อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 13:29 น.
อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ

แพทย์เตือนพบผู้ป่วยชายวัย 48 ปี มีผื่นคันไร้ไข้ ตรวจเจอซิฟิลิสระยะที่ 2 ชี้ไข้ขึ้นหลังฉีดยาเป็นปฏิกิริยาทำลายเชื้อตามปกติ เตือนกลุ่มวัยรุ่นหมั่นตรวจคัดกรอง

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ หัวหน้าห้องไอซียู โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เผยอุทาหรณ์เตือนภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หลังพบผู้ป่วยชายไทยอายุ 48 ปี เดินทางมาพบแพทย์ด้วยอาการผื่นแดงขึ้นตามลำตัว แขน และต้นขา ร่วมกับมีอาการคันเล็กน้อย มีผื่นขึ้นมานาน 1 สัปดาห์ ไม่มีไข้ ไม่มีแผลในช่องปาก

ประวัติเดิมพบว่าติดเชื้อเอชไอวี รับประทานยาต้านไวรัสต่อเนื่องมานาน 11 ปี สามารถควบคุมปริมาณไวรัสได้เป็นอย่างดี ทว่าเมื่อสองเดือนก่อนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัยป้องกัน การตรวจร่างกายเบื้องต้นไม่พบไข้ ผื่นไม่ปรากฏที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้า ต่อมน้ำเหลืองไม่โต แพทย์ส่งตรวจเลือดหาเชื้อซิฟิลิส ผลตรวจยืนยันเป็นบวกทั้งสองวิธี ชี้ชัดว่าป่วยเป็นโรคซิฟิลิสระยะที่ 2 ร่วมกับโรคติดเชื้อเอชไอวี

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แพทย์รักษาด้วยการฉีดยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินเข้ากล้ามเนื้อสะโพกทั้งสองข้าง หลังฉีดยาผ่านไปราว 6 ชั่วโมง คนไข้เริ่มมีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ผื่นแดงเห่อขึ้นมากกว่าเดิม จึงให้รับประทานยาพาราเซตามอลบรรเทาอาการ ก่อนอาการทั้งหมดจะค่อยๆ ทุเลาลงจนหายเป็นปกติภายใน 24 ชั่วโมง

นพ.มนูญ อธิบายว่า อาการไข้ขึ้นพร้อมผื่นเห่อหลังฉีดยาเข็มแรกเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามปกติ เรียกว่า จาริช-เฮิร์กไฮเมอร์ (Jarisch-Herxheimer Reaction) มักเกิดขึ้นภายใน 2 ถึง 8 ชั่วโมง ตัวยาเข้าไปทำลายเชื้อแบคทีเรียซิฟิลิสจำนวนมากอย่างรวดเร็ว เมื่อเชื้อโรคตายจะปล่อยสารพิษเข้าสู่กระแสเลือด กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบจนมีไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ผื่นเดิมเห่อขึ้นชั่วคราว ไม่ใช่การแพ้ยาแต่อย่างใด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซิฟิลิสในประเทศไทยยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มวัยรุ่นพบการติดเชื้อมากเป็นพิเศษ อาการของซิฟิลิสระยะที่ 2 ส่วนใหญ่มักมีผื่นขึ้นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ทว่าผู้ป่วยรายนี้มีอาการไม่ตรงตามตำราแพทย์ทั่วไป เนื่องจากไม่มีผื่นที่มือและเท้า จึงขอเตือนกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 13:29 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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