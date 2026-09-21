เปิดรับนักศึกษา ฝึกงานมาเก๊า 20 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 7.1 หมื่นบาท
กรมการจัดหางานรับสมัครนักศึกษาไทยอายุ 21–30 ปี ทำงานภาคบริการกับ MGM Grand Paradise Limited พร้อมตั๋วเครื่องบินและอาหาร สมัครออนไลน์ฟรีถึง 23 กันยายน 2569 เวลา 16.30 น.
กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมโครงการ 3 ม. ต่างประเทศ/Internship Program เพื่อฝึกงานและทำงานภาคบริการกับบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า จำนวน 20 อัตรา เงินเดือนประมาณ 54,397–71,575 บาทต่อเดือน
ตำแหน่งที่เปิดรับแบ่งเป็น 3 ตำแหน่ง ได้แก่
- พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 10 อัตรา
- พนักงานต้อนรับ 5 อัตรา
- พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับวีไอพี 5 อัตรา
ระยะเวลาจ้างงานเริ่มตั้งแต่วันที่นายจ้างตกลงรับเข้าทำงานจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2570 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องทำงานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง โดยปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียน
คุณสมบัติผู้สมัครงานมาเก๊า
ผู้สมัครต้องเป็นชายหรือหญิง อายุระหว่าง 21–30 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีสุดท้าย สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ โดยตำแหน่งพนักงานต้อนรับต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วย มีทัศนคติที่ดี รวมถึงมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับงานบริการ
แต่ละตำแหน่งกำหนดส่วนสูงของผู้สมัครแตกต่างกัน ตำแหน่งพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มกำหนดให้ผู้สมัครชายสูงตั้งแต่ 180 เซนติเมตร และผู้สมัครหญิงสูงตั้งแต่ 163 เซนติเมตรขึ้นไป ส่วนตำแหน่งพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับวีไอพี กำหนดให้ผู้สมัครหญิงสูงตั้งแต่ 167 เซนติเมตรขึ้นไป ผู้สนใจจึงควรตรวจสอบคุณสมบัติของตำแหน่งที่ต้องการสมัครจากประกาศฉบับเต็มของกรมการจัดหางาน อีกครั้ง
เงินเดือนที่ประกาศอยู่ระหว่าง 54,397–71,575 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในช่วงนั้น
นอกจากเงินเดือนแล้ว นายจ้างยังจัดสวัสดิการให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป–กลับมาเก๊า ทั้งเมื่อเริ่มสัญญาและหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง อาหารระหว่างปฏิบัติงาน ค่าล่วงเวลา วันหยุดประจำปี และสวัสดิการอื่นตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า
สมัครฟรี แต่ผู้ผ่านคัดเลือกมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,700 บาท
การสมัครโครงการนี้ไม่มีค่าสมัครและไม่มีค่าบริการจัดส่งไปทำงานต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ค่าถ่ายรูป ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางกรณียังไม่มีหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมประมาณ 4,700 บาท
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบของกรมการจัดหางาน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 14–23 กันยายน 2569 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยระบบจะปิดรับสมัครวันที่ 23 กันยายน เวลา 16.30 น.
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0 2245 1034 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2
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