“คุณนุช” หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 15:06 น.
"คุณนุช" หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์

“คุณนุช” หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์ ยอมรับเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่

จากกรณีที่กำลังเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดีย หลังมีภาพปรากฏ “คุณนุช” อยู่ในวงสัมภาษณ์ของ หนุ่ม กรรชัย จนชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใคร เนื่องจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างระบุตรงกันว่าไม่รู้จักหญิงรายนี้ และไม่ทราบว่าเดินทางมากับใคร ตามที่ได้มีการรายงานไปนั้น

ในรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” คุณนุชออกมาชี้แจงและกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านคลิปวิดีโอ โดยระบุว่าปัจจุบันทำงานด้านโฆษณาและงานออร์แกไนซ์ ก่อนเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมาว่า ช่วงเช้าเดินทางไปทำเรื่องขยายอุทธรณ์ที่ศาลแพ่งใต้ และได้เข้าไปนั่งฟังคดีของหนุ่ม กรรชัย ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็น เนื่องจากต้องการเรียนรู้และอยากทราบว่ากระบวนการสืบพยานในศาลเป็นอย่างไร

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คุณนุช ขอโทษ
FB/ ครอบครัวข่าว3

กระทั่งช่วงค่ำมีนักข่าวมารอสัมภาษณ์หนุ่ม กรรชัย ซึ่งคุณนุชยอมรับว่าวันนั้นได้เข้าไปอยู่ในเฟรมโดยไม่ได้รับเชิญ พร้อมกล่าวขอโทษพี่หนุ่ม กรรชัย รวมถึงพี่ตุ้ย พี่แก้ว พี่เอ๋ พี่กุ้ง และลูกหมี โดยระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็น “ความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต” และเป็น “บทเรียนราคาแพง” พร้อมยืนยันว่าต่อจากนี้จะไม่ทำเช่นนั้นอีก

ส่วนอีกประเด็นเกี่ยวกับภาพถ่ายที่คุณนุชเคยนำไปโพสต์บนโซเชียล ซึ่งมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนปรากฏอยู่ในภาพ เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดี ไม่ได้ต้องการนำชื่อหรือภาพของบุคคลเหล่านั้นไปกล่าวอ้างหรือแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด แต่ที่นำภาพมาโพสต์เป็นเพราะความชื่นชอบและชื่นชมบุคคลเหล่านั้นเท่านั้น

คุณนุชกล่าวขอโทษอีกครั้งต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการนำภาพไปเผยแพร่ พร้อมระบุว่าหลังจากนี้จะไม่ทำในลักษณะดังกล่าวอีก และขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำหรับตัวเอง ด้านหนุ่ม กรรชัย กล่าวปิดท้ายว่า “ส่วนตัวพี่หนุ่มไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว”

ที่มา: FB/ ลองวิเคราะห์ดู

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 15:06 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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