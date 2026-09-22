“อนุทิน” โพสต์คำคมลงเฟซบุ๊กกลางดึก ลั่น “ถ้าผมทำสำเร็จที่นั่นได้ ผมก็ทำได้ทุกที่”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 07:36 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 07:36 น.

“อนุทิน” โพสต์คำคมลงเฟซบุ๊กกลางดึก ลั่น “ถ้าผมทำสำเร็จที่นั่นได้ ผมก็ทำได้ทุกที่” ก่อนเดินทางถึงนิวยอร์ก ร่วมจัดโรดโชว์ประเทศไทย

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษระบุว่า “If I can make it there, I’ll make it anywhere” หรือแปลว่า “ถ้าผมทำสำเร็จที่นั่นได้ ผมก็ทำสำเร็จได้ทุกที่”

ก่อนจะโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษต่อ ซึ่งมีความหมายแปลได้ว่า “เดินทางถึงนิวยอร์กอย่างปลอดภัย เพื่อเข้าร่วมภารกิจสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ และจัดงานโรดโชว์ประเทศไทยร่วมกับ SET สำหรับนักลงทุนและสถาบันการเงินที่มีศักยภาพ จนถึงวันศุกร์”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ก.ย. 2569 07:36 น.| อัปเดต: 22 ก.ย. 2569 07:36 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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