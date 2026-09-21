ตรวจหวยลาว งวด 21/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 21/9/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันจันทร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันจันทร์ย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 21 ก.ย. 69 (21/9/69)
ผลหวยลาววันนี้ 21 ก.ย. 69 (21/9/69)
- เลข 6 ตัว: 369225
- เลข 5 ตัว: 69225
- เลข 4 ตัว: 9225
- เลข 3 ตัว: 225
- เลข 2 ตัว: 25
- เลข 1 ตัว: 5
ผลหวยลาวพัฒนา 5/45: 3 / 2 / 38 / 30 / 32
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันจันทร์ ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|14/9/69
|3344
|344
|44
|4
|7/9/69
|6735
|735
|35
|5
|31/8/69
|4389
|389
|89
|9
|24/8/69
|5552
|552
|52
|2
|17/8/69
|6707
|707
|07
|7
|10/8/69
|3030
|030
|30
|0
|3/8/69
|1680
|680
|80
|0
|27/7/69
|4970
|970
|70
|0
|20/7/69
|9073
|073
|73
|3
|13/7/69
|2866
|866
|66
|6
|6/7/69
|2227
|227
|27
|7
|29/6/69
|6782
|782
|82
|2
|22/6/69
|3818
|818
|18
|8
|15/6/69
|2113
|113
|13
|3
|8/6/69
|8526
|526
|26
|6
|1/6/69
|7788
|788
|88
|8
|25/5/69
|1489
|489
|89
|9
|18/5/69
|3369
|369
|69
|9
|11/5/69
|7509
|509
|09
|9
|4/5/69
|9193
|193
|93
|3
ส่องหวยลาวประจำวันจันทร์ และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันจันทร์ย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดระบุกลุ่มตัวเลขที่ปรากฏในผลรางวัลเลขท้ายบ่อยครั้ง ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรอง พร้อมจัดชุดคู่ดังนี้
- เลขเด่นประจำงวด: 9 – 0
- เลขรองน่าลุ้น: 4 – 7
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 90 – 09 – 94 – 47 – 70
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 490 – 794 – 047 – 907
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: เสือ (46), ช้าง (13)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (08), กบ (24)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 46 – 13 – 08 – 24
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 146 – 308 – 424 – 813
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