“อนุทิน” สวน “ศิริกัญญา” รอให้ถึงบุญก่อน หลังจี้ตอบกระทู้ในสภา แทนตอบโซเชียล
“อนุทิน” สวน “ศิริกัญญา” รอให้ถึงบุญก่อน หลังจี้ตอบกระทู้ในสภา แทนตอบโซเชียล ว่างขนาดนี้ รบกวนมาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อย
จากกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนมนตรีกระทรวงมหาดไทย แชร์ข้อความจากเพจ “Ringsideการเมือง” ซึ่งมีเนื้อหาคร่าวๆว่า ““ไทยช่วยไทย พลัส” กำลังเปลี่ยนจากมาตรการช่วยค่าครองชีพประชาชน กลายเป็นสมรภูมิการเมืองเต็มรูปแบบ
เพราะทันทีที่รัฐบาลประกาศเดินหน้าต่ออายุโครงการออกไปอีก 2 เดือน เสียงค้านก็ดังขึ้นแทบจะทันที พรรคประชาชน โดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ออกมาระบุว่าโครงการไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลต้องการใช้มาตรการนี้เพื่อกระตุ้นความนิยมทางการเมือง” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด น.ส.ศิริกัญญา โพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า “ขยันเล่นเฟซ อ่านทุกโพสต์ แต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็น ถ้าว่างขนาดนี้ รบกวนมาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อยค่ะ” ต่อมา นายอนุทิน ได้คอมเมนต์เพจมติชน ที่นำเสนอข่าว น.ส.ศิริกัญญา โดยตอบกลับว่า “รอให้บุญถึงก่อนนะครับ”
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