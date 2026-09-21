คดีพลิก! ศาลสั่งไม่รับฎีกา หลัง “คุณนุช” ยื่นฟ้องพ่ออดีตแฟน คดีทำร้ายร่างกาย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 16:28 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 16:28 น.
คดีพลิก! ศาลสั่งไม่รับฎีกา หลัง "คุณนุช" ยื่นฟ้องพ่ออดีตแฟน คดีทำร้ายร่างกาย

คดีพลิก! หนุ่ม กรรชัย พูดกลางโหนกระแส ศาลสั่งไม่รับฎีกา หลัง “คุณนุช” ยื่นฟ้องพ่ออดีตแฟน 6 ล้านบาท คดีทำร้ายร่างกาย

จากกรณีที่มีภาพปรากฏ “คุณนุช” สาวมั่วบ้านงาน อยู่ในวงสัมภาษณ์ของ หนุ่ม กรรชัย เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา จนทำให้ชาวเน็ตต่างตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใคร รวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างระบุตรงกันว่าไม่รู้จักหญิงรายนี้ และไม่ทราบว่าเดินทางมากับใคร ตามที่ได้มีการรายงานไปนั้น

ในรายการโหนกระแส “คุณอุ” น้องชายอดีตแฟนของคุณนุช เปิดเผยว่า คุณนุชเคยเข้าไปพักอาศัยอยู่ในบ้านของพี่สาวตนเอง (แอน ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว) กระทั่งวันหนึ่งเกิดความหมางใจกันเรื่องหลานของคุณนุช โดยตอนแรกแอนมีแผนจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกร่วมกับคุณนุช แต่คุณอุขอเป็นฝ่ายย้ายออกจากบ้านไปเองแทน

โฆษณา

&quot;คุณอุ&quot; น้องชายอดีตแฟนของคุณนุช
FB/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
คุณอุกล่าวหาว่า คุณนุชพยายามกีดกันไม่ให้แอนติดต่อกับตน ภายหลังยังพยายามยั่วยุให้พ่อของคุณอุทำร้ายตัวเอง เพื่อใช้เป็นข้ออ้างให้แอนไล่พ่อออกจากบ้าน ก่อนที่คุณนุชจะฟ้องพ่อของคุณอุในข้อหาทำร้ายร่างกาย เรียกค่าเสียหาย 6 ล้านบาท โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ให้จำเลยจ่ายค่าปรับเพียง 500 บาท ด้านคุณนุชได้ยื่นฎีกาต่อ ทั้งนี้แอนเสียชีวิตลงระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว โดยคุณอุระบุว่าแอนเลิกรากับคุณนุชในช่วงที่เกิดเหตุยั่วยุ เนื่องจากความเครียดสะสมและป่วยหนัก

FB/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
นอกจากนี้ คุณอุยังกล่าวหาเพิ่มเติมว่า คุณนุชเคยทำร้ายร่างกายแอน และทำร้ายร่างกายคุณบี โดยระบุว่าเคยมีผู้หวังดีเตือนคุณบีเรื่องนี้มาก่อนเช่นกัน

โฆษณา

ต่อมาคุณนุชโฟนอินเข้ามาในรายการ ชี้แจงว่าตนเคยคบหากับแอนจริง แต่รายละเอียดอื่นขอไม่เปิดเผย เนื่องจากเรื่องยังอยู่ในชั้นฎีกา จนกระทั่งหนุ่ม กรรชัย ได้รับข้อความแจ้งเข้ามาระหว่างรายการว่า ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาในคดีดังกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 16:28 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 16:28 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนทั่วไปจ่ายค่าเช่าบ้านเอง ข้าราชการบางคนเบิกจากรัฐได้ เปิดเงื่อนไขจริงตามกฎหมาย

คนทั่วไปจ่ายค่าเช่าบ้านเอง ข้าราชการบางคนเบิกจากรัฐได้ เปิดเงื่อนไขจริงตามกฎหมาย

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
ตรวจหวยลาว งวด 21/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 21/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 21 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
ร้อยตรี ดร.ทวี บูรณเขตต์ หรือ จ่าทวี ศิลปินแห่งชาติ ครูช่างพุทธศิลป์ จังหวัดพิษณุโลก

สิ้น ‘จ่าทวี บูรณเขตต์’ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ก่อตั้งโรงหล่อบูรณะไทย

