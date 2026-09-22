ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิง เวียดนาม พบ คาซัคสถาน เอเชียนเกมส์ 2026 ชิงอันดับ 7
ดูวอลเลย์บอลสด เวียดนาม พบ คาซัคสถาน รอบชิงอันดับ 7 เอเชียนเกมส์ 2026 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 เวลา 08.00 น. ตามเวลาไทย หลังทั้งสองทีมแพ้ในรอบจัดอันดับ 5 ถึง 8 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 เดินทางถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2569 คู่ชิงอันดับ 7 เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเวียดนามและทีมชาติคาซัคสถาน ตารางการแข่งขันอย่างเป็นทางการของสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นหรือ JVA กำหนดเกมนี้เวลา 10.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น ที่ Komaki City Sports Park Gymnasium จังหวัดไอจิ ตรงกับเวลา 08.00 น. ของไทย อย่างไรก็ตาม ตาราง JVA ที่ตรวจสอบล่าสุดยังระบุเพียงว่าเป็น “7th place match” โดยยังไม่อัปเดตชื่อสองทีมลงในช่องคู่แข่งขัน
คู่เวียดนาม พบ คาซัคสถาน ยืนยันจากผลการแข่งขันรอบจัดอันดับ 5 ถึง 8 วันที่ 21 กันยายน เวียดนามแพ้อินโดนีเซีย 0-3 เซต ด้วยคะแนน 20-25, 21-25 และ 18-25 ขณะที่คาซัคสถานแพ้ไชนีส ไทเป 2-3 เซต ทำให้อินโดนีเซียกับไชนีส ไทเปผ่านไปชิงอันดับ 5 ส่วนผู้แพ้ทั้งสองทีมต้องลงเล่นนัดชิงอันดับ 7 ตามสายการแข่งขัน
ก่อนหน้านี้ เวียดนามผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม D ก่อนแพ้จีน 0-3 เซต ส่วนคาซัคสถานเป็นรองแชมป์กลุ่ม B และแพ้เกาหลีใต้ 0-3 เซต ทำให้ทั้งสองทีมหล่นเข้าสู่สายจัดอันดับ 5 ถึง 8
สำหรับการถ่ายทอดสดในประเทศไทย ผังถ่ายทอดเอเชียนเกมส์วันที่ 22 กันยายน ระบุช่วง 07.50 น. มีการถ่ายทอดวอลเลย์บอลหญิงทาง MONOMAX SPORTS TV และ AIS PLAY ซึ่งตรงกับช่วงก่อนเกมชิงอันดับ 7 เวลา 08.00 น. ผู้ชมควรตรวจสอบช่องแข่งขันอีกครั้งก่อนเริ่มเกม เนื่องจากผังถ่ายทอดอาจมีการจัดช่องตามการแข่งขันในแต่ละช่วงเวลา
วันเดียวกันยังมีเกมจัดอันดับและรอบชิงอีกสามคู่ที่ Komaki ได้แก่ นัดชิงอันดับ 5 เวลา 11.00 น. ตามเวลาไทย นัดชิงเหรียญทองแดงเวลา 14.00 น. และรอบชิงเหรียญทองเวลา 17.20 น. ตามตาราง JVA
โปรแกรม เวียดนาม พบ คาซัคสถาน
- วันแข่งขัน: อังคารที่ 22 กันยายน 2569
- รายการ: วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026
- รอบ: ชิงอันดับ 7
- คู่แข่งขัน: เวียดนาม พบ คาซัคสถาน
- เวลา: 08.00 น. ตามเวลาไทย
- สนาม: Komaki City Sports Park Gymnasium จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
- ถ่ายทอดสด: MONOMAX SPORTS TV และ AIS PLAY ตั้งแต่ 07.50 น.
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