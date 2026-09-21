อุทาหรณ์ ชายวัย 48 ผื่นคันไร้ไข้ ที่แท้ซิฟิลิสระยะที่ 2 หมอมนูญเตือนวัยรุ่นติดเยอะ
แพทย์เตือนพบผู้ป่วยชายวัย 48 ปี มีผื่นคันไร้ไข้ ตรวจเจอซิฟิลิสระยะที่ 2 ชี้ไข้ขึ้นหลังฉีดยาเป็นปฏิกิริยาทำลายเชื้อตามปกติ เตือนกลุ่มวัยรุ่นหมั่นตรวจคัดกรอง
นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ หัวหน้าห้องไอซียู โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เผยอุทาหรณ์เตือนภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หลังพบผู้ป่วยชายไทยอายุ 48 ปี เดินทางมาพบแพทย์ด้วยอาการผื่นแดงขึ้นตามลำตัว แขน และต้นขา ร่วมกับมีอาการคันเล็กน้อย มีผื่นขึ้นมานาน 1 สัปดาห์ ไม่มีไข้ ไม่มีแผลในช่องปาก
ประวัติเดิมพบว่าติดเชื้อเอชไอวี รับประทานยาต้านไวรัสต่อเนื่องมานาน 11 ปี สามารถควบคุมปริมาณไวรัสได้เป็นอย่างดี ทว่าเมื่อสองเดือนก่อนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัยป้องกัน การตรวจร่างกายเบื้องต้นไม่พบไข้ ผื่นไม่ปรากฏที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้า ต่อมน้ำเหลืองไม่โต แพทย์ส่งตรวจเลือดหาเชื้อซิฟิลิส ผลตรวจยืนยันเป็นบวกทั้งสองวิธี ชี้ชัดว่าป่วยเป็นโรคซิฟิลิสระยะที่ 2 ร่วมกับโรคติดเชื้อเอชไอวี
แพทย์รักษาด้วยการฉีดยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินเข้ากล้ามเนื้อสะโพกทั้งสองข้าง หลังฉีดยาผ่านไปราว 6 ชั่วโมง คนไข้เริ่มมีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ผื่นแดงเห่อขึ้นมากกว่าเดิม จึงให้รับประทานยาพาราเซตามอลบรรเทาอาการ ก่อนอาการทั้งหมดจะค่อยๆ ทุเลาลงจนหายเป็นปกติภายใน 24 ชั่วโมง
นพ.มนูญ อธิบายว่า อาการไข้ขึ้นพร้อมผื่นเห่อหลังฉีดยาเข็มแรกเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามปกติ เรียกว่า จาริช-เฮิร์กไฮเมอร์ (Jarisch-Herxheimer Reaction) มักเกิดขึ้นภายใน 2 ถึง 8 ชั่วโมง ตัวยาเข้าไปทำลายเชื้อแบคทีเรียซิฟิลิสจำนวนมากอย่างรวดเร็ว เมื่อเชื้อโรคตายจะปล่อยสารพิษเข้าสู่กระแสเลือด กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบจนมีไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ผื่นเดิมเห่อขึ้นชั่วคราว ไม่ใช่การแพ้ยาแต่อย่างใด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคซิฟิลิสในประเทศไทยยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มวัยรุ่นพบการติดเชื้อมากเป็นพิเศษ อาการของซิฟิลิสระยะที่ 2 ส่วนใหญ่มักมีผื่นขึ้นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ทว่าผู้ป่วยรายนี้มีอาการไม่ตรงตามตำราแพทย์ทั่วไป เนื่องจากไม่มีผื่นที่มือและเท้า จึงขอเตือนกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ
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