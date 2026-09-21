ถ่ายทอดสด MMA หญิง ไทย พบ บาห์เรน รอบชิงชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 22 ก.ย. 69
โปรแกรมถ่ายทอดสด มิกซ์มาร์เชียลอาร์ต (MMA) ประเภทโมเดิร์น รุ่น 54 กก. หญิง รอบชิงชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน พบ ไดอานา โปโกเซียน จากบาห์เรน วันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 12.17 น.
กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน นักกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหญิงทีมชาติไทย ลงชิงเหรียญทอง MMA ประเภทโมเดิร์น รุ่น 54 กก. หญิง เอเชียนเกมส์ 2026 พบกับ ไดอานา โปโกเซียน จากบาห์เรน วันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 เวลาประมาณ 12.17 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่ศูนย์กีฬานาโกยา ซิตี้ อินาเอะ ติดตามชมสดได้ผ่าน AIS PLAY
ตอนนี้ กัญจุฑาการันตีเหรียญเงินให้ทัพนักกีฬาไทยแล้วเป็นอย่างน้อย เพราะผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศได้รับเหรียญทองแดง ส่วนผู้ชนะในนัดชิงจะได้เหรียญทอง
เส้นทางเข้าชิงของกัญจุฑา
กัญจุฑาเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 20 กันยายน ด้วยการเอาชนะนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ด้วยการซับมิชชัน (Submission) ก่อนจะผ่านนักกีฬาจากอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 21 กันยายน ด้วยการซับมิชชันอีกครั้งในยกที่ 2
หลังจบเกมรอบรองชนะเลิศ กัญจุฑาเผยว่าเกมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะได้เจอนักกีฬาจากบาห์เรนที่มีสไตล์การเตะและแข็งแรง พร้อมฝากแฟนกีฬาชาวไทยช่วยส่งกำลังใจ และจะพยายามคว้าเหรียญทองกลับมาให้ได้
ด้าน ดร.ศิริเชษฐ์ พูลทิพยานนท์ นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาเชียลอาร์ตแห่งประเทศไทย กล่าวกับสยามสปอร์ตว่า “ในรอบชิงชนะเลิศเจอกับบาห์เรนซึ่งดูแล้วเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ต้องรอให้โค้ชวางแผนแก้เกม ตอนนี้น้องแอมไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวน เทียบฝีมือและประสบการณ์แล้วเราดีกว่าเขา แต่ไม่ประมาทแน่นอน”
คู่ชิง ไดอานา โปโกเซียน จากบาห์เรน
ไดอานา โปโกเซียน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการเอาชนะ โทโมเอะ คาตายามะ จากญี่ปุ่น ด้วยคะแนนเอกฉันท์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อนจะชนะ อี โบมี จากเกาหลีใต้ ในรอบรองชนะเลิศ หลังแพทย์สั่งยุติการแข่งขัน
สไตล์การชนะของทั้งสองฝ่ายจึงต่างกันชัดเจน กัญจุฑาปิดเกมด้วยการซับมิชชันทั้งสองไฟต์ ขณะที่โปโกเซียนชนะทั้งด้วยคะแนนและการให้แพทย์ยุติการแข่งขัน
รู้จัก กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน
กัญจุฑาอยู่บนเส้นทางนักสู้มากว่า 9 ปี เริ่มจากการเป็นนักมวยไทยอาชีพและคว้าแชมป์สภามวยไทยโลก ก่อนผันตัวไปเป็นนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทย และคว้าแชมป์โลกได้ 3 สมัย
หลังกีฬา MMA ได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทยและมีการจัดตั้งสมาคมอย่างเป็นระบบ เธอจึงหันมาเอาจริงกับ MMA ซึ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่บรรจุเข้าชิงเหรียญในเอเชียนเกมส์ 2026 เป็นครั้งแรก
โปรแกรม ถ่ายทอดสด MMA หญิง ไทย พบ บาห์เรน
- รายการ: มิกซ์มาร์เชียลอาร์ต (MMA) เอเชียนเกมส์ 2026
- รุ่น: ประเภทโมเดิร์น รุ่น 54 กก. หญิง
- รอบ: รอบชิงชนะเลิศ (ชิงเหรียญทอง)
- คู่แข่งขัน: กัญจุฑา ภัทรบุญซ่อน (ไทย) พบ ไดอานา โปโกเซียน (บาห์เรน)
- วัน: อังคารที่ 22 กันยายน 2569
- เวลา: ประมาณ 12.17 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
- สนาม: ศูนย์กีฬานาโกยา ซิตี้ อินาเอะ ประเทศญี่ปุ่น
- ดูออนไลน์: AIS PLAY
เวลาแข่งขันของกีฬา MMA อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับความยาวของไฟต์ก่อนหน้าในรายการเดียวกัน
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