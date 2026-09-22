ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ชิงเหรียญทองแดง เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:09 น.
ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ชิงเหรียญทองแดง เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด

ดูวอลเลย์บอลวันนี้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามชิงเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026 พบกับ เกาหลีใต้ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่สนามพาร์ค อารีนา โคมากิ ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และดูออนไลน์ผ่าน AIS PLAY

ไทยมาถึงนัดนี้หลังแพ้จีน 2-3 เซต ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 21 กันยายน ขณะที่เกาหลีใต้แพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-3 เซต ด้วยคะแนน 20-25, 22-25 และ 16-25 ส่วนนัดชิงเหรียญทองเป็นคู่ของ ญี่ปุ่น พบ จีน เวลา 17.20 น.

สถิติ 5 นัดหลังสุด ไทย พบ เกาหลีใต้

  • 27 ส.ค. 2569: ไทย ชนะ 3-0 (25-20, 25-18, 25-21) ชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ ที่เทียนจิน
  • 20 พ.ค. 2567: เกาหลีใต้ ชนะ 3-1 (ไทย 19-25, 25-23, 16-25, 18-25) เนชันส์ลีก 2024
  • 23 ก.ย. 2566: ไทย ชนะ 3-0 (25-14, 25-16, 25-16) รอบคัดเลือกโอลิมปิก 2024
  • 3 ก.ย. 2566: ไทย ชนะ 3-0 (25-20, 25-22, 25-23) ชิงแชมป์เอเชีย 2023
  • 4 มิ.ย. 2566: ไทย ชนะ 3-0 (25-17, 28-26, 25-21) ชิงแชมป์เอเชีย 2023 ที่ประเทศไทย

ตลอด 5 นัดหลังสุด ไทยชนะ 4 นัด แพ้ 1 นัด ทำได้ 13 เซต เสียไป 3 เซต โดยนัดเดียวที่เกาหลีใต้เป็นฝ่ายชนะคือศึกเนชันส์ลีก 2024 ขณะที่การพบกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้ว ไทยชนะขาด 3-0 เซต ก่อนเดินหน้าไปคว้าแชมป์เอเชีย 2026

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ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น ไทยยังชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซตทั้งในศึกชิงแชมป์โลก 2022 และเนชันส์ลีก 2022

ฟอร์มของสองทีมในเอเชียนเกมส์ 2026

ไทยชนะรวด 4 นัดแรกโดยไม่เสียเซต ทั้งมองโกเลีย คีร์กีซสถาน และไชนีส ไทเป ในรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตในรอบก่อนรองชนะเลิศ แล้วมาแพ้จีนอย่างสูสี 2-3 เซตในรอบรองชนะเลิศ

เกาหลีใต้ชนะฮ่องกงและกาตาร์ 3-0 เซต ชนะเวียดนาม 3-1 เซต และชนะคาซัคสถาน 3-0 เซตในรอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อนแพ้ญี่ปุ่น 0-3 เซตในรอบรองชนะเลิศ

ไทยอยู่อันดับ 13 ของโลก ส่วนเกาหลีใต้อยู่อันดับ 28 และไทยเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่หางโจว ขณะที่เกาหลีใต้ได้เหรียญทองแดงในปี 2561

โปรแกรม ถ่ายทอดสด ไทย พบ เกาหลีใต้

  • รายการ: วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026
  • รอบ: ชิงเหรียญทองแดง
  • คู่แข่งขัน: ไทย พบ เกาหลีใต้
  • วัน: อังคารที่ 22 กันยายน 2569
  • เวลา: 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • สนาม: พาร์ค อารีนา โคมากิ ประเทศญี่ปุ่น
  • ถ่ายทอดสด: PPTV HD 36
  • ดูออนไลน์: AIS PLAY

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:09 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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