ป้าแจ๋ว ยุทธนา โพสต์อาลัย “กุ๊ก กฤษณพงษ์” ผู้จัดซีรีส์ จากไปอย่างสงบ
ป้าแจ๋ว ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ โพสต์ภาพขาวดำอาลัย กุ๊ก กฤษณพงษ์ มีชูนิ้ก ผู้จัดซีรีส์ ซึ่งจากไปอย่างสงบ เพื่อนในวงการและแฟนซีรีส์ร่วมแสดงความเสียใจ
วงการบันเทิงไทยได้รับข่าวเศร้าอีกครั้ง เมื่อ “ป้าแจ๋ว” ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ผู้จัดและผู้กำกับละครชื่อดัง โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งการจากไปของ “กุ๊ก” กฤษณพงษ์ มีชูนิ้ก ผู้จัดซีรีส์ ซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2569
ป้าแจ๋วโพสต์ภาพขาวดำของคุณกุ๊ก พร้อมข้อความไว้อาลัยว่า “ไม่ได้เจอกุ๊กนานมาก ได้ข่าวอีกทีกุ๊กก็เดินทางไกลแล้ว ขอให้กุ๊กมีความสุขในดินแดนสงบนะ 😢”
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ เพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนซีรีส์จำนวนมากเข้ามาแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณกุ๊กในช่องแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้ โพสต์ของป้าแจ๋วไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิต รวมถึงรายละเอียดกำหนดการพิธีศพ
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