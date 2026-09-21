หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO
หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพฟิล์มกระจกต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุครัชสมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมใบรับรองโดย UNESCO
จากกรณีที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย หลังปรากฏภาพการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2026 (Miss Universe Cambodia 2026) ซึ่งมีการนำภาพสตรีแต่งกายแบบโบราณไปใช้ประกอบการนำเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรมในรอบพรีลิมินารี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 ที่ผ่านมา
ต่อมา น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ออกมาเรียกร้องให้ยุติการกระทำดังกล่าวทันที พร้อมส่งหนังสือเตือนและทักท้วงให้มีการดำเนินการแก้ไข โดยระบุว่าหากยังเพิกเฉย กระทรวงวัฒนธรรมจะสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โพสต์ภาพสตรีเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นภาพต้นฉบับจากฟิล์มกระจก พร้อมคำบรรยายระบุว่า “หญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวมเสื้อแขรกระบอก ห่มผ้าสไบนุ่งโจงกระเบน ตัดผมทรงดอกกระทุ่ม”
โดยภาพดังกล่าวเป็นภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก และภาพต้นฉบับ ชุด หอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาและจัดเก็บอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายใต้กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
นอกจากนี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ยังได้โพสต์ภาพประกาศนียบัตรซึ่งรับรองโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่ประกาศขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจก และภาพต้นฉบับ ชุด หอพระสมุดวชิรญาณ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ลงนามโดย อิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในขณะนั้น
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