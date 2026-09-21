ญาติคนไทยถูกชายแฟนหนุ่มฆ่าหมกกระเป๋า ไม่รู้ไปไต้หวันเมื่อไหร่ ประสานนำร่างกลับ
ญาติคนไทยถูกชายแฟนหนุ่มฆ่าหมกกระเป๋า ไม่รู้ไปไต้หวันเมื่อไหร่ เล่าปกติไปต่างประเทศกับแฟนชาวเกาหลี คนละคนกับผู้ก่อเหตุ
จากกรณีที่ ชายวัย 43 ปี สกุลหวู่ ได้ก่อเหตุฆ่ารัดคอดีตแฟนสาวชาวไทย ก่อนจะจะนำร่างซุกในกระเป๋าเดินทางและซ่อนในตู้แช่ของทางบริษัท ในเขตพัฒนาเมืองที่ 7 ของเมืองไท่จง ไต้หวัน ซึ่งในเวลาต่อมาทราบว่าผู้ตายคือ น.ส.ดวงพร หรือ “ยีนส์” อายุ 35 ปี ชาวอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้ันั้น
ล่าสุด นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมายเปิดเผยความคืบหน้าว่า “สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ ทางอำเภอพิมายไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ประสานกับทางญาติเพราะเป็นคนไทยที่ถูกทำร้ายในต่างประเทศจนเสียชีวิต ซึ่งจะมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว และยุติธรรมจังหวัดได้ลงไปดูด้วย อีกทั้งเป็นการกระทำผิดคดีอาญาแผ่นดิน และเป็นความผิดนอกราชอาณาจักร ก็จะต้องให้สถานทูตเป็นผู้ประสานงานว่า เราจะมีข้อกฎหมายหรือว่าข้อเรียกร้องอย่างไรในการเรียกร้องค่าเสียหายที่ถูกกระทำละเมิดจนถึงแก่ชีวิต ทางญาติจะต้องประสานกับทางสถานทูตหรือสถานกงสุลอีกที ว่า จะดำเนินคดีอย่างไรในฐานะเป็นผู้เสียหายเพื่อ ให้ได้รับการเยียวยา
และในส่วนของประเทศไทย ก็จะประสานทางยุติธรรมจังหวัดในการเข้าไปดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพราะผู้เสียชีวิตมีฐานะยากจน กำพร้าพ่อแม่ อยู่กับญาติที่อำเภอพิมาย ซึ่งทางอำเภอจะประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียชีวิตต่อไป
ขณะที่ลูกพี่ลูกน้องให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในท้องที่ว่า ผู้เสียชีวิตเป็นลูกคนเดียว พ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้ว ปกติผู้เสียชีวิตจะอยู่กรุงเทพฯ เป็นหลัก เวลาติดต่อมาหาญาติก็จะติดต่อมาหาตนเพียงคนเดียว และเวลาจะมาที่อำเภอพิมาย ก็จะติดต่อมาหาตนก่อน เพิ่งจะกลับมาไทยได้ประมาณ 1 ปี ผู้เสียชีวิตเคยเล่าให้ฟังว่า เช่าคอนโดฯ เอาไว้น่าจะเป็นแถวกรุงเทพฯ เช่าเอาไว้จนถึง 2570 เช่าทิ้งเอาไว้ แฟนที่เป็นคนเกาหลีมารับผู้ตายไปเที่ยว แต่คนไต้หวันผู้ก่อเหตุเป็นคนละคนกับแฟนชาวเกาหลี
ปกติผู้เสียชีวิตชอบเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้ว ไปทำงานอยู่นั่น 10 ปี ไปอยู่กับแฟนคนเกาหลี แต่ไม่รู้ว่าเลิกกันหรือยัง แล้วล่าสุด วันที่ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตก็ขาดการติดต่อ ถือว่าผิดวิสัยมาก เพราะปกติน้องจะติดต่อกลับมาภายในไม่เกิน 2 วัน และเป็นคนที่ติดมือถือ ชอบอัปเดตโซเชียลตลอดเวลา ไม่เคยห่างมือถือ ตนก็พยายามโทรหา แต่ติดต่อไม่ได้ จนกระทั่งไปแจ้งให้ทางฝั่งเกาหลีช่วยประกาศตามหาให้
ต่อมาแฟนชาวเกาหลีได้ติดต่อมาทางน้องสาวของตน คนที่อยู่นครปฐม เพื่อสอบถามว่าผู้เสียชีวิตกลับมาเมืองไทยบ้างไหม ซึ่งน้องสาวของตนตอบไปว่า ไม่ได้กลับมา จึงถามกลับไปว่าได้ทะเลาะหรือติดต่อกันไหม ทางนั้นบอกว่าไม่ได้ติดต่อกันประมาณ 5 วันแล้ว ตนก็พยายามส่งแชตไปหาผู้เสียชีวิตและพยายามติดตามข่าวอยู่ตลอด จนกระทั้งมาทราบข่าวว่า น.ส.ดวงพร เสียชีวิตในที่สุด
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