ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ชิงเหรียญทองแดง เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด
ดูวอลเลย์บอลวันนี้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามชิงเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026 พบกับ เกาหลีใต้ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่สนามพาร์ค อารีนา โคมากิ ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และดูออนไลน์ผ่าน AIS PLAY
ไทยมาถึงนัดนี้หลังแพ้จีน 2-3 เซต ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 21 กันยายน ขณะที่เกาหลีใต้แพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-3 เซต ด้วยคะแนน 20-25, 22-25 และ 16-25 ส่วนนัดชิงเหรียญทองเป็นคู่ของ ญี่ปุ่น พบ จีน เวลา 17.20 น.
สถิติ 5 นัดหลังสุด ไทย พบ เกาหลีใต้
- 27 ส.ค. 2569: ไทย ชนะ 3-0 (25-20, 25-18, 25-21) ชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ ที่เทียนจิน
- 20 พ.ค. 2567: เกาหลีใต้ ชนะ 3-1 (ไทย 19-25, 25-23, 16-25, 18-25) เนชันส์ลีก 2024
- 23 ก.ย. 2566: ไทย ชนะ 3-0 (25-14, 25-16, 25-16) รอบคัดเลือกโอลิมปิก 2024
- 3 ก.ย. 2566: ไทย ชนะ 3-0 (25-20, 25-22, 25-23) ชิงแชมป์เอเชีย 2023
- 4 มิ.ย. 2566: ไทย ชนะ 3-0 (25-17, 28-26, 25-21) ชิงแชมป์เอเชีย 2023 ที่ประเทศไทย
ตลอด 5 นัดหลังสุด ไทยชนะ 4 นัด แพ้ 1 นัด ทำได้ 13 เซต เสียไป 3 เซต โดยนัดเดียวที่เกาหลีใต้เป็นฝ่ายชนะคือศึกเนชันส์ลีก 2024 ขณะที่การพบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้ว ไทยชนะขาด 3-0 เซต ก่อนเดินหน้าไปคว้าแชมป์เอเชีย 2026
ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น ไทยยังชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซตทั้งในศึกชิงแชมป์โลก 2022 และเนชันส์ลีก 2022
ฟอร์มของสองทีมในเอเชียนเกมส์ 2026
ไทยชนะรวด 4 นัดแรกโดยไม่เสียเซต ทั้งมองโกเลีย คีร์กีซสถาน และไชนีส ไทเป ในรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตในรอบก่อนรองชนะเลิศ แล้วมาแพ้จีนอย่างสูสี 2-3 เซตในรอบรองชนะเลิศ
เกาหลีใต้ชนะฮ่องกงและกาตาร์ 3-0 เซต ชนะเวียดนาม 3-1 เซต และชนะคาซัคสถาน 3-0 เซตในรอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อนแพ้ญี่ปุ่น 0-3 เซตในรอบรองชนะเลิศ
ไทยอยู่อันดับ 13 ของโลก ส่วนเกาหลีใต้อยู่อันดับ 28 และไทยเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่หางโจว ขณะที่เกาหลีใต้ได้เหรียญทองแดงในปี 2561
โปรแกรม ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้
- รายการ: วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026
- รอบ: ชิงเหรียญทองแดง
- คู่แข่งขัน: ไทย พบ เกาหลีใต้
- วัน: อังคารที่ 22 กันยายน 2569
- เวลา: 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
- สนาม: พาร์ค อารีนา โคมากิ ประเทศญี่ปุ่น
- ถ่ายทอดสด: PPTV HD 36
- ดูออนไลน์: AIS PLAY
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