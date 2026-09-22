หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 15-19 ธันวาคมนี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:44 น.

เฟซบุ๊กเพจ พระลาน เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 ธันวาคม 2569 พร้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถ่ายทอดสดตลอดพิธีการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2569 เวลา 17.00 น. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันที่ 16 ธันวาคม 2569 เวลา 07.00 น. อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง จากนั้นเวลา 16.30 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

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วันที่ 17 ธันวาคม 2569 เวลา 08.00 น. เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง จากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร เข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

สื่อทั่วโลกร่วมอาลัยข่าว “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สวรรคต

วันที่ 18 ธันวาคม 2569 เวลา 17.00 น. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันที่ 19 ธันวาคม 2569 เวลา 10.00 น. เลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และเวลา 17.00 น. บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 ธันวาคม 2569 ตลอดพิธีการ

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เฟซบุ๊กเพจ พระลาน เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภาพจาก : FB/พระลาน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:44 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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