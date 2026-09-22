“อนุทิน” โพสต์คำคมลงเฟซบุ๊กกลางดึก ลั่น “ถ้าผมทำสำเร็จที่นั่นได้ ผมก็ทำได้ทุกที่”
“อนุทิน” โพสต์คำคมลงเฟซบุ๊กกลางดึก ลั่น “ถ้าผมทำสำเร็จที่นั่นได้ ผมก็ทำได้ทุกที่” ก่อนเดินทางถึงนิวยอร์ก ร่วมจัดโรดโชว์ประเทศไทย
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษระบุว่า “If I can make it there, I’ll make it anywhere” หรือแปลว่า “ถ้าผมทำสำเร็จที่นั่นได้ ผมก็ทำสำเร็จได้ทุกที่”
ก่อนจะโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษต่อ ซึ่งมีความหมายแปลได้ว่า “เดินทางถึงนิวยอร์กอย่างปลอดภัย เพื่อเข้าร่วมภารกิจสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และจัดงานโรดโชว์ประเทศไทยร่วมกับ SET สำหรับนักลงทุนและสถาบันการเงินที่มีศักยภาพ จนถึงวันศุกร์”
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