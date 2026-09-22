พรรคกล้าธรรม ขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้าน สะพัดเตรียมย้ายเข้าร่วมพรรครัฐบาล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:44 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:44 น.

พรรคกล้าธรรม ขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้าน สะพัดเตรียมย้ายเข้าร่วมพรรครัฐบาล ซึ่งมีพรรคภูมิใจไทย เป็นแกนนำ ซึ่งจะทำให้มีเสียงสภาเกือบ 350 เสียง

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า พรรคกล้าธรรม ได้แสดงความจำนง ขอถอนตัวจาก คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน)

พรรคกล้าธรรม ได้ยื่นความจำนงไปยัง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งมีพรรคภูมิใจไทย เป็นแกนนำ

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สำหรับ กรรมการวิปฝ่ายค้าน ในสัดส่วน พรรคกล้าธรรม มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย 1. นายเอกรัฐ พลซื่อ สส.ร้อยเอ็ด 2. นายประสิทธิ์ โนทะ สส.น่าน 3. นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร สส.นครนายก

4. นายวงศ์วชร ขาวทอง นายทะเบียนพรรคกล้าธรรม 5. นายนรพล ตันติมนตรี สส.เชียงใหม่ 6. นายชยานันท์ เกตุเมฆ สมาชิกพรรคกล้าธรรม และ 7.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:44 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:44 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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