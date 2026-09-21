Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน
Sanook.com ออกแถลงการณ์ชี้แจง หลังชื่อของเว็บไซต์ถูกพาดพิงระหว่างการนำเสนอเรื่อง สาวหล่อมั่วบ้านงาน ในรายการโหนกระแส วันที่ 21 กันยายน 2569 โดยมีผู้ร่วมรายการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานของ นุช หญิงที่กำลังเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์
แถลงการณ์ระบุว่า ระหว่างรายการมีผู้ให้ข้อมูลว่า นุชเคยทำงานหรือเป็นหุ้นส่วนร่วมกับเว็บไซต์ Sanook.com ทำให้กองบรรณาธิการออกมาตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงในวันเดียวกัน
กองบรรณาธิการ Sanook.com ระบุว่า ข้อมูลที่ถูกกล่าวถึงในรายการ “ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง” พร้อมชี้แจงจากการตรวจสอบประวัติว่า นุชเคยทำงานกับเว็บไซต์จริง แต่ทำหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานขาย หรือ Sales เมื่อประมาณ 15 ปีก่อน
ปัจจุบันนุชไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทแล้ว โดยแถลงการณ์ไม่ได้ระบุว่าเคยดำรงสถานะเป็นหุ้นส่วนของ Sanook.com ตามข้อมูลที่ถูกกล่าวถึงในรายการ
ประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังนุชกลายเป็นที่สนใจจากภาพที่เจ้าตัวเข้าไปยืนอยู่ในวงสัมภาษณ์ของ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และกลุ่มทนายความ ทั้งที่กรรชัยยืนยันภายหลังว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว ก่อนที่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและความสัมพันธ์กับบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ของนุชจะถูกพูดถึงเพิ่มเติม
นุชเคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับโฆษณาและงานออร์แกไนซ์ ส่วนเหตุการณ์ที่เข้าไปยืนร่วมวงสัมภาษณ์เกิดขึ้นหลังเดินทางไปศาลและเข้าไปฟังการพิจารณาคดี เนื่องจากสนใจกระบวนการทางกฎหมาย พร้อมยอมรับว่าการเดินเข้าไปอยู่ในวงสัมภาษณ์โดยไม่ได้รับเชิญเป็นความผิดพลาด และกล่าวขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ในรายการโหนกระแสวันที่ 21 กันยายน ยังมีผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่อ้างว่าได้รับความเสียหายมาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับนุชหลายประเด็น โดยข้อกล่าวหาจากแต่ละฝ่ายยังต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยัน ขณะที่กรณีความเกี่ยวข้องกับ Sanook.com บริษัทได้ออกมาชี้แจงสถานะการทำงานของนุชโดยตรงแล้ว
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