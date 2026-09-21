“คุณนุช” หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์
“คุณนุช” หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์ ยอมรับเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่
จากกรณีที่กำลังเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดีย หลังมีภาพปรากฏ “คุณนุช” อยู่ในวงสัมภาษณ์ของ หนุ่ม กรรชัย จนชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใคร เนื่องจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างระบุตรงกันว่าไม่รู้จักหญิงรายนี้ และไม่ทราบว่าเดินทางมากับใคร ตามที่ได้มีการรายงานไปนั้น
ในรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” คุณนุชออกมาชี้แจงและกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านคลิปวิดีโอ โดยระบุว่าปัจจุบันทำงานด้านโฆษณาและงานออร์แกไนซ์ ก่อนเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมาว่า ช่วงเช้าเดินทางไปทำเรื่องขยายอุทธรณ์ที่ศาลแพ่งใต้ และได้เข้าไปนั่งฟังคดีของหนุ่ม กรรชัย ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็น เนื่องจากต้องการเรียนรู้และอยากทราบว่ากระบวนการสืบพยานในศาลเป็นอย่างไร
กระทั่งช่วงค่ำมีนักข่าวมารอสัมภาษณ์หนุ่ม กรรชัย ซึ่งคุณนุชยอมรับว่าวันนั้นได้เข้าไปอยู่ในเฟรมโดยไม่ได้รับเชิญ พร้อมกล่าวขอโทษพี่หนุ่ม กรรชัย รวมถึงพี่ตุ้ย พี่แก้ว พี่เอ๋ พี่กุ้ง และลูกหมี โดยระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็น “ความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต” และเป็น “บทเรียนราคาแพง” พร้อมยืนยันว่าต่อจากนี้จะไม่ทำเช่นนั้นอีก
ส่วนอีกประเด็นเกี่ยวกับภาพถ่ายที่คุณนุชเคยนำไปโพสต์บนโซเชียล ซึ่งมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนปรากฏอยู่ในภาพ เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดี ไม่ได้ต้องการนำชื่อหรือภาพของบุคคลเหล่านั้นไปกล่าวอ้างหรือแสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด แต่ที่นำภาพมาโพสต์เป็นเพราะความชื่นชอบและชื่นชมบุคคลเหล่านั้นเท่านั้น
คุณนุชกล่าวขอโทษอีกครั้งต่อบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการนำภาพไปเผยแพร่ พร้อมระบุว่าหลังจากนี้จะไม่ทำในลักษณะดังกล่าวอีก และขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำหรับตัวเอง ด้านหนุ่ม กรรชัย กล่าวปิดท้ายว่า “ส่วนตัวพี่หนุ่มไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว”
ที่มา: FB/ ลองวิเคราะห์ดู
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