หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 15-19 ธันวาคมนี้
เฟซบุ๊กเพจ พระลาน เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 ธันวาคม 2569 พร้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถ่ายทอดสดตลอดพิธีการ
วันที่ 15 ธันวาคม 2569 เวลา 17.00 น. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันที่ 16 ธันวาคม 2569 เวลา 07.00 น. อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง จากนั้นเวลา 16.30 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันที่ 17 ธันวาคม 2569 เวลา 08.00 น. เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง จากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร เข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
สื่อทั่วโลกร่วมอาลัยข่าว “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สวรรคต
วันที่ 18 ธันวาคม 2569 เวลา 17.00 น. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันที่ 19 ธันวาคม 2569 เวลา 10.00 น. เลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และเวลา 17.00 น. บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 ธันวาคม 2569 ตลอดพิธีการ
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