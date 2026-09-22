เตือนฝนสะสม 7 วัน ทะลุ 150 มม. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันภาคกลาง อีสาน ตะวันออก
แบบจำลองสภาพอากาศเตือนฝนสะสม 7 วันทะลุ 150 มม. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันภาคกลาง อีสาน ตะวันออก เช็กพื้นที่เสี่ยงรับมือน้ำป่าไหลหลากได้ที่นี่
ดร. วัฒนา กันบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาและอดีตผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา รวมถึงอดีตผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์เฟซบุ๊ก แบบจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลขผสานหลายระบบพยากรณ์ชั้นนำระดับโลก เช่น ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลางยุโรป (ECMWF) คาดการณ์ปริมาณฝนสะสมล่วงหน้า 7 วัน เริ่มต้นประมวลผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2569
ประเทศไทยเตรียมเผชิญสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนตกชุกหนาแน่น ตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ ร่องมรสุมความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลาง ร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาความชื้นเข้าสู่อ่าวไทย ทะเลอันดามัน เต็มกำลัง
พื้นที่เสี่ยงเผชิญปริมาณฝนสะสมระดับสูงมาก เกิน 150 มิลลิเมตร ปรากฏเป็นแถบสีแดงเข้มครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง เริ่มจากภาคกลาง ภาคตะวันออก กินพื้นที่นครสวรรค์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถึงตอนล่างครอบคลุมนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนสะสมสูงในเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อีสานตอนบน เช่น ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และอุดรธานี มีปริมาณฝนสะสมปานกลาง อยู่ที่ประมาณ 50 ถึง 100 มิลลิเมตร ภาคเหนือตอนบนสุดอย่างเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา และน่าน รวมถึงภาคใต้ตอนล่างอย่างนครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และนราธิวาส มีปริมาณฝนสะสมน้อยถึงปานกลาง ราว 20 ถึง 50 มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสะสมสูงตลอดสัปดาห์ เพิ่มความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขัง น้ำรอการระบายในชุมชนเมือง น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณลาดเชิงเขาใกล้เทือกเขาทางภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา บางปะกง มูล และแม่กลอง จะมีมวลน้ำไหลลงสู่ลำน้ำสายหลักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หน่วยงานบริหารจัดการน้ำรวมถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิด
ที่มา: Wattana Kanbua
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “พี่เต้” เสนอ “ทนายตั้ม-กัน จอมพลัง” ชกกันบนเวที หาเงินบริจาคภัยน้ำท่วม
- พายุฝนถล่ม นาโกย่า น้ำท่วมหนัก สั่งอพยพนักกีฬา ก่อนพิธีเปิด เอเชียนเกมส์
- โอนวันนี้ เงินเยียวยาน้ำท่วมน่าน 9,000 บาท 1.5 หมื่นครัวเรือน คนตกหล่นทำตามนี้