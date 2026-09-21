BEM แถลงขอโทษเหตุ MRT ไฟไหม้ ยืนยันความพร้อมด้านความปลอดภัย ก่อนเปิดให้บริการ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 14:23 น.

BEM แถลงขอโทษเหตุ MRT ไฟไหม้ ยืนยันความพร้อมด้านความปลอดภัย ทดสอบระบบอย่างละเอียด ก่อนเปิดให้บริการตามปกติ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กสืบเนื่องจากเหตุไฟไหน้ MRT ใกล้สถานีเตาปูนว่า “ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ขออภัยผู้โดยสารทุกท่านเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ช่วงระหว่างสถานีเตาปูน – สถานีบางโพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดการระงับเหตุตามมาตรฐานการจัดการเหตุการณ์ในทันที

ด้วยการหยุดการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง พร้อมดูแลผู้โดยสารออกจากสถานีด้วยความปลอดภัย จากการตรวจสอบความเสียหายร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พบว่าสาเหตุจากการเกิดประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด 750 โวลต์ กระแสตรง ทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอาณัติสัญญาณได้รับความเสียหายจึงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในเวลาต่อมาเมื่อพบว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่ได้รับผลกระทบจึงเปิดให้ดำเนินการตามปกติ

โฆษณา

BEM ได้ระดมทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่าย เข้าตรวจสอบ แก้ไข และซ่อมแซมระบบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอด 12 ชั่วโมง ครอบคลุมระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling) ระบบ SCADA ระบบสื่อสาร ระบบสายไฟ และระบบรางจ่ายกระแสไฟฟ้า (Third Rail) หลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ BEM ได้ทดสอบระบบอย่างละเอียด รวมถึงนำรถไฟตรวจสอบสภาพทาง (Inspection Train) จำนวน 2 ขบวน วิ่งทดสอบตลอดแนวเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุทั้งสองฝั่ง เพื่อยืนยันความพร้อมของระบบก่อนเปิดให้บริการ

ผลการตรวจสอบและทดสอบพบว่า ระบบการเดินรถ ระบบจ่ายไฟฟ้า และระบบที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามปกติ และไม่พบความเสียหายเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินรถ BEM จึงยืนยันความพร้อมในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินตามปกติในวันที่ 21 กันยายน 2569 ครบทุกสถานี

ทั้งนี้ BEM จะยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำ พร้อมยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับแรก และขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านสำหรับความเข้าใจตลอดจนความร่วมมือต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 14:23 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 14:23 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;คุณนุช&quot; หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์

“คุณนุช” หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
นุช สาวมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์

นุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO

หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
เปิดที่มาคำฮิต &quot;สาดไปสมาชิก&quot; คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก

เปิดที่มาคำฮิต “สาดไปสมาชิก” คืออะไร พูดกันทั้งโซเชียล ใครเป็นคนพูดคนแรก

เผยแพร่: 21 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดประวัติ &quot;นุช&quot; เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง ข่าว

เปิดประวัติ “นุช” เจ้าของฉายา สาวหล่อมั่วบ้านงาน คือใคร เปิดอาชีพจริง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ญาติคนไทยถูกชายแฟนหนุ่มฆ่าหมกกระเป๋า ไม่รู้ไปไต้หวันเมื่อไหร่ ประสานนำร่างกลับ

12 นาที ที่แล้ว
Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน ข่าว

Sanook ออกแถลงการณ์ ปม “นุช สาวมั่วบ้านงาน” ยันเคยเป็น Sales 15 ปีก่อน ปัจจุบันไม่ใช่พนักงาน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โดนแล้ว! สั่งย้าย ผอ.รพ.สต.คลองหนึ่ง เล่นไพ่ในโรงพยาบาล สั่งสอบใน 7 วัน

50 นาที ที่แล้ว
&quot;คุณนุช&quot; หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์ ข่าว

“คุณนุช” หญิงปริศนา ขอโทษ แจงปมเนียนเข้าเฟรม หนุ่ม กรรชัย กลางวงสัมภาษณ์

58 นาที ที่แล้ว
นุช สาวมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์ ข่าว

นุช สาวหล่อมั่วบ้านงาน ตอบปมอ้างเป็นทนาย เผยอาชีพจริง ทำโฆษณา ออร์แกไนซ์

59 นาที ที่แล้ว
หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO ข่าว

หอจดหมายเหตุฯ งัดภาพต้นฉบับ สตรีเมืองกำแพงเพชร ยุค ร.5 รับรองโดย UNESCO

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชมอมแมม อนุสสรา ศุภการกำจร ผู้ฝึกสอนเทคบอลทีมชาติเมียนมา ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

