ฉาว! 17 หญิงไทยโดนรวบ หลัง ตร.ไต้หวันบุกทลายสถานบริการทางเพศกลางเมือง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 10:04 น.
ฉาว! 17 หญิงไทยโดนรวบ หลัง ตร.ไต้หวันบุกทลายสถานบริการทางเพศกลางเมือง

ตร.ไต้หวัน เอาจริง! บุกทลายซ่องกลางเมืองไทเป รวบหญิงต่างชาติขายบริการ 18 ราย พบเป็นสาวไทย 17 ราย พร้อมเอเย่นต์และลูกค้า

สถานีตำรวจว่านหัว กรุงไทเป ได้รับแจ้งเบาะแสเมื่อเร็ว ๆ นี้ เกี่ยวกับการค้าประเวณีของผู้หญิงต่างชาติ ในว่านหัว กรุงไทเป โดยมีนายจาง อายุ 53 ปีเป็นคนดูแลสถานบริการแห่งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพฤติการณ์ของ กลุ่มหญิงสาวชาวต่างชาติจะยืนเรียกลูกค้าผู้ชายตามซอยมืด ๆ หรือมุมอับสายตาคน ก่อนจะพากันเข้าไปในบ้านพักบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้บริการทางเพศ

หลังจากได้รับแจ้งเบาะแสและพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ว่านหัว สนธิกำลังกับ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นำกำลังเข้าตรวจค้นและบุกทลายสถานบริการทางเพศแห่งนี้ได้สำเร็จ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 17 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา และสามารถจับกุมหญิงขายบริการชาวต่างชาติได้ 18 ราย แบ่งเป็นหญิงไทย 17 ราย และเป็นหญิงเวียดนาม 1 ราย รวมถึงจับกุมลูกค้าชาย 2 ราย และสามารถจับกุมนายจางได้ในที่เกิดเหตุ

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เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับ นายจาง ในข้อหา ขัดต่อศีลธรรมอันดี ส่วนหญิงขายบริการและลูกค้าชายถูกดำเนินคดีและมีโทษปรับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ว่านหัว เผยว่า “จะยังคงปราบปรามสถานบริการทางเพศผิดกฎหมายและแหล่งมั่วสุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและความสงบเรียบร้อยของสังคม พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบสิ่งผิดปกติหรือน่าสงสัย ให้แจ้งตำรวจในพื้นที่หรือโทร 110 ทันที เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ปลอดภัยและดีงาม”

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อ้างอิงจาก : TTV LIVE 台視直播

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 10:04 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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