“เท้ง” วิเคราะห์หลังแพ้เลือกตั้ง อบจ. ตัวเลขคนไปเลือกตั้งลดลง “พิจารณ์” มั่นความนิยมไม่ลด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 13:48 น.

เท้ง ณัฐพงษ์ วิเคราะห์หลังแพ้เลือกตั้ง อบจ. ตัวเลขคนไปเลือกตั้งลดลง พิจารณ์ มั่นความนิยมไม่ลด สัดส่วนกลับเพิ่มขึ้นด้วย

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี ซึ่งนายเดชรัต สุขกำเนิด ตัวแทนของพรรคประชาชน พ่ายแพ้ต่อ นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ ว่า ถ้าดูสัดส่วนคะแนนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ช่องว่างคะแนนลดลง

พวกเราในฐานะพรรคการเมือง ผลการเลือกตั้งเป็นแบบไหนเราก็ต้องยอมรับ หากฟังการแถลงของนายเดชรัต สุขกำเนิด เป็นช่วงเวลาหาเสียงที่สนุก ตัวนายเดชรัต ตน และทีมงาน ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ จากการหาเสียงที่ผ่านมา

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นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อว่า หากสังเกตเวลาไปปราศรัยย่อยพบประชาชนก็จะมีการนำเสนอนโยบายเพิ่มจาก 20 นโยบายที่ใช้ในการหาเสียง สาระสำคัญ ตน และพรรคประชาชนมาทำงานการเมืองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง สื่อสารวิธีคิดชุดนโยบายที่ต้องการนำเสนอต่อประชาชน ผลที่ออกมา แม้จะน้อมรับ แต่ตรงกันข้าม ถ้าไม่ส่งผู้สมัคร เราจะเสียใจมากกว่านี้ เหตุผลที่ส่งลงสนามเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

เมื่อถามว่า ผลคะแนนการเลือกตั้งครั้งนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากครั้งก่อน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับคนที่ออกมาใช้สิทธิ ช่องว่างถือว่าน้อยลง ส่วนเป็นเพราะมีผู้สมัครจำนวนมากทำให้คะแนนกระจายหรือไม่ ตนไม่อยากบอกว่าเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง มันคงมีหลายปัจจัย

แต่ตัวเลขที่เห็นได้ชัด คือ คนออกมาใช้สิทธิ์น้อยลงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด และความจริงเป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมือง และผู้สมัครที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด

เมื่อถามว่า พรรคประชาชนจะทำอย่างไรกับผลการเลือกตั้ง ขณะที่สส.ได้ยกจังหวัด แต่การเลือกตั้งท้องถิ่นแพ้จะแก้ไขอย่างไร นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เลขาธิการพรรค กล่าวว่า หากดูการเลือกตั้งแต่ปี 2566 ในรอบพรรคก้าวไกล ต่อเนื่องมาจนถึงการเลือกตั้ง และจ.นนทบุรี ปี 2568 และการเลือกตั้งใหญ่ ในเดือนก.พ. ปี 2569 ถ้าดูสัดส่วนคะแนนดิบ พรรคได้รับ 4 การเลือกตั้งที่ผ่านมา ความนิยมของพรรคไม่ได้ลดลง และสัดส่วนกลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 13:48 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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