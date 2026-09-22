ถ่ายทอดสด “เนเน่ รอยัล” รอบไฟนอล AGT 2026 ดูช่องไหน เช็กเวลา-วิธีโหวต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:05 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:05 น.
ถ่ายทอดสด เนเน่ รอยัล รอบไฟนอล AGT 2026

ส่งแรงใจเชียร์ “เนเน่ รอยัล” นักร้อง มือกีตาร์สาวไทยวัย 16 ปี ขึ้นเวที America’s Got Talent 2026 รอบชิงชนะเลิศ เช้าวันที่ 23 กันยายน เวลา 08.00 น. ตามเวลาไทย ถ่ายทอดสดทาง NBC ก่อนเปิดให้ผู้ชมในสหรัฐฯ โหวตหาผู้ชนะ

แฟนเพลงชาวไทยเตรียมส่งกำลังใจให้ “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว–รัตติกานต์ อำลอย นักร้องและมือกีตาร์สาวจากจังหวัดภูเก็ต ขึ้นแสดงในรอบไฟนอล America’s Got Talent 2026 หรือ AGT ซีซัน 21 ประชันความสามารถกับผู้เข้ารอบอีก 9 ทีม เพื่อชิงตำแหน่งผู้ชนะและเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การแข่งขันรอบแสดงผลงานนัดสุดท้ายจะมีขึ้นคืนวันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ตรงกับเช้าวันพุธที่ 23 กันยายน เวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

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NBC ยืนยันว่า AGT รอบไฟนอลจะเริ่มช้ากว่าเวลาปกติ 1 ชั่วโมง เนื่องจากมีรายการ The Voice ออกอากาศก่อนตั้งแต่เวลา 20.00-21.00 น. จากนั้น AGT จะถ่ายทอดต่อเนื่องถึงเวลา 23.00 น.

ถ่ายทอดสด เนเน่ รอยัล รอบไฟนอล AGT 2026 ดูช่องไหน

รอบแสดงไฟนอลถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐอเมริกา ส่วนผู้ชมที่มีสิทธิ์ใช้บริการของ NBC สามารถรับชมผ่านเว็บไซต์หรือแอป NBC โดยอาจต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ให้บริการโทรทัศน์

ในประเทศไทย สามารถรับชมได้ทาง TrueVisions NOW และช่อง True X-ZYTE รวมทั้งแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW

ผู้ชมชาวไทยติดตามคลิปการแสดงภายหลังได้ทางช่องทางทางการของ America’s Got Talent ได้แก่

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก Facebook : Nene Royal

วิธีโหวตให้ เนเน่ รอยัล รอบไฟนอล AGT

ผลการแข่งขันรอบสุดท้ายตัดสินจากคะแนนของผู้ชม โดยสามารถลงคะแนนผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

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  1. เว็บไซต์ NBC เข้าไปที่ NBC.com/AGTVote สมัครหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี NBCUniversal จากนั้นเลือก “Nene Royal” และกดส่งคะแนน
  2. แอป America’s Got Talent ดาวน์โหลดแอปอย่างเป็นทางการ เข้าสู่เมนู Vote เลือกชื่อ Nene Royal ก่อนยืนยันคะแนน
  3. TikTok ของ AGT เข้าไปที่บัญชี @agt ค้นหาโพสต์ที่เขียนว่า “Vote Here” หรือ “Comment to Vote” แล้วแสดงความคิดเห็นด้วยชื่อ Nene Royal ตามคำแนะนำในโพสต์

ผู้มีสิทธิ์สามารถโหวตได้สูงสุดช่องทางละ 10 คะแนนต่อผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคน รวมสูงสุด 30 คะแนนเมื่อใช้ครบทั้งสามช่องทาง

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NBC กำหนดให้การลงคะแนนเริ่มตั้งแต่รายการถ่ายทอดสด และปิดรับคะแนนเวลา 07.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ในวันถัดไป คิดเป็นเวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 23 กันยายน ตามเวลาไทย

เนเน่ รอยัล
ภาพจาก Facebook : Nene Royal

คนอยู่ไทยโหวตให้เนเน่ได้หรือไม่

ตามข้อกำหนดของ NBC การโหวต AGT เปิดให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกเท่านั้น แฟนรายการซึ่งอยู่ในประเทศไทยจึงไม่สามารถลงคะแนนอย่างเป็นทางการได้

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การใช้ VPN หรือเครื่องมือเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อส่งคะแนนเสี่ยงผิดเงื่อนไขและอาจทำให้คะแนนถูกตัดออก วิธีช่วยที่ถูกต้องคือส่งข้อมูลไปยังเพื่อนหรือญาติซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ หรือเปอร์โตริโก เพื่อให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกติกาเป็นผู้ลงคะแนน

นอกจากนี้ แฟนชาวไทยยังสามารถช่วยสนับสนุนเนเน่ด้วยการรับชม แชร์ และแสดงความคิดเห็นบนคลิปจากบัญชีทางการของ AGT ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นให้ผลงานของศิลปินไทยบนแพลตฟอร์มต่างประเทศ

กติกาไฟนอล AGT 2026 ตัดสินอย่างไร

รอบไฟนอลมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม ประกอบด้วยผู้ได้รับ Live Golden Buzzer สี่ทีม ได้แก่ Nene Royal, Unitree, Hundred Fingers และ Lai Noelle สมทบด้วยผู้ผ่านคะแนนโหวตจากรอบรองชนะเลิศอีกหกทีม

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ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะขึ้นแสดงเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 22 กันยายน ตามเวลาสหรัฐฯ จากนั้นเปิดให้ผู้ชมลงคะแนนเลือกการแสดงที่ชื่นชอบ กรรมการสามารถวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นได้ แต่ผลแพ้ชนะตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมที่มีคุณสมบัติตามกติกา

รายการประกาศผลและเปิดตัวผู้ชนะจะถ่ายทอดทาง NBC คืนวันพุธที่ 23 กันยายน เวลา 21.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ หรือตรงกับเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน เวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

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เนเน่ รอยัล-2
ภาพจาก Facebook : Nene Royal

เส้นทาง เนเน่ รอยัล ก่อนเข้ารอบไฟนอล

เนเน่สร้างชื่อในรอบออดิชันด้วยการร้องเพลง “Zombie” ของ The Cranberries พร้อมเล่นกีตาร์ ก่อนผ่านเข้าสู่ Judges’ Callbacks และนำเพลง “Hysteria” ของ Muse มาแสดงความสามารถด้านการร้อง การเล่นกีตาร์ และการเคาะจังหวะบนตัวเครื่องดนตรี

รอบควอเตอร์ไฟนอล เนเน่เลือกเพลง “Black Hole Sun” ของ Soundgarden ขึ้นแสดงสด จน Mel B กด Live Golden Buzzer ส่งเธอเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันที โดยไม่ต้องรอคะแนนโหวตหรือแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ

แฟนเพลงต้องรอติดตามว่า ในการแสดงสำคัญที่สุดบนเวที AGT เนเน่จะเลือกเพลงใดมาใช้ปิดท้ายการแข่งขัน และจะสามารถคว้าใจผู้ชมชาวอเมริกันจนไปถึงตำแหน่งแชมป์ได้หรือไม่

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 09:05 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 09:05 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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