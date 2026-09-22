“พิพัฒน์” นำประชุม ครม. ถกไทยช่วยไทยพลัส เตรียมแถลงแนวทางจ่ายก้อนเดียวหรือสองเดือน
พิพัฒน์ นำประชุม ครม. ถกไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ออกไปอีก 2 เดือน เตรียมแถลงแนวทางจ่ายก้อนเดียวหรือสองเดือน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แทนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 81 หรือ UNGA81 ที่ สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 20–27 กันยายน 2569
สำหรับการประชุม ครม. วันนี้ มีวาระสำคัญหลายเรื่องเข้าสู่การพิจารณา โดยเฉพาะการขยายโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ออกไปอีก 2 เดือน คือ ตุลาคม – พฤศจิกายน ภายใต้งบประมาณเหลืออยู่ 40,000 ล้านบาท จาก พ.ร.ก.เงินกู้ 2 แสนล้านแรกสำหรับการเยียวยาประชาชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตาม
โดยภายหลังการประชุม ครม. เวลา 12.30 น. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดเป็นประธานแถลงข่าวรายละเอียดของโครงการ ที่ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
โดยการแถลงข่าวดังกล่าวจะเป็นการชี้แจงรายละเอียดและแนวทางของโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ว่ารัฐบาลจะกำหนดแนวทางการขยายโครงการในรูปแบบใด และจะจ่ายให้เดือนละเท่าใด รวมทั้งชี้แจงเหตุผลการใช้งบประมาณ หลังจากก่อนหน้านี้เคยมีการเปิดเผยว่า “ไทยช่วยไทย พลัส” จะใช้รูปแบบเดิม 60/40 และจะจ่าย 2 เดือน ครั้งเดียว 1,000 บาท
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