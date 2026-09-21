สาวไทยสู้สุดใจ พ่ายจีน 2-3 เซต ไปชิงทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ยื้อจีนถึงเซตตัดสิน ก่อนแพ้ 2-3 เซต ในรอบรองชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 เตรียมลงสนามชิงเหรียญทองแดง วันที่ 22 กันยายน เวลา 14.00 น.
ผลวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ วันนี้ (21 กันยายน 2569) ทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติจีนอย่างสูสี 2-3 เซต ด้วยคะแนน 25-23, 21-25, 11-25, 28-26 และ 6-15 ที่สนามพาร์ค อารีนา โคมากิ ประเทศญี่ปุ่น
เซตแรก ทั้งสองทีมเปิดเกมได้อย่างสูสี คะแนนเบียดกันตลอดช่วงต้นและกลางเซต ก่อนที่ไทยจะรักษาจังหวะช่วงท้ายได้ดีกว่า เอาชนะไปก่อน 25-23 ขึ้นนำ 1-0 เซต
เซตที่สอง จีนแก้เกมและเพิ่มความกดดันจากการเสิร์ฟกับเกมรุกหน้าเน็ต ขณะที่ไทยเริ่มเล่นผิดพลาดมากขึ้น จีนจึงเอาคืน 25-21 ตีเสมอเป็น 1-1 เซต
เซตที่สาม จีนคุมเกมได้ตั้งแต่ต้นเซต ทั้งเกมบล็อกและการโจมตีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนเอาชนะไทยขาดลอย 25-11 พลิกขึ้นนำ 2-1 เซต
เซตที่สี่ ไทยกลับมาเล่นได้รัดกุมมากขึ้น ทั้งสองทีมแลกแต้มกันจนต้องเล่นดิวซ์ ก่อนสาวไทยจะเบียดชนะ 28-26 ไล่ตีเสมอ 2-2 เซต และพาเกมเข้าสู่เซตตัดสิน
เซตที่ห้า จีนออกตัวได้ดีกว่าและทำคะแนนทิ้งห่างตั้งแต่ช่วงต้น ไทยพยายามเร่งเกมเพื่อลดช่องว่าง แต่ไม่สามารถหยุดเกมรุกของคู่แข่งได้ จีนปิดเซตด้วยคะแนน 15-6 จบการแข่งขันด้วยชัยชนะ 3-2 เซต
ไทยแพ้นัดแรก หลังชนะรวดโดยไม่เสียเซต
ก่อนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ทีมชาติไทยทำผลงานชนะรวด 4 นัดโดยไม่เสียแม้แต่เซตเดียว เริ่มจากการชนะมองโกเลีย คีร์กีซสถาน และไชนีส ไทเป ด้วยสกอร์ 3-0 เซตในรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต ในรอบก่อนรองชนะเลิศ
ด้านจีนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยผลงานชนะรวดและไม่เสียเซตเช่นกัน โดยรอบ 8 ทีมสุดท้ายเอาชนะเวียดนาม 3-0 เซต ด้วยคะแนน 25-16, 25-16 และ 25-11
การแข่งขันครั้งนี้เป็นการพบกันอีกครั้งหลังไทยเพิ่งเอาชนะจีน 3-2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นัดนี้จีนเป็นฝ่ายเอาคืนและผ่านเข้าไปลุ้นป้องกันแชมป์เอเชียนเกมส์
สำหรับทีมชาติไทยยังเหลือภารกิจชิงเหรียญทองแดงในวันที่ 22 กันยายน เวลา 14.00 น. โดยคู่แข่งจะเป็นผู้แพ้ระหว่างเจ้าภาพญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้
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