แก้มบุ๋ม เศร้า สูญเสียคนสำคัญ ฝากข้อความบีบหัวใจ เดินทางให้สบาย ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว
แก้มบุ๋ม ปรียาดา สูญเสียคุณยายอันเป็นที่รัก โพสต์อาลัยเดินทางให้สบาย หนีไปอยู่กับคุณตาได้เจอกันแล้วแน่ ๆ
แฟนคลับส่งกำลังใจให้ แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย นักแสดงสาว แจ้งข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @kambum เรื่องหลังสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รัก ก่อนหน้านี้เธอมีความกังวลเรื่องอาการป่วยของคุณยายที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล รวมถึงเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณแม่ที่พยายามเข้มแข็งมาโดยตลอด
นักแสดงสาวได้โพสต์ภาพพิธีศพของคุณยาย พร้อมกับภาพถ่ายของคุณยายและคุณตาที่อยู่เคียงคู่กัน เพื่อเป็นการไว้อาลัย พร้อมระบุข้อความบรรยายความรู้สึกว่า “หนีไปอยู่กับตาเหรอ ได้เจอกันแล้วแน่ ๆ เลย ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้น เดินทางให้สบาย ๆ เลยนะ…”
หลังจากการโพสต์ข้อความ แฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง หลายคนร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวสิทธาไชย ขอให้คุณยายไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ รวมทั้งส่งพลังบวกให้แก้มบุ๋มก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียในครั้งนี้
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