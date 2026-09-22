ท่านอ่อง เผยอยากกลับไป ‘ผ่าตัดสมอง’ ที่ไทย หลังอาการทรุดลงเรื่อยๆ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:39 น.
ท่านอ่อง โชว์บัตรประชาชน ลั่นเป็นคนไทย อยากกลับไป 'ผ่าตัดสมอง' หลังอาการทรุดลงเรื่อยๆ

ท่านอ่อง เผยอาการล่าสุด แขนขาอ่อนแรง-กลั้นขับถ่ายไม่ได้ โชว์บัตรประชาชน ลั่นเป็นคนไทย อยากกลับไป ‘ผ่าตัดสมอง’ หลังอาการทรุดลงเรื่อยๆ

เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ท่านอ่อง จักรีวัชร ได้ออกมาโพสต์คลิปอัปเดตอาการและการรักษา หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งโพสต์คลิปอาการป่วยที่ทรุดหนักลง จนแพทย์เตือนว่าหากไม่ได้รับการผ่าตัดสมองโดยเร็วอาจถึงขั้นกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรือเสียชีวิตได้

ท่านอ่อง เผยว่า อาการที่ได้โพสต์คลิปไปก่อนหน้านี้มันทรมานมาก ๆ ต้องเผชิญกับภาวะชัก ปวดหัวอย่างหนักวันละ 2 ครั้ง แขน-ขาอ่อนแรง รวมถึงไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้แล้ว ก่อนที่ท่านจะนำบัตรประชาชนไทยออกมาโชว์ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นคนไทย และต้องการกลับไปรักษาตัว รวมถึงรับการผ่าตัดที่ประเทศไทย

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ปัจจุบันนี้ท่านอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย และยังไม่ได้รับการผ่าตัดใด ๆ เนื่องจากต้องเดินทางไปปผ่าตัดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ๆ เงินเก็บของท่านก็เริ่มหมด ทั้งยังไม่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินในระยะทางที่ไกลขนาดนั้นได้ เพราะมีน้ำคั่งในสมองด้วย

ท่านอ่อง เผยอยากกลับไป 'ผ่าตัดสมอง' ที่ไทย หลังอาการทรุดลงเรื่อยๆ-1

สำหรับคลิปที่ ท่านอ้น ท่านอ้วน และท่านอิน ร่วมส่งความห่วงใยเกี่ยวกับอาการป่วยของ ท่านอ่อง หลังเห็นคลิปอาการล่าสุด ซึ่งทาง ท่านอ่อง เผยว่า ได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้ว และไม่ต้องการมีปัญหากับครอบครับวิวัชรวงศ์ เพราะช่วงแรก ๆ ที่ไม่ได้คุยกัน เคยส่งข้อความไปหาก็ไม่ได้รับการตอบกลับจากท่านใดเลย อีกทั้งยังเคยต้องเซ็นต์เอกสารเรื่องการรักษาอาการป่วยว่า หากเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะพิการ หรือเสียชีวิตท่านจะไม่รับผิดชอบ ซึ่งการกระทำหลาย ๆ อย่างที่ไม่เห็นด้วย และไม่โอเค จึงอยากเก็บความทรงจำอันดีของพวกท่านเอาไว้ และไม่ต้องการให้มาพูดส่อเสียดกัน ใช้ชีวิตเหมือนสามัญชนทั่วไปน่าจะดีที่สุด

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FB/ Vacharaesorn Vivacharawongse

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อ้างอิงจาก : FB Chakriwat Vivacharawongse

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:39 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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