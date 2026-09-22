รัฐบาล เชิญประชาชนร่วมส่งใจเชียร์ “เนเน่” ก่อนขึ้นแสดงรอบชิง America’s Got Talent

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 08:57 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 08:57 น.

รัฐบาล เชิญประชาชนร่วมส่งใจเชียร์ “เนเน่” ก่อนขึ้นแสดงรอบชิง America’s Got Talent วันที่ 23 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้ “น้องเนเน่ รอยัล” หรือ แพรว–รัตติกานต์ อำลอย บนเวทีรอบชิงชนะเลิศ America’s Got Talent (AGT) 2026 ซึ่งกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 22 กันยายน 2569 ตามเวลาสหรัฐฯ ตรงกับวันที่ 23 กันยายน ตามเวลาประเทศไทย

“รัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพ ของน้องเนเน่ ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ America’s Got Talent (AGT) 2026 ได้สำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทย ไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้น แต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลก ถือเป็น Sotf Power สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริง”

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นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า ในฐานะคนภูเก็ตขอยกย่องให้น้องเนเน่ เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่น กล้าแสดงออก และนำเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึงนำพลังเสียง และฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทย แต่ประทับใจคนทั่วโลก ขอให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 08:57 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 08:57 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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