นุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 15:11 น.
นุช สาวมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์
โหนกระแส

นุช สาวมั่วบ้านงาน ชี้แจงหลังถูกกล่าวหาอ้างตัวเป็นทนายและทีมกฎหมายของ หนุ่ม กรรชัย ระบุอาชีพจริงทำงานด้านโฆษณาและออร์แกไนซ์

“นุช” หญิงสาวที่กลายเป็นไวรัลหลังปรากฏตัวร่วมเฟรมกับ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และกลุ่มทนายความหน้าศาล ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังมีข้อกล่าวหาว่าเธอเคยอ้างตัวเป็นทนายและเป็นหนึ่งในทีมกฎหมายของพิธีกรชื่อดัง

จากคลิปที่เผยแพร่ในรายการโหนกระแส วันที่ 21 กันยายน 2569 นุชชี้แจงผ่าน อี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ ว่า วันที่เกิดเหตุเดินทางไปศาลเพื่อทำเรื่องขอขยายอุทธรณ์ ก่อนพบกับบุคคลที่รู้จัก และเข้าไปนั่งฟังการสืบพยานเพื่อศึกษากระบวนการทางกฎหมาย

โฆษณา

นุชระบุว่า ตัวเองรู้จักกับ “ลูกหมี” รัศมี ทองสิริไพรศรี และเคยพบ “ทนายกุ้ง” มาก่อนหลายครั้ง รวมถึงเคยปรึกษาเรื่องคดีกับทนายแก้ว จึงเข้าไปนั่งฟังการพิจารณาคดีและพูดคุยกับทนายบางคนในวันนั้น

นุช สาวมั่วบ้านงาน ชี้แจงหลังถูกกล่าวหาอ้างตัวเป็นทนายและทีมกฎหมายของ
โหนกระแส

เจ้าตัวยังบอกว่า ขณะพูดคุยกับกลุ่มทนายได้บอกว่าตัวเองกำลัง “เรียนรู้” เรื่องกฎหมาย และรู้สึกแปลกใจภายหลังเมื่อแต่ละคนออกมาระบุว่าไม่รู้จักเธอ เพราะมองว่าเคยพูดคุยและมีช่องทางติดต่อกับบางคนมาก่อน

ส่วนจังหวะที่เข้าไปยืนอยู่ในวงสัมภาษณ์ของ หนุ่ม กรรชัย นุชอธิบายว่า เมื่อเห็นกรรชัยเรียกคนเข้ามารวมกัน จึงเดินตามเข้าไปด้วย ก่อนยอมรับภายหลังว่า การเข้าไปอยู่หลังไมโครโฟนถือเป็นความผิดพลาด

นุชยังเผยอาชีพของตัวเองอย่างชัดเจนในคลิปชี้แจงอีกช่วงว่า ทำงานด้านโฆษณาและออร์แกไนซ์ ไม่ได้ระบุว่าประกอบอาชีพทนายความ พร้อมขอโทษกรรชัย ลูกหมี และกลุ่มทนายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ พร้อมบอกว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีก

โฆษณา

ประเด็นเรื่อง ทนาย กลายเป็นหนึ่งในข้อสงสัยสำคัญ หลังกรรชัยเล่าว่า ในวันที่พบกันครั้งแรก เขาเข้าใจว่านุชเป็นบุคคลที่มากับกลุ่มทนาย เนื่องจากการแต่งกาย พฤติกรรมระหว่างอยู่ที่ศาล และการพูดคุยเรื่องคดี

โฆษณา

นอกจากนี้ กรรชัยระบุว่าได้รับข้อมูลภายหลังว่า นุชเคยบอกบุคคลอื่นว่าตัวเองเป็นทีมทนายของเขา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนนี้เป็นคำกล่าวของกรรชัยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่นุชยอมรับ

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ให้ข้อมูลอีกด้านว่า อดีตคนใกล้ชิดของนุชเคยเข้าใจว่าเธอเป็นทนายและทำงานร่วมกับทีมของกรรชัย ก่อนบุ๋มจะติดต่อสอบถามกรรชัยโดยตรง และได้รับคำตอบว่าเขาไม่ทราบว่านุชเป็นใคร

สำหรับภาพถ่ายกับดาราและบุคคลมีชื่อเสียงจำนวนมาก นุชยืนยันว่า ถ่ายไว้เพราะความชื่นชอบส่วนตัว และปฏิเสธว่ามีเจตนานำภาพเหล่านั้นไปแสวงหาผลประโยชน์ พร้อมยอมรับว่าการเข้าไปยืนในวงสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ในคำชี้แจงที่ตรวจสอบได้ขณะนี้ นุชไม่ได้ตอบตรง ๆ ว่าเคยหรือไม่เคยพูดกับบุคคลอื่นว่าตัวเองเป็น “ทนาย” หรือ “ทีมทนายของหนุ่ม กรรชัย” แต่ชี้แจงอาชีพของตัวเองว่าเป็นงานโฆษณาและออร์แกไนซ์ และอธิบายว่าการเข้าไปฟังคดีเกิดจากความสนใจและต้องการเรียนรู้กฎหมาย ดังนั้น ข่าวควรแยกระหว่างคำกล่าวหาของผู้เกี่ยวข้องกับคำชี้แจงของนุชอย่างชัดเจน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 15:11 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;คุณนุช&quot; หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์

“คุณนุช” หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO

หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
เปิดที่มาคำฮิต &quot;สาดไปสมาชิก&quot; คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก

เปิดที่มาคำฮิต “สาดไปสมาชิก” คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569

