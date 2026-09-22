แก้มบุ๋ม เศร้า สูญเสียคนสำคัญ ฝากข้อความบีบหัวใจ เดินทางให้สบาย ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 10:22 น.

แก้มบุ๋ม ปรียาดา สูญเสียคุณยายอันเป็นที่รัก โพสต์อาลัยเดินทางให้สบาย หนีไปอยู่กับคุณตาได้เจอกันแล้วแน่ ๆ

แฟนคลับส่งกำลังใจให้ แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย นักแสดงสาว แจ้งข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @kambum เรื่องหลังสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รัก ก่อนหน้านี้เธอมีความกังวลเรื่องอาการป่วยของคุณยายที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล รวมถึงเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณแม่ที่พยายามเข้มแข็งมาโดยตลอด

นักแสดงสาวได้โพสต์ภาพพิธีศพของคุณยาย พร้อมกับภาพถ่ายของคุณยายและคุณตาที่อยู่เคียงคู่กัน เพื่อเป็นการไว้อาลัย พร้อมระบุข้อความบรรยายความรู้สึกว่า “หนีไปอยู่กับตาเหรอ ได้เจอกันแล้วแน่ ๆ เลย ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้น เดินทางให้สบาย ๆ เลยนะ…”

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หลังจากการโพสต์ข้อความ แฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง หลายคนร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวสิทธาไชย ขอให้คุณยายไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ รวมทั้งส่งพลังบวกให้แก้มบุ๋มก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียในครั้งนี้

แก้มบุ๋ม สูญเสียคุณยาย
ภาพจาก Instagram : kambum
คุณตาและคุณยายแก้มบุ๋ม
ภาพจาก Instagram : kambum

 

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โพสต์ที่แชร์โดย Preeyada Sitthachai (@kambum)

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 10:22 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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