ป้าแจ๋ว ยุทธนา โพสต์อาลัย “กุ๊ก กฤษณพงษ์” ผู้จัดซีรีส์ จากไปอย่างสงบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:14 น.
ป้าแจ๋ว ยุทธนา โพสต์อาลัย “กุ๊ก กฤษณพงษ์” ผู้จัดซีรีส์ จากไปอย่างสงบ
ภาพจาก : IG/paajaew

ป้าแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ โพสต์ภาพขาวดำอาลัย กุ๊ก กฤษณพงษ์ มีชูนิ้ก ผู้จัดซีรีส์ ซึ่งจากไปอย่างสงบ เพื่อนในวงการและแฟนซีรีส์ร่วมแสดงความเสียใจ

วงการบันเทิงไทยได้รับข่าวเศร้าอีกครั้ง เมื่อ “ป้าแจ๋ว” ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ผู้จัดและผู้กำกับละครชื่อดัง โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งการจากไปของ “กุ๊ก” กฤษณพงษ์ มีชูนิ้ก ผู้จัดซีรีส์ ซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569

ป้าแจ๋วโพสต์ภาพขาวดำของคุณกุ๊ก พร้อมข้อความไว้อาลัยว่า “ไม่ได้เจอกุ๊กนานมาก ได้ข่าวอีกทีกุ๊กก็เดินทางไกลแล้ว ขอให้กุ๊กมีความสุขในดินแดนสงบนะ 😢”

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ป้าแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ โพสต์ภาพขาวดำอาลัย กุ๊ก กฤษณพงษ์ มีชูนิ้ก
ภาพจาก : IG/paajaew

หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ เพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนซีรีส์จำนวนมากเข้ามาแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณกุ๊กในช่องแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ โพสต์ของป้าแจ๋วไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิต รวมถึงรายละเอียดกำหนดการพิธีศพ

ป้าแจ๋วโพสต์เศร้าอาลัย
ภาพจาก : IG/paajaew

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:14 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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