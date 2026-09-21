นุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์
นุช สาวมั่วบ้านงาน ชี้แจงหลังถูกกล่าวหาอ้างตัวเป็นทนายและทีมกฎหมายของ หนุ่ม กรรชัย ระบุอาชีพจริงทำงานด้านโฆษณาและออร์แกไนซ์
“นุช” หญิงสาวที่กลายเป็นไวรัลหลังปรากฏตัวร่วมเฟรมกับ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และกลุ่มทนายความหน้าศาล ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังมีข้อกล่าวหาว่าเธอเคยอ้างตัวเป็นทนายและเป็นหนึ่งในทีมกฎหมายของพิธีกรชื่อดัง
จากคลิปที่เผยแพร่ในรายการโหนกระแส วันที่ 21 กันยายน 2569 นุชชี้แจงผ่าน อี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ ว่า วันที่เกิดเหตุเดินทางไปศาลเพื่อทำเรื่องขอขยายอุทธรณ์ ก่อนพบกับบุคคลที่รู้จัก และเข้าไปนั่งฟังการสืบพยานเพื่อศึกษากระบวนการทางกฎหมาย
นุชระบุว่า ตัวเองรู้จักกับ “ลูกหมี” รัศมี ทองสิริไพรศรี และเคยพบ “ทนายกุ้ง” มาก่อนหลายครั้ง รวมถึงเคยปรึกษาเรื่องคดีกับทนายแก้ว จึงเข้าไปนั่งฟังการพิจารณาคดีและพูดคุยกับทนายบางคนในวันนั้น
เจ้าตัวยังบอกว่า ขณะพูดคุยกับกลุ่มทนายได้บอกว่าตัวเองกำลัง “เรียนรู้” เรื่องกฎหมาย และรู้สึกแปลกใจภายหลังเมื่อแต่ละคนออกมาระบุว่าไม่รู้จักเธอ เพราะมองว่าเคยพูดคุยและมีช่องทางติดต่อกับบางคนมาก่อน
ส่วนจังหวะที่เข้าไปยืนอยู่ในวงสัมภาษณ์ของ หนุ่ม กรรชัย นุชอธิบายว่า เมื่อเห็นกรรชัยเรียกคนเข้ามารวมกัน จึงเดินตามเข้าไปด้วย ก่อนยอมรับภายหลังว่า การเข้าไปอยู่หลังไมโครโฟนถือเป็นความผิดพลาด
นุชยังเผยอาชีพของตัวเองอย่างชัดเจนในคลิปชี้แจงอีกช่วงว่า ทำงานด้านโฆษณาและออร์แกไนซ์ ไม่ได้ระบุว่าประกอบอาชีพทนายความ พร้อมขอโทษกรรชัย ลูกหมี และกลุ่มทนายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ พร้อมบอกว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีก
ประเด็นเรื่อง ทนาย กลายเป็นหนึ่งในข้อสงสัยสำคัญ หลังกรรชัยเล่าว่า ในวันที่พบกันครั้งแรก เขาเข้าใจว่านุชเป็นบุคคลที่มากับกลุ่มทนาย เนื่องจากการแต่งกาย พฤติกรรมระหว่างอยู่ที่ศาล และการพูดคุยเรื่องคดี
นอกจากนี้ กรรชัยระบุว่าได้รับข้อมูลภายหลังว่า นุชเคยบอกบุคคลอื่นว่าตัวเองเป็นทีมทนายของเขา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนนี้เป็นคำกล่าวของกรรชัยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่นุชยอมรับ
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ให้ข้อมูลอีกด้านว่า อดีตคนใกล้ชิดของนุชเคยเข้าใจว่าเธอเป็นทนายและทำงานร่วมกับทีมของกรรชัย ก่อนบุ๋มจะติดต่อสอบถามกรรชัยโดยตรง และได้รับคำตอบว่าเขาไม่ทราบว่านุชเป็นใคร
สำหรับภาพถ่ายกับดาราและบุคคลมีชื่อเสียงจำนวนมาก นุชยืนยันว่า ถ่ายไว้เพราะความชื่นชอบส่วนตัว และปฏิเสธว่ามีเจตนานำภาพเหล่านั้นไปแสวงหาผลประโยชน์ พร้อมยอมรับว่าการเข้าไปยืนในวงสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับตัวเอง
อย่างไรก็ตาม ในคำชี้แจงที่ตรวจสอบได้ขณะนี้ นุชไม่ได้ตอบตรง ๆ ว่าเคยหรือไม่เคยพูดกับบุคคลอื่นว่าตัวเองเป็น “ทนาย” หรือ “ทีมทนายของหนุ่ม กรรชัย” แต่ชี้แจงอาชีพของตัวเองว่าเป็นงานโฆษณาและออร์แกไนซ์ และอธิบายว่าการเข้าไปฟังคดีเกิดจากความสนใจและต้องการเรียนรู้กฎหมาย ดังนั้น ข่าวควรแยกระหว่างคำกล่าวหาของผู้เกี่ยวข้องกับคำชี้แจงของนุชอย่างชัดเจน
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