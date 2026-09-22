ตากล้องก็โดน เจอ “นุช มั่วบ้านงาน” ขอให้ถ่ายรูปฟิลเผลอ กลางงานจัดแสดงน้ำหอม
ตากล้องก็โดน เจอ “นุช มั่วบ้านงาน” ขอให้ถ่ายรูปฟิลเผลอ กลางงานจัดแสดงน้ำหอม เล่าในงานสงสัย หลังเจ้าของงานบอกอย่าคุยกับมันเยอะ ตอนนี้กระจ่างแล้ว
จากกรณีข่าวดังในช่วงที่ผ่านมากับ นุช มั่วบ้านงาน อยู่ในวงสัมภาษณ์ของ หนุ่ม กรรชัย จนชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใคร เนื่องจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างระบุตรงกันว่าไม่รู้จักหญิงรายนี้ ก่อนที่จะทราบในเวลาต่อมาว่าสาวหล่อคนดังกล่าวปรากฎเฟรมคู่กับคนดังมากมายนั้น
ล่าสุดช่างภาพรายหนึ่งที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า Koson Mio โพสต์ข้อความระบุว่า “ผมโดนแล้วววววว ……….
พี่หนุ่มกรรชัย โดนพี่นุชมั่วบ้านงานตีเนียนประกบข้าง ผมนี่โดนตีเนียนให้ถ่ายรูปให้เฉยยย งานนี้เป็นงานน้ำหอมที่ผมไปถ่ายให้บูธในงาน พี่แกเหมือนเป็นเพื่อนเจ้าของบูธที่จ้างผม พี่แกเลยให้ผมถ่าย ฟิลเผลอๆ ที่เห็นๆรูปทั้งหมดผมไม่candid นะ แกบอกน้องถ่ายยังไงให้พี่ดู เผลอๆ ผมก็จัดให้ แกมาขอเช็ครูป
แกบอกน้อง ถ่ายรูปโครตดี โครตรู้สึกเผลอๆจริงๆ น้องลองถ่ายรูปเท่ให้หน่อย เพราะไม่ใครถ่ายพี่ได้แบบนี้ ผมก็ไม่ขัดจัดให้ตลอด สักพักพี่ที่จ้างเดินมาสะกิด อย่าไปคุยกับมันเยอะ……..สั้นๆ ทิ้งให้ผมสงสัย
จนวันนี้หายสงสัยและ”
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