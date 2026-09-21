แฉคลิปอีกช็อต “นุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน” เดินเนียนถ่ายรูปคุณแม่น็อต วิศรุต ในงานศพ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 17:57 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 17:57 น.
แฉคลิปอีกช็อต "นุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน" เดินเนียนถ่ายรูปคุณแม่น็อต วิศรุต ในงานศพ

เพจซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เปิดเผยคลิปและภาพอีกชุดของนุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน จากกรณีเดินเข้าไปยืนร่วมเฟรมสัมภาษณ์หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา โดยระบุว่านุชเคยไปปรากฏตัวในงานศพคุณแม่ของวัน อยู่บำรุง ซึ่งมีคุณแม่อุไรวรรณ มารดาของน็อต วิศรุต เดินทางมาร่วมงานด้วย

ตามข้อมูลจากเพจ นุชเดินเนียนเข้าไปถ่ายรูปคู่กับคุณแม่อุไรวรรณในงานดังกล่าว ก่อนนำภาพไปอ้างกับผู้อื่นว่าเดินทางมาร่วมงานพร้อมกับคุณแม่อุ และเป็นผู้ติดตามที่คอยไปร่วมทำบุญกับคุณแม่อยู่เป็นประจำ

หลังเรื่องนี้เผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าพฤติกรรมนี้น่ากังวล เพราะอาจทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่านุชมีความสนิทสนมหรือรู้จักบุคคลมีชื่อเสียงในหลายวงการจริง ซึ่งอาจถูกนำไปใช้แอบอ้างหลอกลวงผู้อื่นได้

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ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องงานศพและการถ่ายรูปดังกล่าวเป็นการเปิดเผยจากเพจโซเชียลมีเดีย ยังไม่มีคำชี้แจงจากนุชหรือครอบครัวของน็อต วิศรุตในส่วนนี้โดยตรง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 17:57 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 17:57 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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