BEM แถลงขอโทษเหตุ MRT ไฟไหม้ ยืนยันความพร้อมด้านความปลอดภัย ก่อนเปิดให้บริการ

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดประวัติ &quot;นุช&quot; เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง ข่าว

เปิดประวัติ “นุช” เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ญาติคนไทยถูกชายแฟนหนุ่มฆ่าหมกกระเป๋า ไม่รู้ไปไต้หวันเมื่อไหร่ ประสานนำร่างกลับ

12 นาที ที่แล้ว
Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน ข่าว

Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โดนแล้ว! สั่งย้าย ผอ.รพ.สต.คลองหนึ่ง เล่นไพ่ในโรงพยาบาล สั่งสอบใน 7 วัน

50 นาที ที่แล้ว
เปิดที่มาคำฮิต &quot;สาดไปสมาชิก&quot; คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก ข่าว

เปิดที่มาคำฮิต “สาดไปสมาชิก” คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

BEM แถลงขอโทษเหตุ MRT ไฟไหม้ ยืนยันความพร้อมด้านความปลอดภัย ก่อนเปิดให้บริการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตแฟน นุช มั่วบ้านงาน แฉปมเงินแสน อ้างส่งภาพคู่ นายกฯ อนุทิน ขู่ลูกสาวคนใกล้ชิด ข่าว

อดีตแฟน นุช มั่วบ้านงาน แฉปมเงินแสน อ้างส่งภาพคู่ นายกฯ อนุทิน ขู่ลูกสาวคนใกล้ชิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชมอมแมม อนุสสรา ศุภการกำจร ผู้ฝึกสอนเทคบอลทีมชาติเมียนมา ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ประวัติ “โค้ชมอมแมม” อนุสสรา คนไทยเบื้องหลังเหรียญทอง เทคบอลเมียนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานมาเก๊า กรมการจัดหางานรับนักศึกษาปีสุดท้ายฝึกงานกับ MGM Grand Paradise เศรษฐกิจ

เปิดรับนักศึกษา ฝึกงานมาเก๊า 20 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 7.1 หมื่นบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัดมาก! แฟนคลับตาดีเจอ &quot;ลิซ่า&quot; ควงแขน &quot;บลู&quot; กลางลอนดอน หวานฉ่ำสุดๆ บันเทิง

แฟนคลับตาดีเจอ “ลิซ่า” ควงแขน “บลู” กลางลอนดอน ลุ้นสัมพันธ์หวาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” วิเคราะห์หลังแพ้เลือกตั้ง อบจ. ตัวเลขคนไปเลือกตั้งลดลง “พิจารณ์” มั่นความนิยมไม่ลด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ สุขภาพและการแพทย์

อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ ยกเครื่องจุดให้บริการผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ ขยายพื้นที่ 12 เลน เตรียมรับไฮซีซัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้าว! สาวมั่วบ้านงาน ปิดเฟซหายเงียบ หลังโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย ข่าว

อ้าว! สาวมั่วบ้านงาน ปิดเฟซหายเงียบ หลังโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยืนยันรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุนสีเทา พร้อมเดินหน้าปราบสแกมเมอร์จริงจัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพรสลีย์ เกอร์เบอร์ ลูกชายซินดี ครอว์ฟอร์ด เสียชีวิตวัย 27 ปี บันเทิง

สุดเศร้า ลูกชายนางแบบดัง เสียชีวิตวัยเพียง 27 ปี หลังต่อสู้ปัญหาสุขภาพจิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแถไม่เลิก โต้ข่าวสื่อไทย ยกประวัติอาณาจักรขอม แต่ไม่ตอบปมที่มาภาพหญิงไทย ข่าว

กัมพูชาแถไม่เลิก โต้ข่าวสื่อไทย ยกขอมเก่าแก่กว่า แต่ไม่ตอบปมที่มาภาพหญิงไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าภาพทำป่วน! กาบัดดี้ไทย รอรถเกิน 1 ชั่วโมง ก่อนดวลเนปาล เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เจ้าภาพทำป่วน! กาบัดดี้ไทย รอรถเกิน 1 ชั่วโมง เกือบไม่ทันดวลเนปาล เอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลาง จ่อปรับเกณฑ์ ข้าราชการ เลือกใช้สิทธิบัตรทอง รักษาพยาบาลได้ เศรษฐกิจ

กรมบัญชีกลาง จ่อปรับเกณฑ์ ข้าราชการ เลือกใช้สิทธิบัตรทอง รักษาพยาบาลได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรรจง สินศิริ ตกรอบแรกมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 แพ้คะแนนนักชกอินเดีย 0-5 เสียง ข่าวกีฬา

บรรจง สินศิริ ตกรอบแรกมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 แพ้คะแนนนักชกอินเดีย 0-5 เสียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก “ณุช เนาวเขตต์” แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทย เจ้าของแบรนด์ระดับโลก ข่าว

รู้จัก “ณุช เนาวเขตต์” แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทย เจ้าของแบรนด์ระดับโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเตรียมรับมือฝนถล่ม อิทธิพลพายุไต้ฝุ่น “ตู้เจวียน” เชื่อไม่กระทบประเทศไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมทรัพย์สินฯ เตือนปล่อยหนัง-ซีรีส์เถื่อน ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ เจอโทษหนัก ข่าว

กรมทรัพย์สินฯ เตือนปล่อยหนัง-ซีรีส์เถื่อน ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ เจอโทษหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รถไฟฟ้า BTS แจ้งขัดข้องที่สถานีอโศก ปลายทางคูคต ส่งผลให้ขบวนรถบริการล่าช้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปหอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO