BEM แถลงขอโทษเหตุ MRT ไฟไหม้ ยืนยันความพร้อมด้านความปลอดภัย ก่อนเปิดให้บริการ
BEM แถลงขอโทษเหตุ MRT ไฟไหม้ ยืนยันความพร้อมด้านความปลอดภัย ทดสอบระบบอย่างละเอียด ก่อนเปิดให้บริการตามปกติ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กสืบเนื่องจากเหตุไฟไหน้ MRT ใกล้สถานีเตาปูนว่า “ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ขออภัยผู้โดยสารทุกท่านเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ช่วงระหว่างสถานีเตาปูน – สถานีบางโพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการระงับเหตุตามมาตรฐานการจัดการเหตุการณ์ในทันที
ด้วยการหยุดการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง พร้อมดูแลผู้โดยสารออกจากสถานีด้วยความปลอดภัย จากการตรวจสอบความเสียหายร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พบว่าสาเหตุจากการเกิดประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด 750 โวลต์ กระแสตรง ทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอาณัติสัญญาณได้รับความเสียหายจึงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในเวลาต่อมาเมื่อพบว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่ได้รับผลกระทบจึงเปิดให้ดำเนินการตามปกติ
BEM ได้ระดมทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่าย เข้าตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมแซมระบบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอด 12 ชั่วโมง ครอบคลุมระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling) ระบบ SCADA ระบบสื่อสาร ระบบสายไฟ และระบบรางจ่ายกระแสไฟฟ้า (Third Rail) หลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ BEM ได้ทดสอบระบบอย่างละเอียด รวมถึงนำรถไฟตรวจสอบสภาพทาง (Inspection Train) จำนวน 2 ขบวน วิ่งทดสอบตลอดแนวเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุทั้งสองฝั่ง เพื่อยืนยันความพร้อมของระบบก่อนเปิดให้บริการ
ผลการตรวจสอบและทดสอบพบว่า ระบบการเดินรถ ระบบจ่ายไฟฟ้า และระบบที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามปกติ และไม่พบความเสียหายเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินรถ BEM จึงยืนยันความพร้อมในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินตามปกติในวันที่ 21 กันยายน 2569 ครบทุกสถานี
ทั้งนี้ BEM จะยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ พร้อมยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับแรก และขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านสำหรับความเข้าใจตลอดจนความร่วมมือต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้”
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