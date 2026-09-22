พรรคกล้าธรรม ขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้าน สะพัดเตรียมย้ายเข้าร่วมพรรครัฐบาล
พรรคกล้าธรรม ขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้าน สะพัดเตรียมย้ายเข้าร่วมพรรครัฐบาล ซึ่งมีพรรคภูมิใจไทย เป็นแกนนำ ซึ่งจะทำให้มีเสียงสภาเกือบ 350 เสียง
ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า พรรคกล้าธรรม ได้แสดงความจำนง ขอถอนตัวจาก คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน)
พรรคกล้าธรรม ได้ยื่นความจำนงไปยัง นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาล ซึ่งมีพรรคภูมิใจไทย เป็นแกนนำ
สำหรับ กรรมการวิปฝ่ายค้าน ในสัดส่วน พรรคกล้าธรรม มีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย 1. นายเอกรัฐ พลซื่อ สส.ร้อยเอ็ด 2. นายประสิทธิ์ โนทะ สส.น่าน 3. นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร สส.นครนายก
4. นายวงศ์วชร ขาวทอง นายทะเบียนพรรคกล้าธรรม 5. นายนรพล ตันติมนตรี สส.เชียงใหม่ 6. นายชยานันท์ เกตุเมฆ สมาชิกพรรคกล้าธรรม และ 7.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา
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