นาวาอากาศเอกพิเศษหญิง วัย 93 ปี มอบที่ดิน 4 แปลงให้รพ.สงฆ์ สาธุบุญใหญ่
กุศลยิ่งใหญ่! นาวาอากาศเอกพิเศษหญิงวัย 93 ปี มอบที่ดิน 4 แปลงให้โรงพยาบาลสงฆ์ ดูแลดูแลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ ชาวเน็ตแห่ร่วมอนุโมทนาบุญ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสงฆ์ PriestHospital เผยแพร่ภาพของ นาวาอากาศเอกพิเศษหญิง มนัสสิริ อัมพุนันทน์ อดีตนายทหารวัย 93 ปี มอบที่ดินว่างเปล่าจำนวน 4 แปลงให้กับทางโรงพยาบาลสงฆ์
สำหรับที่ดินที่นำมาบริจาคในครั้งนี้ แบ่งเป็นที่ดินขนาด 2 งาน จำนวน 3 แปลง และที่ดินขนาด 60 ตารางวา จำนวน 1 แปลง โดยมี นายหมอน ดีดวงพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วย จ่าสิบเอกเรวัช ศรีฮอแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ
ทางโรงพยาบาลสงฆ์ขอบคุณนาวาอากาศเอกพิเศษหญิง มนัสสิริและครอบครัว สำหรับการสนับสนุนที่ดินดังกล่าว โดยจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธต่อไป
ขณะเดียวกันชาวโซเชียลมีเดียต่างเข้ามาร่วมแสดงความชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับการสร้างกุศลในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลสงฆ์ PriestHospital
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