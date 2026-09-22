นาวาอากาศเอกพิเศษหญิง วัย 93 ปี มอบที่ดิน 4 แปลงให้รพ.สงฆ์ สาธุบุญใหญ่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:36 น.
อดีตทหารอากาศหญิงวัย 93 ปี บริจาคที่ดิน 4 แปลงให้โรงพยาบาลสงฆ์

กุศลยิ่งใหญ่! นาวาอากาศเอกพิเศษหญิงวัย 93 ปี มอบที่ดิน 4 แปลงให้โรงพยาบาลสงฆ์ ดูแลดูแลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ ชาวเน็ตแห่ร่วมอนุโมทนาบุญ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสงฆ์ PriestHospital เผยแพร่ภาพของ นาวาอากาศเอกพิเศษหญิง มนัสสิริ อัมพุนันทน์ อดีตนายทหารวัย 93 ปี มอบที่ดินว่างเปล่าจำนวน 4 แปลงให้กับทางโรงพยาบาลสงฆ์

สำหรับที่ดินที่นำมาบริจาคในครั้งนี้ แบ่งเป็นที่ดินขนาด 2 งาน จำนวน 3 แปลง และที่ดินขนาด 60 ตารางวา จำนวน 1 แปลง โดยมี นายหมอน ดีดวงพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วย จ่าสิบเอกเรวัช ศรีฮอแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ

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ทางโรงพยาบาลสงฆ์ขอบคุณนาวาอากาศเอกพิเศษหญิง มนัสสิริและครอบครัว สำหรับการสนับสนุนที่ดินดังกล่าว โดยจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธต่อไป

ขณะเดียวกันชาวโซเชียลมีเดียต่างเข้ามาร่วมแสดงความชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับการสร้างกุศลในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นาวาอากาศเอกพิเศษหญิง มนัสสิริ อัมพุนันทน์-2
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลสงฆ์ PriestHospital
นาวาอากาศเอกพิเศษหญิง มนัสสิริ อัมพุนันทน์
ภาพจาก Facebook : โรงพยาบาลสงฆ์ PriestHospital

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลสงฆ์ PriestHospital

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:36 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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