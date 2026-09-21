อดีตแฟน นุช มั่วบ้านงาน แฉปมเงินแสน อ้างส่งภาพคู่ นายกฯ อนุทิน ขู่ลูกสาวคนใกล้ชิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 14:10 น.
อดีตแฟน นุช มั่วบ้านงาน แฉปมเงินแสน อ้างส่งภาพคู่ นายกฯ อนุทิน ขู่ลูกสาวคนใกล้ชิด

อดีตแฟนสาวของ “นุช” เปิดใจในโหนกระแส เล่าปมเงินที่บานปลายจากหลักหมื่นเป็นหลักแสน ก่อนอ้างว่าถูกข่มขู่ด้วยภาพถ่ายคู่บุคคลมีชื่อเสียงหลายราย ขณะที่นุชเองยังไม่ได้ชี้แจงข้อกล่าวหาส่วนนี้โดยตรง

นุช คบหากับคุณบี นามสมมติ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 ก่อนเลิกรากันในเดือนกรกฎาคม 2569 ระหว่างคบกัน นุชเคยเข้าร่วมช่วยงานบรรจุของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ที่คุณบีเกี่ยวข้องอยู่ จนเกิดพฤติกรรมพุ่งเข้าหาและประชิดตัวที่ทำให้ ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ต้องขอให้คุณบีช่วยตักเตือน

หลังเลิกกัน ทั้งสองฝ่ายมีข้อพิพาทเรื่องเงิน นุชเรียกร้องให้คุณบีคืนเงินที่เคยออกให้ระหว่างคบกัน ทั้งค่าอาหาร ค่าเช่าห้อง ค่าน้ำ และค่าไฟ คุณบีระบุว่ายอดเงินที่ได้รับจริงตามสลิปอยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท แต่นุชเรียกคืนเพิ่มเป็นกว่า 103,000 บาท คุณบียกตัวอย่างว่าเงินบางรายการที่ได้รับ 2,000 บาท ถูกนำไปคิดยอดเรียกคืนกว่า 7,000 บาท

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ต่อมาวันที่ 17 กันยายน 2569 ระหว่างหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย และทีมทนายให้สัมภาษณ์สื่อหลังไปศาลในคดีระหว่างกรรชัยกับปู มัณฑนา นุชเดินเข้าไปยืนร่วมเฟรมสัมภาษณ์โดยไม่ได้รับเชิญ ทำให้สังคมออนไลน์ตั้งคำถามว่าเธอเกี่ยวข้องกับฝ่ายใด ก่อนกรรชัยออกมายืนยันภายหลังว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว

ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เปิดเผยผ่านไทยรัฐบันเทิงเพิ่มเติมว่า นุชเคยเป็นแฟนกับทีมงานหญิงในมูลนิธิของเธอ และเคยแอบอ้างว่าเคยคบหากับแพตตี้ ศศิบุษย์ มานะนาวิกผล หรือ CEO แพตตี้ รวมถึงศรประภา สิริภัทรวิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย หลังเลิกกับทีมงานคนดังกล่าว นุชไปทวงเงินจากลูกสาวของทีมงานซึ่งเป็นเยาวชน อ้างว่าเป็นค่าที่เคยเลี้ยงดูจำนวน 7,700 บาท จนเด็กร้องไห้

วันที่ 21 กันยายน รายการโหนกระแสนำเสนอตอน “สาวหล่อมั่วบ้านงาน” โดยมีคุณบี ทนายไพศาล ทนายแก้ว ทนายตุ๋ย และผู้เสียหายรายอื่นร่วมรายการ รวมถึงคุณอุ น้องชายของคุณแอน อดีตแฟนอีกรายของนุชที่เสียชีวิตไปแล้ว และคุณเอ ผู้เสียหายที่อ้างว่าสูญเงินกว่า 5 ล้านบาท ทั้งหมดกล่าวอ้างว่าก่อนคุณแอนเสียชีวิต นุชเคยนำภาพนักการเมืองที่เคยถ่ายรูปด้วยมาขู่ว่าจะใช้บุคคลเหล่านั้นเล่นงานน้องชายของคุณแอน

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ในส่วนของคุณบี ตามโพสต์เฟซบุ๊กของข่าวสด ระบุว่านุชส่งภาพถ่ายคู่กับบุคคลมีชื่อเสียงหลายรายไปให้คุณบีและคนใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อว่ามีสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจ อ้างถึงชื่อ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายกสภาทนายความ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สุรเชษฐ์ หักพาล หรือบิ๊กโจ๊ก และเอกภพ เหลืองประเสริฐ จากเพจสายไหมต้องรอด พร้อมขู่ว่าหากไม่คืนเงินตามที่เรียกร้อง จะให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้ามาดำเนินการ คุณบีระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ได้รับความเดือดร้อนหนัก จนไม่สามารถใช้ชีวิตหรือทำงานได้ตามปกติ และเข้าแจ้งความไว้แล้ว

ทั้งนี้ การมีภาพถ่ายคู่กับบุคคลมีชื่อเสียงไม่ได้ยืนยันว่าบุคคลเหล่านั้นรับรู้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทวงเงินหรือข่มขู่แต่อย่างใด ข้อกล่าวหาทั้งหมดในส่วนนี้เป็นคำบอกเล่าจากฝ่ายคุณบีและผู้เสียหายรายอื่นเพียงฝ่ายเดียว ยังไม่มีการยืนยันจากอนุทิน สุรเชษฐ์ เอกภพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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วันเดียวกัน นุชให้สัมภาษณ์ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ทำงานด้านโฆษณาและออร์แกไนเซอร์ อธิบายเหตุการณ์วันที่ 17 กันยายนว่าเดินทางไปศาลเพื่อทำเรื่องขยายระยะเวลาอุทธรณ์ของตัวเอง ก่อนเข้าไปนั่งฟังการพิจารณาคดีของกรรชัยเพราะสนใจกระบวนการในศาล ยืนยันว่าไม่เคยนำภาพถ่ายคู่ดาราไปแสวงหาผลประโยชน์ ถ่ายและโพสต์เพราะความชื่นชอบส่วนตัวเท่านั้น พร้อมกล่าวขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการยืนร่วมเฟรมโดยไม่ได้รับเชิญ

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อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงของนุชในรายการนี้ยังไม่ได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องยอดเงิน 103,000 บาท หรือการอ้างชื่อบุคคลมีชื่อเสียงเพื่อข่มขู่ตามที่คุณบีและผู้เสียหายรายอื่นกล่าวอ้างในรายการโหนกระแสโดยตรง

ก่อนหน้านี้ CEO แพตตี้ ก็ออกมาชี้แจงผ่านข่าวสดว่าเคยพบนุชเพียงสองครั้งในฐานะที่เข้าใจว่าทำงานออร์แกไนเซอร์ และปฏิเสธว่าไม่เคยคบหากัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 14:10 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 14:10 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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