คดีพลิก! ศาลสั่งไม่รับฎีกา หลัง “คุณนุช” ยื่นฟ้องพ่ออดีตแฟน คดีทำร้ายร่างกาย
คดีพลิก! หนุ่ม กรรชัย พูดกลางโหนกระแส ศาลสั่งไม่รับฎีกา หลัง “คุณนุช” ยื่นฟ้องพ่ออดีตแฟน 6 ล้านบาท คดีทำร้ายร่างกาย
จากกรณีที่มีภาพปรากฏ “คุณนุช” สาวมั่วบ้านงาน อยู่ในวงสัมภาษณ์ของ หนุ่ม กรรชัย เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา จนทำให้ชาวเน็ตต่างตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใคร รวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างระบุตรงกันว่าไม่รู้จักหญิงรายนี้ และไม่ทราบว่าเดินทางมากับใคร ตามที่ได้มีการรายงานไปนั้น
ในรายการโหนกระแส “คุณอุ” น้องชายอดีตแฟนของคุณนุช เปิดเผยว่า คุณนุชเคยเข้าไปพักอาศัยอยู่ในบ้านของพี่สาวตนเอง (แอน ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว) กระทั่งวันหนึ่งเกิดความหมางใจกันเรื่องหลานของคุณนุช โดยตอนแรกแอนมีแผนจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกร่วมกับคุณนุช แต่คุณอุขอเป็นฝ่ายย้ายออกจากบ้านไปเองแทน
คุณอุกล่าวหาว่า คุณนุชพยายามกีดกันไม่ให้แอนติดต่อกับตน ภายหลังยังพยายามยั่วยุให้พ่อของคุณอุทำร้ายตัวเอง เพื่อใช้เป็นข้ออ้างให้แอนไล่พ่อออกจากบ้าน ก่อนที่คุณนุชจะฟ้องพ่อของคุณอุในข้อหาทำร้ายร่างกาย เรียกค่าเสียหาย 6 ล้านบาท โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ให้จำเลยจ่ายค่าปรับเพียง 500 บาท ด้านคุณนุชได้ยื่นฎีกาต่อ ทั้งนี้แอนเสียชีวิตลงระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว โดยคุณอุระบุว่าแอนเลิกรากับคุณนุชในช่วงที่เกิดเหตุยั่วยุ เนื่องจากความเครียดสะสมและป่วยหนัก
นอกจากนี้ คุณอุยังกล่าวหาเพิ่มเติมว่า คุณนุชเคยทำร้ายร่างกายแอน และทำร้ายร่างกายคุณบี โดยระบุว่าเคยมีผู้หวังดีเตือนคุณบีเรื่องนี้มาก่อนเช่นกัน
ต่อมาคุณนุชโฟนอินเข้ามาในรายการ ชี้แจงว่าตนเคยคบหากับแอนจริง แต่รายละเอียดอื่นขอไม่เปิดเผย เนื่องจากเรื่องยังอยู่ในชั้นฎีกา จนกระทั่งหนุ่ม กรรชัย ได้รับข้อความแจ้งเข้ามาระหว่างรายการว่า ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาในคดีดังกล่าว
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