ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 14:09 น.
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศ

โปรแกรมถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิง ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ รอบรองชนะเลิศ เอเชียนเกมส์ 2026 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 17.20 น.

วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบรองชนะเลิศคู่ที่สอง เจ้าภาพญี่ปุ่นพบกับเกาหลีใต้ วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 17.20 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่สนามพาร์ค อารีนา โคมากิ ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และดูออนไลน์ผ่าน AIS PLAY

ผู้ชนะคู่นี้จะเข้าไปชิงเหรียญทองกับผู้ชนะระหว่าง ไทย กับ จีน ซึ่งแข่งกันก่อนหน้าในเวลา 14.00 น. ของวันเดียวกัน ส่วนทีมที่แพ้จะไปชิงเหรียญทองแดง

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ญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายด้วยการเอาชนะไชนีส ไทเป 3 ต่อ 0 เซต ในรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 20 กันยายน ด้วยสกอร์ 25-12, 25-16 และ 25-19 ก่อนหน้านั้นในรอบแบ่งกลุ่ม ญี่ปุ่นชนะเนปาล 3 ต่อ 0 และชนะอินโดนีเซีย 3 ต่อ 1 เซต

เกาหลีใต้เข้ารอบด้วยการเอาชนะคาซัคสถาน 3 ต่อ 0 เซต ด้วยสกอร์ 26-24, 27-25 และ 25-21 โดยสองเซตแรกต้องลุ้นกันถึงช่วงดิวซ์ ในรอบแบ่งกลุ่ม เกาหลีใต้ชนะฮ่องกงและกาตาร์ 3 ต่อ 0 เซต และชนะเวียดนาม 3 ต่อ 1 เซต

ทั้งสองทีมยังไม่แพ้ใครในทัวร์นาเมนต์นี้ และเสียไปเพียงทีมละ 1 เซตเท่านั้น

ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้ ใครเหนือกว่า

ญี่ปุ่นลงสนามในฐานะเจ้าภาพและทีมอันดับ 6 ของโลก ขณะที่เกาหลีใต้อยู่อันดับ 28 ของโลก ภายใต้การคุมทีมของ ชา ซัง-ฮยอน

เกาหลีใต้เข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี นับตั้งแต่คว้าเหรียญทองแดงที่จาการ์ตา-ปาเล็มบัง เมื่อปี 2561 ก่อนหน้านั้นเกาหลีใต้เคยคว้าเหรียญทองในปี 2557 และเหรียญเงินในปี 2553 ส่วนครั้งล่าสุดเมื่อปี 2565 จบเพียงอันดับ 5

ผู้เล่นที่ต้องจับตาของเกาหลีใต้คือ ยุก ซอ-ยอง (Yook Seo-young) ตัวตบบอลหัวเสา ที่ทำไป 20 คะแนน สูงสุดในเกมพบคาซัคสถาน

โปรแกรม ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้

  • รายการ: วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026
  • รอบ: รอบรองชนะเลิศ
  • คู่แข่งขัน: ญี่ปุ่น พบ เกาหลีใต้
  • วัน: จันทร์ที่ 21 กันยายน 2569
  • เวลา: 17.20 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
  • สนาม: พาร์ค อารีนา โคมากิ ประเทศญี่ปุ่น
  • ถ่ายทอดสด: PPTV HD 36
  • ดูออนไลน์: AIS PLAY

โปรแกรมชิงเหรียญ 22 ก.ย. 69

  • เวลา 14.00 น. นัดชิงเหรียญทองแดง
  • เวลา 17.20 น. นัดชิงเหรียญทอง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 ก.ย. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 21 ก.ย. 2569 14:09 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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