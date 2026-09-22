ผู้จัดงานแถลงความเสียใจ กรณีนักวิ่งเทรลเสียชีวิต หารือยกมาตรการความปลอดภัย
ผู้จัดงานแถลงความเสียใจ กรณีนักวิ่งเทรลเสียชีวิต หารือยกมาตรการความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ซ้ำรอย ขอบคุณทุกฝ่ายที่พยายามช่วยเหลือเต็มที่
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความผ่านกลุ่ม วิ่งเทรล (Trail Running) – พูดคุย โดยเป็นการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของนักวิ่งเทรลชายรายหนึ่ง ระบุว่า
“… Rip นักวิ่งเทรล ชาย ระยะ 25km ล้มหมดสติ km ที่ 14 ทีมนักวิ่งช่วยกัน CPR อย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถ ช่วยเหลือได้ #รอรายละเอียดจากทางงานอีกที”
ล่าสุดทางผู้จัดงาน Muser 100 Miles ได้ออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า “คณะผู้จัดงาน Muser100 Miles 2026 ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อการสูญเสียเพื่อนนักวิ่ง และขอร่วมส่งกำลังใจ คุ้มครองความรู้สึกไปยังครอบครัวและผู้ใกล้ชิดในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียอันยากลำบากนี้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใคร อยากให้เกิดขึ้น
คณะผู้จัดงานขอเรียนชี้แจงถึงการออกแถลงการณ์ที่อาจล่าช้าในความรู้สึกของทุกท่าน ทางทีมงานมิได้นิ่งนอนใจหรือละเลยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด หากแต่ในช่วงเวลาสำคัญหลังเกิดเหตุ ภารกิจหลักและหัวใจสำคัญที่สุดของเรา คือการเข้าดูแล อำนวยความสะดวก และดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งรอข้อมูล จากทีมแพทย์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญของสาเหตุการเสียชีวิตที่ทีมแพทย์รับรอง รวมถึงต้องขออนุญาตและสอบถามความรู้สึก ของครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิต ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลหรือชี้แจงใด ๆ สู่สาธารณะ เพื่อเป็นการให้เกียรติ คุ้มครอง ความเป็นส่วนตัว และดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียอย่างที่สุด
คณะผู้จัดงานขอแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อหัวใจและความเสียสละของ แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และ นักวิ่งจิตอาสาทุกท่าน ที่เข้าช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้อย่างเต็มกำลัง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถผ่านจุดคัดออฟได้ตามเวลาที่ กำหนด (Miss Cut-off / DNF) จิตวิญญาณ ความทุ่มเท และน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของทุกท่านคือสิ่งที่ทรงคุณค่าและน่าประทับใจยิ่ง
ทุกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากนักวิ่งทุกท่าน ทางผู้จัดงานขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง และจะนำไป วิเคราะห์ ประเมิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนและยกระดับมาตรการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง ระบบการแพทย์สนามให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป
ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานขอความร่วมมือจากนักวิ่งทุกท่าน สื่อมวลชน สื่อโซเชียล โปรดงดการเผยแพร่ บันทึก หรือส่งต่อภาพถ่าย วิดีโอ และข้อมูลรายละเอียดของเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องกับผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้เสียชีวิต คุ้มครอง สภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสีย”
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