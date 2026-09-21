อินเดียจับ 8 ผู้ต้องหา ล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย 16 ปี อีก 1 คนยังหลบหนี
จับผู้ต้องหา 8 คน หลังเด็กหญิงวัย 16 ปีแจ้งว่าถูกให้สารมึนเมาและล่วงละเมิดทางเพศหลายแห่ง ทั้งบ้าน โรงแรม และตู้รถไฟที่จอดอยู่ ระหว่างวันที่ 9 ถึง 10 กันยายน ส่วนผู้ต้องหาอีก 1 คนยังอยู่ระหว่างติดตามตัว
เหตุเกิดระหว่างวันที่ 9 ถึง 10 กันยายน 2569 ตามคำร้องเรียนที่ตำรวจสถานีอัลวัล (Alwal) ได้รับ เด็กหญิงออกจากบ้านหลังมีปัญหากับครอบครัว และเดินทางไปยังสถานีรถไฟบอลลารัม (Bollarum) ก่อนพบชายที่รู้จักกันอยู่ก่อนแล้ว จากนั้นมีชายอีกคนเดินทางมาสมทบและให้บุหรี่ที่มีส่วนผสมของกัญชาแก่เธอ ก่อนเกิดเหตุล่วงละเมิดทางเพศเป็นครั้งแรก
ตำรวจระบุว่า ผู้เสียหายถูกพาไปยังสถานที่หลายแห่งในเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงบ้านหลังหนึ่งในบอลลารัม โรงแรมในดูลาปัลลี (Dhulapally) และตู้โดยสารรถไฟที่จอดอยู่บริเวณสถานีเมดชัล (Medchal) โดยมีผู้ต้องหาหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละช่วงของเหตุการณ์
เด็กหญิงพยายามหลบหนีจากบ้านของหนึ่งในผู้ต้องหาในวันที่ 10 กันยายน แต่ตำรวจระบุว่าเธอถูกติดตามตัวพบอีกครั้ง ก่อนถูกพาไปยังสถานีเมดชัล และเดินทางต่อไปยังมัลกัจคีรี (Malkajgiri) ระหว่างทางมีการล่วงละเมิดเกิดขึ้นอีกภายในตู้รถไฟ
ภายหลังผู้เสียหายหาโอกาสหลบหนีระหว่างเดินทางด้วยรถสามล้อเครื่อง และสามารถกลับถึงบ้านได้ ก่อนเล่าเหตุการณ์ให้ครอบครัวฟัง จากนั้นจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจสถานีอัลวัล ทำให้เจ้าหน้าที่เปิดการสอบสวนและเริ่มติดตามผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจพบด้วยว่า ผู้ต้องหาบางคนรู้จักกับเด็กหญิงผ่านโซเชียลมีเดีย ขณะที่การสอบสวนยังขยายไปถึงข้อกล่าวหาว่า ผู้ต้องหาบางคนอาจเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดเธอในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งอาจย้อนกลับไปประมาณ 1 ปีครึ่ง เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อกล่าวหาเหล่านี้และบทบาทของแต่ละคน
ตำรวจจับเจ้าของและผู้จัดการโรงแรมในดูลาปัลลี หลังถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ผู้เยาว์เข้าใช้ห้องพักโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเหมาะสม ขณะที่ตำรวจยังตรวจสอบแหล่งที่มาของกัญชาและสารมึนเมาที่ถูกกล่าวหาว่านำมาใช้กับผู้เสียหาย
รองผู้บัญชาการตำรวจมัลกัจคีรี ช. ศรีธาร์ ระบุว่า เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบทบาทของผู้ต้องหาแต่ละคน รวมถึงติดตามบุคคลที่อาจเป็นผู้จัดหากัญชาให้กับกลุ่มผู้ต้องหา โดยผู้ถูกจับทั้ง 8 คนถูกนำตัวขึ้นศาลแล้ว ส่วนผู้ต้องหาคนที่ 9 ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัว
คดีนี้ถูกดำเนินการภายใต้กฎหมายคุ้มครองเด็กจากการกระทำความผิดทางเพศ หรือ พอคโซ (POCSO) รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายอาญาอินเดีย โดยกฎหมายพอคโซกำหนดให้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นเด็ก และใช้คุ้มครองผู้เยาว์จากการล่วงละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ถึง 10 กันยายน ตามรายงานล่าสุดของตำรวจที่ให้รายละเอียดไทม์ไลน์ไว้ชัดเจน แม้ก่อนหน้านี้บางสำนักข่าวเคยรายงานว่าเหตุการณ์กินเวลา 3 วัน
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- เดอะไทมส์ออฟอินเดีย (The Times of India)
- เอ็นดีทีวี (NDTV)
- เตลังคานาทูเดย์ (Telangana Today)
- สำนักงานข้อมูลข่าวสารรัฐบาลอินเดีย (Press Information Bureau)