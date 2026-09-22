ฉาว! 17 หญิงไทยโดนรวบ หลัง ตร.ไต้หวันบุกทลายสถานบริการทางเพศกลางเมือง
ตร.ไต้หวัน เอาจริง! บุกทลายซ่องกลางเมืองไทเป รวบหญิงต่างชาติขายบริการ 18 ราย พบเป็นสาวไทย 17 ราย พร้อมเอเย่นต์และลูกค้า
สถานีตำรวจว่านหัว กรุงไทเป ได้รับแจ้งเบาะแสเมื่อเร็ว ๆ นี้ เกี่ยวกับการค้าประเวณีของผู้หญิงต่างชาติ ในว่านหัว กรุงไทเป โดยมีนายจาง อายุ 53 ปีเป็นคนดูแลสถานบริการแห่งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพฤติการณ์ของ กลุ่มหญิงสาวชาวต่างชาติจะยืนเรียกลูกค้าผู้ชายตามซอยมืด ๆ หรือมุมอับสายตาคน ก่อนจะพากันเข้าไปในบ้านพักบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้บริการทางเพศ
หลังจากได้รับแจ้งเบาะแสและพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ว่านหัว สนธิกำลังกับ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นำกำลังเข้าตรวจค้นและบุกทลายสถานบริการทางเพศแห่งนี้ได้สำเร็จ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 17 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา และสามารถจับกุมหญิงขายบริการชาวต่างชาติได้ 18 ราย แบ่งเป็นหญิงไทย 17 ราย และเป็นหญิงเวียดนาม 1 ราย รวมถึงจับกุมลูกค้าชาย 2 ราย และสามารถจับกุมนายจางได้ในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับ นายจาง ในข้อหา ขัดต่อศีลธรรมอันดี ส่วนหญิงขายบริการและลูกค้าชายถูกดำเนินคดีและมีโทษปรับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ว่านหัว เผยว่า “จะยังคงปราบปรามสถานบริการทางเพศผิดกฎหมายและแหล่งมั่วสุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและความสงบเรียบร้อยของสังคม พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบสิ่งผิดปกติหรือน่าสงสัย ให้แจ้งตำรวจในพื้นที่หรือโทร 110 ทันที เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ปลอดภัยและดีงาม”
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อ้างอิงจาก : TTV LIVE 台視直播