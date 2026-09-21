เปิดประวัติ “นุช” เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 18:07 น.
เปิดประวัติ "นุช" เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง
ภาพจาก : โหนกระแส

ประวัติ “นุช” เจ้าของฉายา “สาวหล่อมั่วบ้านงาน” เผยทำงานโฆษณาและออร์แกไนซ์ ขณะที่ Sanook.com ออกแถลงการณ์ยืนยันเคยเป็นพนักงานขายเมื่อ 15 ปีก่อน ไม่เคยเป็นผู้บริหารตามที่ถูกพาดพิง

หลังจากที่นุชเดินเข้าไปยืนอยู่หลังไมโครโฟน ข้าง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และทีมทนายความ ระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ วันที่ 17 กันยายน 2569 ต่อมา กรรชัยออกมายืนยันภายหลังว่าไม่รู้จักเธอเป็นการส่วนตัว คำถามที่ตามมาคือเธอคือใคร ทำอาชีพอะไร และเกี่ยวข้องกับคนในวงสัมภาษณ์อย่างไร ชาวเน็ตตั้งฉายาให้ว่า สาวหล่อมั่วบ้านงาน

ข้อมูลส่วนตัวของนุชที่ยืนยันต่อสาธารณะได้ในขณะนี้ยังมีไม่มาก สื่อหลายสำนักระบุเพียงชื่อเล่นว่า นุช

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ส่วนชื่อนามสกุลตามกฎหมาย อายุ วันเกิด ประวัติการศึกษา และภูมิลำเนา ยังไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเปิดเผย

ด้านอาชีพ นุชชี้แจงด้วยตัวเองว่าทำงานเกี่ยวกับโฆษณาและงานออร์แกไนซ์ รับงานในสายนี้หลายประเภท สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่ระบุว่านุชเคยทำงานออร์แกไนเซอร์ จึงมีโอกาสพบและถ่ายภาพร่วมกับศิลปินหรือบุคคลในวงการบันเทิงจากการทำงาน

ด้าน Sanook.com ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีถูกพาดพิงในรายการโหนกระแสตอน “สาวหล่อมั่วบ้านงาน” วันที่ 21 กันยายน 2569 หลังผู้ร่วมรายการให้ข้อมูลว่าคุณนุชเคยทำงานหรือเป็นผู้บริหารของเว็บไซต์ sanook.com

กองบรรณาธิการ Sanook.com ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบพบว่านุชเคยทำงานกับ sanook.com จริงในตำแหน่งพนักงานขายหรือ Sales เมื่อประมาณ 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทแล้ว

sanook ชี้แจง
ภาพจาก : sanook

นุชเล่าถึงเหตุการณ์ที่ศาลว่า เดินทางไปเพื่อทำเรื่องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ของตัวเอง ก่อนพบคนรู้จักและเข้าไปนั่งฟังการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับกรรชัย เพราะสนใจกระบวนการสืบพยานและต้องการศึกษากฎหมาย

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เมื่อการพิจารณาคดีเสร็จสิ้นและกรรชัยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อ นุชเดินเข้าไปอยู่ในกลุ่มพร้อมบุคคลอื่น ก่อนลงเอยด้วยการยืนอยู่หลังไมโครโฟนข้างกรรชัยและทีมทนาย ภาพที่ออกมาทำให้ผู้ชมจำนวนมากเข้าใจว่าเธออาจเป็นหนึ่งในทีมงานหรือทีมกฎหมาย

นุชอธิบายภายหลังว่า รู้จักและเคยพูดคุยกับบุคคลบางคนในกลุ่มมาก่อน มีเบอร์ติดต่อของทนายบางคน จึงไม่คิดว่าการอยู่ในกลุ่มจะกลายเป็นประเด็น

อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยอมรับว่าการเข้าไปยืนในวงสัมภาษณ์โดยไม่ได้รับเชิญเป็นความผิดพลาด กล่าวขอโทษกรรชัยและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นบทเรียนราคาแพงในชีวิต

สำหรับข้อสงสัยว่านุชเป็นทนายหรือไม่ เจ้าตัวระบุอาชีพของตัวเองว่าอยู่ในสายโฆษณาและออร์แกไนซ์ และบอกว่าเข้าไปฟังคดีเพราะกำลังเรียนรู้เรื่องกฎหมาย ไม่ได้ระบุว่าประกอบอาชีพทนายความ

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลสาธารณะที่ตรวจสอบได้ซึ่งยืนยันว่าเธอเป็นทนายความหรือมีใบอนุญาตว่าความ

นุช ถ่ายรูปกับคนดัง
ภาพจาก : โหนกระแส

อีกเหตุผลที่คนจับตานุชคือภาพถ่ายในบัญชีโซเชียลของเธอเอง ที่มีคนแคปไว้ก่อนเธอปิดหรือลบบัญชี เป็นภาพถ่ายร่วมกับดารา นักการเมือง ทนายความ และบุคคลมีชื่อเสียงจำนวนมาก

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นุชชี้แจงในภายหลังว่าภาพเหล่านั้นเกิดจากความชื่นชอบ ไม่ได้ถ่ายเพื่อนำไปแอบอ้างหรือแสวงหาผลประโยชน์

นอกจากนี้ อดีตคนใกล้ชิดและผู้ที่ระบุว่าได้รับความเสียหาย ออกมาให้ข้อมูลอีกด้านในรายการโหนกระแสวันที่ 21 กันยายน กล่าวอ้างว่านุชเคยนำภาพที่ถ่ายกับบุคคลมีชื่อเสียงมาใช้สร้างความน่าเชื่อถือหรือกดดันคู่กรณี รวมถึงมีข้อพิพาทเรื่องเงินหลายกรณี

ข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นคำบอกเล่าของผู้ร่วมรายการ ยังไม่ใช่ข้อยุติจากกระบวนการยุติธรรม และคำชี้แจงของนุชที่เผยแพร่ก่อนหน้านั้นยังไม่ได้ตอบรายละเอียดของทุกข้อกล่าวหาโดยตรง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 18:07 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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