กี่เหรียญ เอเชียนเกมส์ 2026
ทัพนักกีฬาไทยมีเหรียญรวม 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน รวม 4 เหรียญ อยู่อันดับ 5 ของตารางเหรียญ
ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทัพนักกีฬาไทยยังไม่ได้เหรียญเพิ่ม
แฟนกีฬาสามารถติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมส์ผ่าน AIS PLAY ซึ่งเปิดถ่ายทอดสดสูงสุด 17 ช่องตลอดการแข่งขัน ดูเอเชียนเกมส์ 2026 ทาง AIS PLAY
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 21 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง
- ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ชิงเหรียญทองแดง เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด
- ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิง เวียดนาม พบ คาซัคสถาน เอเชียนเกมส์ 2026 ชิงอันดับ 7