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
คนทั่วไปจ่ายค่าเช่าบ้านเอง ข้าราชการบางคนเบิกจากรัฐได้ เปิดเงื่อนไขจริงตามกฎหมาย เศรษฐกิจ

คนทั่วไปจ่ายค่าเช่าบ้านเอง ข้าราชการบางคนเบิกจากรัฐได้ เปิดเงื่อนไขจริงตามกฎหมาย

42 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 21/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 21/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 เหรียญทอง เงิน และทองแดง ข่าวกีฬา

ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 21 ก.ย. 69 จีนเจ้าเหรียญทอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้อยตรี ดร.ทวี บูรณเขตต์ หรือ จ่าทวี ศิลปินแห่งชาติ ครูช่างพุทธศิลป์ จังหวัดพิษณุโลก บันเทิง

สิ้น ‘จ่าทวี บูรณเขตต์’ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ก่อตั้งโรงหล่อบูรณะไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิปอีกช็อต &quot;นุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน&quot; เดินเนียนถ่ายรูปคุณแม่น็อต วิศรุต ในงานศพ ข่าว

แฉคลิปอีกช็อต “นุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน” เดินเนียนถ่ายรูปคุณแม่น็อต วิศรุต ในงานศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 1 เตือนฝนตกหนัก-หนักมาก ทั่วไทย 23-27 ก.ย. 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

สาวไทยสู้สุดใจ พ่ายจีน 2-3 เซต ไปชิงทองแดง เอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ญาติคนไทยถูกชายแฟนหนุ่มฆ่าหมกกระเป๋า ไม่รู้ไปไต้หวันเมื่อไหร่ ประสานนำร่างกลับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน ข่าว

Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โดนแล้ว! สั่งย้าย ผอ.รพ.สต.คลองหนึ่ง เล่นไพ่ในโรงพยาบาล สั่งสอบใน 7 วัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คุณนุช&quot; หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์ ข่าว

“คุณนุช” หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุช สาวมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์ ข่าว

นุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO ข่าว

หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดที่มาคำฮิต &quot;สาดไปสมาชิก&quot; คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก ข่าว

เปิดที่มาคำฮิต “สาดไปสมาชิก” คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

BEM แถลงขอโทษเหตุ MRT ไฟไหม้ ยืนยันความพร้อมด้านความปลอดภัย ก่อนเปิดให้บริการ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตแฟน นุช มั่วบ้านงาน แฉปมเงินแสน อ้างส่งภาพคู่ นายกฯ อนุทิน ขู่ลูกสาวคนใกล้ชิด ข่าว

อดีตแฟน นุช มั่วบ้านงาน แฉปมเงินแสน อ้างส่งภาพคู่ นายกฯ อนุทิน ขู่ลูกสาวคนใกล้ชิด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชมอมแมม อนุสสรา ศุภการกำจร ผู้ฝึกสอนเทคบอลทีมชาติเมียนมา ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ประวัติ “โค้ชมอมแมม” อนุสสรา คนไทยเบื้องหลังเหรียญทอง เทคบอลเมียนมา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานมาเก๊า กรมการจัดหางานรับนักศึกษาปีสุดท้ายฝึกงานกับ MGM Grand Paradise เศรษฐกิจ

เปิดรับนักศึกษา ฝึกงานมาเก๊า 20 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 7.1 หมื่นบาท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัดมาก! แฟนคลับตาดีเจอ &quot;ลิซ่า&quot; ควงแขน &quot;บลู&quot; กลางลอนดอน หวานฉ่ำสุดๆ บันเทิง

แฟนคลับตาดีเจอ “ลิซ่า” ควงแขน “บลู” กลางลอนดอน ลุ้นสัมพันธ์หวาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” วิเคราะห์หลังแพ้เลือกตั้ง อบจ. ตัวเลขคนไปเลือกตั้งลดลง “พิจารณ์” มั่นความนิยมไม่ลด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ สุขภาพและการแพทย์

อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ ยกเครื่องจุดให้บริการผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ ขยายพื้นที่ 12 เลน เตรียมรับไฮซีซัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้าว! สาวมั่วบ้านงาน ปิดเฟซหายเงียบ หลังโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย ข่าว

อ้าว! สาวมั่วบ้านงาน ปิดเฟซหายเงียบ หลังโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยืนยันรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุนสีเทา พร้อมเดินหน้าปราบสแกมเมอร์จริงจัง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเปิดประวัติ “นุช” เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง