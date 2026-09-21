เปิดที่มาคำฮิต “สาดไปสมาชิก” คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก
“สาดไปสมาชิก” แปลว่าจัดไป เอาเลย ใช้เชียร์ให้อีกฝ่ายลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ต้นกำเนิดที่แท้จริงของคำนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ แม้แต่สื่อที่พยายามสืบที่มาก็ยังหาจุดเริ่มต้นไม่เจอ
คำว่า “สาดไปสมาชิก” หรือ “สาดไปครับสมาชิก” กลายเป็นคำฮิตที่ได้ยินทั่วโซเชียลมีเดียในช่วงเดือนกันยายน 2569 ทั้งบน TikTok, X และ Instagram จนมีคนค้นหาความหมายและที่มาผ่าน Google จำนวนมาก
ความหมายของคำนี้ค่อนข้างชัดเจน อ้างอิงจากเว็บไซต์ The MATTER อธิบายไว้ในบทความเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569 ว่าหมายถึง “จัดไปเพื่อน เอาเลย ทำสิ่งนี้กัน”
ใช้ในลักษณะเสริมแรงหรือยุให้อีกฝ่ายลงมือทำอะไรสักอย่าง เช่น เพื่อนชวนไปเตะบอล ก็ตอบกลับได้ว่า “สาดไปครับสมาชิก”
ต่อมาความหมายเริ่มกว้างขึ้น ใช้พูดลอย ๆ โดยไม่ต้องมีบริบทจริงจังก็ได้ หรือใช้แซวเพื่อนทั่วไป
ส่วนต้นกำเนิดของคำนี้ยังเป็นปริศนา The MATTER ระบุว่าพยายามสืบที่มาจากหลายแหล่งแล้ว พบว่าคำนี้ถูกใช้แพร่หลายในกลุ่มผู้ชายมาแล้วราว 4 ถึง 5 เดือนก่อนจะกลายเป็นกระแสกว้าง แต่ยังไม่พบหลักฐานที่จะฟันธงได้ว่าใครหรือคลิปไหนเป็นต้นฉบับ
หนึ่งในทฤษฎีที่มีการพูดถึงคือคำว่า “สาด” ในภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้ ใช้เรียกเสื่อ จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าคำนี้อาจมาจากตอนเตรียมตัวไปงานบ้าน งานเลี้ยง หรือฟังหมอลำ ที่ต้องพกเสื่อไปด้วย
เมื่อเพื่อนชวนจึงตอบว่า “สาดไปครับ” อีกทฤษฎีคือมาจากช่วงสงกรานต์ที่มีการสาดน้ำกันจริง ๆ หรืออาจเป็นการผสมคำขึ้นมาลอย ๆ ของชาวเน็ตแล้วแพร่หลายในโลกออนไลน์
ทั้งหมดนี้ The MATTER เองก็ยังจัดเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน รอผู้ที่รู้ที่มาจริงออกมายืนยันด้วยหลักฐานชัดเจนกว่านี้
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