ประวัติ “โค้ชมอมแมม” อนุสสรา คนไทยเบื้องหลังเหรียญทอง เทคบอลเมียนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานมาเก๊า กรมการจัดหางานรับนักศึกษาปีสุดท้ายฝึกงานกับ MGM Grand Paradise เศรษฐกิจ

เปิดรับนักศึกษา ฝึกงานมาเก๊า 20 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 7.1 หมื่นบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัดมาก! แฟนคลับตาดีเจอ &quot;ลิซ่า&quot; ควงแขน &quot;บลู&quot; กลางลอนดอน หวานฉ่ำสุดๆ บันเทิง

แฟนคลับตาดีเจอ “ลิซ่า” ควงแขน “บลู” กลางลอนดอน ลุ้นสัมพันธ์หวาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” วิเคราะห์หลังแพ้เลือกตั้ง อบจ. ตัวเลขคนไปเลือกตั้งลดลง “พิจารณ์” มั่นความนิยมไม่ลด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ สุขภาพและการแพทย์

อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ ยกเครื่องจุดให้บริการผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ ขยายพื้นที่ 12 เลน เตรียมรับไฮซีซัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้าว! สาวมั่วบ้านงาน ปิดเฟซหายเงียบ หลังโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย ข่าว

อ้าว! สาวมั่วบ้านงาน ปิดเฟซหายเงียบ หลังโผล่ร่วมวงสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยืนยันรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุนสีเทา พร้อมเดินหน้าปราบสแกมเมอร์จริงจัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพรสลีย์ เกอร์เบอร์ ลูกชายซินดี ครอว์ฟอร์ด เสียชีวิตวัย 27 ปี บันเทิง

สุดเศร้า ลูกชายนางแบบดัง เสียชีวิตวัยเพียง 27 ปี หลังต่อสู้ปัญหาสุขภาพจิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแถไม่เลิก โต้ข่าวสื่อไทย ยกประวัติอาณาจักรขอม แต่ไม่ตอบปมที่มาภาพหญิงไทย ข่าว

กัมพูชาแถไม่เลิก โต้ข่าวสื่อไทย ยกขอมเก่าแก่กว่า แต่ไม่ตอบปมที่มาภาพหญิงไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าภาพทำป่วน! กาบัดดี้ไทย รอรถเกิน 1 ชั่วโมง ก่อนดวลเนปาล เอเชียนเกมส์ 2026 ข่าวกีฬา

เจ้าภาพทำป่วน! กาบัดดี้ไทย รอรถเกิน 1 ชั่วโมง เกือบไม่ทันดวลเนปาล เอเชียนเกมส์ 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมบัญชีกลาง จ่อปรับเกณฑ์ ข้าราชการ เลือกใช้สิทธิบัตรทอง รักษาพยาบาลได้ เศรษฐกิจ

กรมบัญชีกลาง จ่อปรับเกณฑ์ ข้าราชการ เลือกใช้สิทธิบัตรทอง รักษาพยาบาลได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรรจง สินศิริ ตกรอบแรกมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 แพ้คะแนนนักชกอินเดีย 0-5 เสียง ข่าวกีฬา

บรรจง สินศิริ ตกรอบแรกมวยสากล เอเชียนเกมส์ 2026 แพ้คะแนนนักชกอินเดีย 0-5 เสียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก “ณุช เนาวเขตต์” แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทย เจ้าของแบรนด์ระดับโลก ข่าว

รู้จัก “ณุช เนาวเขตต์” แฟนท่านอ่อง ดีไซเนอร์ไทย เจ้าของแบรนด์ระดับโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเตรียมรับมือฝนถล่ม อิทธิพลพายุไต้ฝุ่น “ตู้เจวียน” เชื่อไม่กระทบประเทศไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมทรัพย์สินฯ เตือนปล่อยหนัง-ซีรีส์เถื่อน ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ เจอโทษหนัก ข่าว

กรมทรัพย์สินฯ เตือนปล่อยหนัง-ซีรีส์เถื่อน ลงแพลตฟอร์มออนไลน์ เจอโทษหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รถไฟฟ้า BTS แจ้งขัดข้องที่สถานีอโศก ปลายทางคูคต ส่งผลให้ขบวนรถบริการล่าช้า

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปอดีตแฟน นุช มั่วบ้านงาน แฉปมเงินแสน อ้างส่งภาพคู่ นายกฯ อนุทิน ขู่ลูกสาวคนใกล้ชิด