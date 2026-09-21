แฉคลิปอีกช็อต “นุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน” เดินเนียนถ่ายรูปคุณแม่น็อต วิศรุต ในงานศพ
เพจซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เปิดเผยคลิปและภาพอีกชุดของนุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน จากกรณีเดินเข้าไปยืนร่วมเฟรมสัมภาษณ์หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา โดยระบุว่านุชเคยไปปรากฏตัวในงานศพคุณแม่ของวัน อยู่บำรุง ซึ่งมีคุณแม่อุไรวรรณ มารดาของน็อต วิศรุต เดินทางมาร่วมงานด้วย
ตามข้อมูลจากเพจ นุชเดินเนียนเข้าไปถ่ายรูปคู่กับคุณแม่อุไรวรรณในงานดังกล่าว ก่อนนำภาพไปอ้างกับผู้อื่นว่าเดินทางมาร่วมงานพร้อมกับคุณแม่อุ และเป็นผู้ติดตามที่คอยไปร่วมทำบุญกับคุณแม่อยู่เป็นประจำ
หลังเรื่องนี้เผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าพฤติกรรมนี้น่ากังวล เพราะอาจทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่านุชมีความสนิทสนมหรือรู้จักบุคคลมีชื่อเสียงในหลายวงการจริง ซึ่งอาจถูกนำไปใช้แอบอ้างหลอกลวงผู้อื่นได้
ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องงานศพและการถ่ายรูปดังกล่าวเป็นการเปิดเผยจากเพจโซเชียลมีเดีย ยังไม่มีคำชี้แจงจากนุชหรือครอบครัวของน็อต วิศรุตในส่วนนี้โดยตรง
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