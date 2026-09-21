แฟนคลับตาดีเจอ “ลิซ่า” ควงแขน “บลู” กลางลอนดอน ลุ้นสัมพันธ์หวาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 15:05 น.
ชัดมาก! แฟนคลับตาดีเจอ "ลิซ่า" ควงแขน "บลู" กลางลอนดอน หวานฉ่ำสุดๆ

แฟนคลับตาดีเจอ “ลิซ่า” บินไปอังกฤษ ควงแขน “บลู” กลางลอนดอน หวานฉ่ำสุดๆ ชาวเน็ตแห่จับตาความสัมพันธ์

โซเชียลมีเดียจับตาแทบไม่กะพริบ หลังกระแสความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินสาวชื่อดังระดับโลกอย่าง “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล และนักแสดงหนุ่มสุดฮอต “บลู” พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังมีผู้ใช้บัญชีในแพลตฟอร์ม X ออกมาเปิดเผยว่าพบเห็นทั้งคู่ปรากฏตัวอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในช่วงเวลาเดียวกัน

ประเด็นนี้ยิ่งตอกย้ำข้อสังเกตของแฟนคลับที่แอบจับตาความเคลื่อนไหวของทั้งสองคนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว โดยมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาสืบเสาะเบาะแสอย่างละเอียด

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ลิซ่า กับ บลู พงศ์ทิวัตถ์ ในลอนดอน

เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์คลิปบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมนำข้อมูลสายการบินและช่วงเวลาเดินทางมาคาดการณ์ว่าปลายทางน่าจะเป็นกรุงลอนดอน ก่อนที่จะมีผู้พบเห็นตัวจริงของทั้งคู่ในสถานที่เดียวกันตามที่คาดไว้ในเวลาต่อมา

เรื่องนี้ทำเอาแฟนคลับที่ติดตามความสัมพันธ์ของทั้งสองคนต่างพากันตื่นเต้นและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักในโลกออนไลน์ บ้างก็ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม บ้างก็ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่

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อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นเพียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และข้อสงสัยจากฝั่งแฟนคลับเท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่ายหรือต้นสังกัด คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าความจริงเบื้องหลังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 13:45 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 15:05 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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