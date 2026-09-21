“ท่านอ้น” และพี่น้อง ร่วมส่งความห่วงใยถึง “ท่านอ่อง” ยันพร้อมช่วยเหลือเสมอ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 17:32 น.
"ท่านอ้น" และพี่น้อง ร่วมส่งความห่วงใยถึง "ท่านอ่อง" ยันพร้อมช่วยเหลือเสมอ

“ท่านอ้น” และพี่น้อง ร่วมส่งความห่วงใยถึง “ท่านอ่อง” ภายหลังเห็นข่าวรู้สึกเสียใจและสงสาร ยันพร้อมช่วยเหลือเสมอ

“ท่านอ้น” วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse พร้อมระบุข้อความว่า “ถึงน้องอ่องด้วยความรักและความห่วงใยจากพี่น้องทุกคน to our dear brother with love and care”

คลิปดังกล่าวระบุว่า “ก็อยากจะรีบมาคุยกับพี่น้องเรื่องน้องอ่องเพราะว่าเป็นห่วงเหลือเกิน แล้วก็เห็นข่าวที่ออกมาก็รู้สึกเสียใจมากที่ได้เห็นออกมาเป็นแบบนี้ ก็ไม่ทราบทำอย่างไรก็เลยอยากจะมาคุยกัน

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รูปมันก็น่าสะเทือนใจมากเลยนะ ก็เป็นรูปที่ไม่น่าไม่น่าเห็น ไม่น่าออกมา ก็สงสารจริง ๆ ทั้งหนักใจแล้วเสียใจ แล้วรู้สึกเสียดายด้วยเพราะเราทุกคนก็ประคับประคองพี่อ่องมาแล้ว ก็โดยเฉพาะแม่ก็เสียใจเพราะว่าพยายามจะหาหมอที่ดีที่สุดทั่วอเมริกาเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดี

แล้วก็โรคนี้มันต้องรักษาต่อเนื่อง แล้วก็จนรู้สึกแข็งแรงพี่อ่องก็ดูดี แต่ว่าตอนนี้ ตอนเห็นอาการเห็นรูปแล้วก็สลดใจเพราะว่าเพราะพี่อ่องไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน

ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โพสต์คลิปวิดีโอ
FB/ Vacharaesorn Vivacharawongse

เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นว่า เขาได้รับยาหรือการดูแล หรือทรีตเมนต์ที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะว่าที่ผ่านมาที่ดูแล้วพี่อ่องมันคือรูทีนว่าเขาไปหาหมอประจำหรือ MRI ประจำก็เลยแปลกใจมาก ก็เลยไม่รู้จะทำยังไง ภาพที่ออกมาก็น่าสะเทือนใจจริง ๆ เพราะว่าอยู่กันมาหลายสิบปีไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลย”

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ท่านอ้น กล่าวต่อว่า “ใช่ก็เสียใจ แล้วเราก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกัน ถึงแม้จะตัดพวกเรายังไงหรือว่าจะพูดยังไงเกี่ยวกับเรา เราไม่เคยตัดน้าอ่องเลย ทางแล้วก็พร้อมที่จะคุยด้วยตลอด เราติดต่อไม่ได้ตอนนี้ ติดต่อพวกเรามาเลย พวกเราพร้อมที่จะคุยกับน้าอ่องตลอด พร้อมจะช่วยเหลือตลอด พร้อมจะไปหาน้าอ่อง”

“ตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเราก็ติดต่อไม่ได้ ยังไงเราก็เปิดตลอด จะติดต่อมาเมื่อไหร่ทุกคนอยู่นี่พร้อมทั้งนั้น อย่างไรก็ตามจะเกิดขึ้นอย่าสถานการณ์ยังไงก็ตาม ก็เราก็เคยอยู่ด้วยกันมาอบอุ่นเป็นพี่น้องเรารักกัน แล้วก็ตอนนี้ก็ได้แต่ส่งกำลังใจ ความรัก แล้วก็ความห่วงใยให้พี่อ่องนะครับ ระลึกถึงแม่ด้วยครับ ว่าแม่จะรู้สึกยังไงนะ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 17:32 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 17:32 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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