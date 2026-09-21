โดนแล้ว! สั่งย้าย ผอ.รพ.สต.คลองหนึ่ง เล่นไพ่ในโรงพยาบาล สั่งสอบใน 7 วัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 15:14 น.

โดนแล้ว! สั่งย้าย ผอ.รพ.สต.คลองหนึ่ง ถูกแฉเล่นไพ่ในโรงพยาบาลทุกช่วงเย็น สั่งสอบใน 7 วัน หากผิดจริงพิจารณาโทษต่อไป

จากกรณีเฟซบุ๊กเพจ “ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย” แฉว่า “ผอ. รพ. แห่งหนึ่งในตำบลคลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี งานไม่ทำชวนลูกน้องนั่งเล่นไพ่ ในห้อง OPD (แผนกผู้ป่วยนอก) ทุกช่วงเย็น ลูกน้องทนไม่ไหว ไม่อยากเล่นเพราะแพ้ตลอด!” พร้อมระบุอีกด้วยว่า ผอ.รพ. ส่อทุจริตเรื่องเวรทิพย์ ทาง อบจ. ควรต้องดำเนินการย้ายออกจากตำแหน่งก่อน เพราะมีพฤติกรรมข่มขู่ลูกน้อง มีผลต่อพยาน-หลักฐานนั้น

ล่าสุด พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี เปิดเผยความคืบหน้ากรณีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คลองหนึ่ง มีพฤติกรรมชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งวงเล่นการพนันภายในสถานที่ราชการ

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จากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวจริง โดยระบุว่า ในฐานะที่ตนเคยเป็นข้าราชการประจำมาก่อน มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง และทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กร

“ไม่เคยคิดจะรังแกข้าราชการประจำ มีแต่ส่งเสริมสนับสนุน แต่เมื่อกระทำผิด ก็ต้องดำเนินการตามระเบียบ ไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่ที่อื่น วันนี้ผมจะออกคำสั่งเรียกมาช่วยราชการที่ อบจ. ให้พ้นจากที่นั่นตั้งแต่วันนี้เลย และตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน ส่วนการลงโทษ เป็นไปตามมติ ครม. ชัดเจนเกี่ยวกับการเล่นการพนันในสถานที่ราชการ ขอยืนยันว่าเราดำเนินงานโดยเด็ดขาดและรวดเร็ว ฝากถึงน้อง ๆ ข้าราชการประจำ เวลาทำงานด้วยกัน เราใจดี แต่ถ้าทำผิดมาก็ต้องเด็ดขาด” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าว

นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาให้การว่า ผอ.รพ.สต.คลองหนึ่ง มีพฤติกรรมชักชวนให้มาเล่นไพ่ ซึ่งตนรู้สึกเสียใจที่เกิดเหตุขึ้นภายใน รพ.สต. สังกัด อบจ.ปทุมธานี

ส่วนการพิจารณาโทษจะต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการ โดยการเรียกตัวมาช่วยราชการที่ อบจ. เป็นการให้ออกจากพื้นที่ก่อน จากนั้นเมื่อผลสอบแล้วเสร็จภายใน 7 วัน จึงจะพิจารณาตามขั้นตอนว่าเข้าข่ายต้องรับโทษในระดับใด รวมถึงปลดออกหรือไล่ออกหรือไม่ โดยยืนยันว่าจะดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนให้ถูกต้อง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 15:14 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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