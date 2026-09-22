CNN กับสองสำนักข่าวดัง เตรียมรวมตัวฟ้อง “ทรัมป์” หลังแบนไม่ให้เข้าทำเนียบขาว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 08:26 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 08:26 น.

CNN กับสองสำนักข่าวดัง เตรียมรวมตัวฟ้อง “ทรัมป์” หลังแบนไม่ให้เข้าทำเนียบขาว จากที่ผู้นำสหรัฐฯอ้างว่า สามสำนักข่าวแต่งเรื่องใส่ร้ายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 22 กันยายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า CNN, Politico และ MS NOW สามสำนักข่าวดังได้ประกาศว่าพวกเขาจะเดินหน้าฟ้องร้องนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ภายหลังจากที่นายทรัมป์ได้สั่งไม่ให้สามสำนักข่าวเข้าไปทำข่าวในทำเนียบขาว โดยนายทรัมป์ให้เหตุผลว่าสามสำนักข่าวแต่งเรื่องและโกหกเกี่ยวกับทีมงานของเขา

โดยในแถลงการณ์ของสำนักข่าวระบุว่า พวกเขาฟ้องร้องผู้นำสหรัฐฯ เพื่อปกป้องหลักการที่ว่ารัฐบาลไม่ใช่ผู้กำหนดสิ่งที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว ทำเนียบขาวได้เพิกถอนใบอนุญาตนักข่าวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือกระบวนการใดๆเนื่องจากไม่พอใจการรายงานข่าวของเรา หากปล่อยไว้โดยไม่ทักท้วง การกระทำนี้จะคุกคามเสรีภาพของสื่อและสิทธิของประชาชนในการได้รับข่าวสารที่เป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล

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ขณะที่นายทรัมป์ได้โต้ตอบกับการแสดงเจตจำนงครั้งนี้ว่า สำนักข่าวพวกนี้เป็นตัวตลก เป็นสื่อโจรและสื่อทุจริต ลดทอนความสำคัญและลดทอนคุณค่าความสำเร็จของเขา

ก่อนเขียนต่ออีกว่า บรรดาผู้เผยแพร่ข่าวปลอมและสื่อที่นำเสนอแต่แง่ลบ รวมถึงผู้ที่บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติด้วยการเขียนเรื่องราวอันเป็นเท็จและใส่ร้ายป้ายสีโดยอ้าง “แหล่งข่าว” ที่ไม่ระบุตัวตน ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสำนักงานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อย่างไรก็ตามนายทรัมป์ไม่ได้ระบุว่ารายงานฉบับใดที่ทำให้เขาออกคำสั่งนี้

ทั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายทรัมป์มีคำสั่งในลักษณะนี้ โดยก่อนหน้านี้นายทรัมป์เคยห้ามไม่ให้นักข่าว AP เข้าทำเนียบ หลังจากที่ไม่ยอมเรียกอ่าวเม็กซิโกว่าอ่าวอเมริกัน โดยในเบื้องต้นศาลได้พิพากษาว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิจำกัดการเข้าถึงของนักข่าวจากจุดยืนของพวกเขา ทั้งนี้ในคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 08:26 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 08:26 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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